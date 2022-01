L’eyebrow mapping è una tecnica di misurazione delle sopracciglia che studiando le proporzioni del volto stabilisce le lunghezze e i volumi più adatti ad ognuna

Hai mai sentito parlare dell’Eyebrow mapping? Se stai cercando un metodo per prenderti cura delle tue sopracciglia in modo definitivo probabilmente dovresti conoscerla, visto che si tratta di una tecnica molto precisa che promette risultati stupefacenti.

Cos'è l’eyebrow mapping e in cosa consiste la mappatura delle sopracciglia?

Per molti anni sono state poco considerate e spesso bistrattate ma le sopracciglia rappresentano il vero punto focale del volto e a seconda di come si presentano possono fare la differenza, nel bene e nel male. Nonostante anche loro subiscano l’influenza delle mode del momento, l’errore più grande che tu possa fare è farti trascinare dalle tendenze passeggere o ispirare dalle celeb. Ogni viso, infatti, si sposa con sopracciglia precise e nulla può essere lasciato al caso o cambiare a seconda di ciò che sembra essere più cool. I disastri degli anni Novanta sono ancora qui per dimostrarcelo.

L’eyebrow mapping, ovvero la mappatura delle sopracciglia, va esattamente nella direzione opposta, visto che per creare la forma perfetta si basa su calcoli matematici e studio delle proporzioni. Si tratta infatti di una tecnica di modellamento delle sopracciglia che si avvale del rapporto aureo per stabilire le proporzioni del viso, aiutare a raggiungere la simmetria e scolpire la forma più adatta di sopracciglia, così da farle apparire armoniose con il resto dei lineamenti.

Cos’è il rapporto aureo

Il rapporto aureo è il rapporto matematico di 1,618 a 1 e rappresenta l'armonia visiva e l'equilibrio ideali. È spesso usato nel design, nell'architettura e nelle belle arti per creare forme armoniose e può essere perfettamente applicato come guida anche per modellare le sopracciglia in relazione alla forma del viso.

A chi è consigliata l’eyebrow mapping

Se ogni mattina lotti con la pinzetta e spesso ti ritrovi a fare danni nella vana speranza di giungere alla forma delle sopracciglia più adatta a te, sottoporti a una seduta di eyebrow mapping potrebbe indubbiamente aiutarti.

La mappatura delle sopracciglia, infatti, serve a determinare dove dovrebbero iniziare, finire e inarcarsi le sopracciglia e riesce a far intuire il risultato finale prima di compiere danni irreparabili.

Le sopracciglia incorniciano il viso e se hanno la forma giusta non ti serve molto altro per sentirti al top quindi vale la pena di investire su di loro un po’ di pazienza extra.

Ovviamente la mappatura è solo del primo step per la cura, che deve essere seguita dal metodo che ritieni più idoneo per disciplinarle sia esso la pinzetta, il filo arabo o il microblanding, ma rappresenta comunque un ottimo punto di partenza.

Come prepararsi per la mappatura delle sopracciglia

L’ideale prima di sottoporsi a un eyebrow mapping è far crescere le sopracciglia il più possibile perché questo aiuta chi deve compiere il procedimento a visualizzare meglio le possibilità di forme e stili più adatte al tuo viso.

In ogni caso prima di procedere è previsto un consulto per capire quale sia lo stile che preferisci e come adattare lo studio aureo delle sopracciglia ai tuoi gusti.

Come si esegue

La mappatura delle sopracciglia in salone prevede diversi step. Dopo aver fatto una skincare accurata della zona da trattare ci si sdraia su un lettino e ci si affida alle cure di chi svolge la procedura di misurazione, solitamente con un righello speciale che sembra la combinazione tra uno strumento architettonico e un'attrezzatura medica. In questa fase ad essere controllati al fine di trovare la giusta simmetria sono la distanza tra tutti i punti della parte superiore del viso, la lunghezza naturale delle sopracciglia, il naso, gli angoli degli occhi e la fronte. Una volta stabiliti l’inizio, il punto in cui far partire l'arco e la coda delle sopracciglia vengono disegnate linee su diverse aree della fronte per creare la forma più idonea.

A questo punto la fase della mappatura è terminata e si procede con la depilazione o la tecnica scelta per modellarle.

Si può fare da sole?

Per risultati ottimali il consiglio, almeno la prima volta, è di affidarsi a un esperto per compiere l’eyebrow mapping. Questo però non significa che si possa imparare a calcolare indicativamente le proporzioni delle proprie sopracciglia e procedere a qualche ritocco fai da te di tanto in tanto.

Per capire dove farle iniziare e finire prendi una matita o un pennellino sottile e appoggiale sul lato esterno del naso in posizione verticale. Il punto in cui si incontra con le tue sopracciglia è dove dovrebbero partire.

Successivamente osserva il punto più alto dove iniziano a curvarsi e disegna un puntino in modo da ricordartene. Infine, prendi la matita e appoggiala sotto al naso angolandola verso l’esterno dell’occhio e quando arrivi alle sopracciglia segna quella porzione di pelle perché è lì che dovrebbero finire.