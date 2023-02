Amare la propria pelle? Si fa così

N on importa se hai imperfezioni, impurità, sebo in eccesso e pori dilatati e visibili. Trattare bene la propria pelle prendendosene cura è il primo passo per amare se stessi.

Passare troppe ore su Instagram o TikTok può essere difficile a volte per la nostra autostima. Soprattutto se si soffre di pelle impura, essere continuamente esposti a immagini e video di incarnati teoricamente perfetti può farci sentire a disagio. Possiamo essere inconsciamente consapevoli degli artifici usati sui social, che siano filtri di bellezza, fondotinta super coprenti e ring light ben posizionate, ma spesso la nostra mente fatica ad elaborare queste informazioni e quello che vediamo è solo ciò che non abbiamo. Un pelle perfettamente liscia e uniforme.

Se impariamo ad accettare il fatto che tutti abbiamo pori visibili, imperfezioni, segni e impurità sarà più facile volersi bene così per come si è.

Amare se stessi significa amare la propria pelle

San Valentino è alle porte e Febbraio è il mese in cui celebriamo l’amore, ma prima dell’amore per gli altri è importante imparare ad amare se stessi, con tutte le nostre imperfezioni, che non sono mancanze che influenzano negativamente il nostro valore come persone, ma semplicemente sono altre sfaccettature di ciò che è naturale.

L’obiettivo è sempre quello di riuscire ad accettare e abbracciare ogni sfumatura di noi stessi, senza farci influenzare negativamente da realtà artificiose che insinuano che l’amore per se stessi sia appannaggio esclusivo di chi è "perfetto".

Amarsi e accettarsi non significa però rinunciare a prendersi cura di sé. Anzi, l'amore di sé passa dalla cura che dedichiamo a noi stessi, e in particolare alla nostra pelle. Concentrati su di te, sulla tua routine e su chi/cosa può darti forza e rassicurarti in questo momento.

Per fortuna sui social è sempre più forte la voce di chi parla di #skinpositivity e vuole normalizzare l’esistenza della pelle impura o con problematiche, perché pori e imperfezioni non sono da stigmatizzare. Quello che è certo è che non devi fartene una colpa: sapere di non essere sol* e che ci sono tante altre persone come te ti aiuterà ad accettare non solo te stess*, ma anche il fatto che brufoli & co. possono comparire a qualunque età e che le cause della pelle impura sono diverse da persona a persona.

Pelle impura e a tendenza acneica: le cause

L’acne è infatti la problematica della pelle più comune nelle nazioni industrializzate, che si manifesta nei giovani durante la pubertà e talvolta si protrae fino all’età adulta. Recenti studi hanno dimostrato che l’acne si può manifestare anche a 30 o 40 anni.

Micro-infiammazione, pelle grassa, ipercheratosi, crescita batterica e disequilibrio ormonale sono le principali cause dell’acne.

Acne e pelle impura: i rimedi

Piuttosto che disperarsi, ricorda che è importante prima di tutto rivolgersi a un esperto, sia esso il dermatologo o il farmacista, che ti aiuterà a individuare i prodotti più adatti alla tua tipologia di pelle. Inoltre è altrettanto importante dedicarsi a una skincare routine di pochi step, ma meticolosa, che aiuti a migliorare il quadro generale. Amarsi significa prendersi cura della propria pelle.

Conoscere gli attivi che aiutano a combattere impurità, imperfezioni e macchie post-acne, è fondamentale per riuscire a scegliere i prodotti giusti per la propria problematica.

Tra i principali ingredienti utilizzati nei trattamenti specifici per pelli impure e a tendenza acneica, ce ne sono 2 appositamente studiati per assolvere a tale scopo:

L’Acido Salicilico è il primo alleato contro l’acne. Con le sue proprietà esfolianti e antibatteriche aiuta a liberare i pori ostruiti e a prevenire la proliferazione batterica.

L’L-Carnitina assorbe il sebo in eccesso che ostruisce i pori e ne riduce la produzione dall’interno.

Imperfezioni, segni e macchie post-acne: quali prodotti usare?

Eucerin, tra i brand leader del mercato dermocosmetico, da oltre 100 anni si prende cura delle persone oltre la loro pelle. La ricerca guidata da esperti dermatologi e il continuo sviluppo di nuovi ingredienti attivi e formule innovative, hanno come unico obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone. Con questo intento nasce DermoPurifyer Oil Control, una linea completa di prodotti altamente efficaci, specificatamente formulata per trattare le problematiche legate alle pelli impure e a tendenza acneica: imperfezioni, segni e macchie post-acne.

Per trattare in modo efficace acne e impurità è necessario seguire una corretta e completa skincare routine.

La detersione quotidiana è il primo step fondamentale: al mattino aiuta a rimuovere l’eccesso di sebo e la pelle morta che si sono accumulati durante la notte e la sera consente di eliminare il trucco e le impurità che si sono depositati durante il giorno. Ma non solo. Una pelle perfettamente pulita riesce ad assorbire meglio i principi attivi dei trattamenti che verranno applicati successivamente.

DermoPurifyer Gel Detergente di Eucerin è il prodotto perfetto per una detersione delicata ma efficace. Da usare quotidianamente, mattina e sera, accompagnato una o due volte la settimana da DermoPurifyer Scrub che rimuove le impurità, riduce i punti neri, libera i pori e affina la grana della pelle.

Il secondo passaggio è il trattamento, in due fasi. La prima, con DermoPurifyer Siero Tripla Azione, anti-imperfezioni, anti-macchie, anti-lucidità. Grazie alla combinazione di Acido Salicilico e Thiamidol®, ingrediente brevettato Eucerin che agisce all’origine dell’iperpigmentazione, combatte le imperfezioni e riduce le macchie post-acne prevenendone la ricomparsa, per un effetto mat di lunga durata. La seconda fase con DermoPurifyer Fluido Protettivo SPF 30: previene le imperfezioni e lenisce le irritazioni grazie all’azione del Decanediolo e del Licocalcone A e infine previene lo scurimento delle macchie post-acne grazie ai filtri UVA e UVB.

DermoPurifyer Gel Detergente, Eucerin

Quando: Tutti i giorni, mattina & sera

DermoPurifyer Siero Tripla Azione, Eucerin

Quando: Mattina e sera. In caso di acne tardiva e segni post-acneici.

DermoPurifyer Fluido Protettivo SPF 30, Eucerin

Quando: Di giorno, in caso di acne tardiva e segni post-acneici.

DermoPurifyer Trattamento Rinnovatore, Eucerin

Quando: La sera, in caso di acne giovanile, al posto del Siero Tripla Azione.

Come agisce: libera i pori grazie all’effetto peeling delicato ed invisibile del 10% di Hydroxy Complex (a. salicilico, a. glicolico e gluconolattone);

DermoPurifyer Scrub, Eucerin

Quando: 1/2 volte la settimana.

Come agisce: riduce i punti neri e le imperfezioni, affina la grana della pelle, libera i pori.

