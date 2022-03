Come Deva Cassel: i consigli per ispirarsi ai suoi beauty look

V uoi avere un aspetto etereo, romantico, sensuale e dal fascino senza fine come quello di Deva Cassel? Ecco quali sono i consigli a cui ispirarsi per imitare i sui beauty look

Sguardo magnetico, sensualità da vendere e un viso dalla dolcezza disarmante. Non c’è alcun dubbio che Deva Cassel abbia preso moltissimo dalla mamma Monica Bellucci. E che come lei sappia valorizzare i suoi tratti tipicamente mediterranei con semplicità e naturalezza, creando dei beauty look a dir poco eccezionali con il minimo sforzo.

Sarà per le sue labbra carnose, per le guance rosate o per la lunga chioma mossa, nera e folta, fatto sta che in qualunque versione si presenti la giovanissima modella sa rendersi protagonista. Sfoggiando dei beauty look eccezionali, stilosi e assolutamente da imitare. Dall’hair style al make up.

Per esempio, avete visto lo splendido messy bun sfoggiato sul suo profilo Instagram? Un look sofisticato, voluminoso e morbido. Uno chignon alto e spettinato super di tendenza, dall’effetto romantico e sbarazzino allo stesso tempo. In grado di mettere al centro la bellezza naturale dei suoi capelli, valorizzando le onde della chioma, e allo stesso tempo mettendo in risalto la dolcezza dei suoi lineamenti. Proprio come quelli della sempre iconica Monica Bellucci.

E che dire poi della netta somiglianza tra le due quando la giovane Deva Cassel sceglie di optare per un’acconciatura semplice, basic, lasciando la chioma sciolta, liscia e con una riga centrale. Proprio come la pettinatura tipica della madre. Ottenendo un risultato a dir poco eccezionale in un tripudio di charme ed eleganza senza fine.

Il tutto sempre enfatizzato dal make up. E quando si tratta di trucco Deva Cassel ha le idee piuttosto chiare. Dopo tutto con un viso così ci vuole davvero poco per ottenere un beauty look strepitoso.

Un make up che passa dall’essenziale, privilegiando le tonalità nude, per un effetto no make up, labbra ben idratate e sopracciglia bold curate e pettinate a regola d’arte. Fino a un trucco sofisticato, l’immancabile smokey eyes nelle tonalità deep black e antracite. Il tutto valorizzato da una bella passata di mascara, per volumizzare le ciglia e donare ancora maggior profondità allo sguardo.

Che dire, lasciarsi ispirare dai beauty look di Deva Cassel non è poi così difficile. Basta optare per un po' di naturalezza, calibrando bene il make up (che non deve mai essere esagerato) e lasciando parlare lo sguardo. Facendo sì che a parlare siano la vostra semplicità ed eleganza, le vere e uniche protagoniste del vostro look.