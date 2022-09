N on importa quale sia la tua fragranza del cuore: queste creme rapiranno i tuoi sensi tra aromi indimenticabili e un dolce tocco setoso.

Non c'è niente di più rilassante che concedersi qualche momento di relax avvolgendo il proprio corpo di un dolce aroma, accompagnato da una sensazione piacevole sulla pelle. Idratanti, nutrienti, corposi e perfette per viaggiare con la mente: le creme corpo profumate sono un vero lusso da concedersi quasi ogni giorno. Da applicare dopo la doccia, sia mattino che sera, permettono di mantenere la pelle idratata ed elastica e, allo stesso tempo, aggiungere un dolce aroma che lascerà la firma a ogni tuo passaggio.

Dai legnosi ai fruttati passando per gli agrumati fino a quelli che ricordano l'aroma di pulito, bucato deterso e freschezza: qui le creme corpo profumate migliori per il 2022 da comprare subito.

I Provenzali, Crema Corpo Mandorle Dolci

Grazie al Burro di Karité, questa crema lascia la pelle del corpo morbida, idratata e setosa. A tutto questo si aggiunge un naturale profumo di mandorle inebriante e avvolgente.

L'amande, Crema Corpo con Petali sambuco e polvere di Ambra

Mai pensato al sambuco per il corpo? Un profumo forse poco utilizzato, ma che con le sue noti floreali e frizzanti ti farà innamorare. La crema, poi, dal tono persistente ti accompagnerà tutto il giorno.

Helan, Monoi de Tahiti

La crema solare, i bagni in spiaggia, il relax sotto l'ombrellone: questa crema racchiude tutto ciò ed è merito delle note del Monoi che, spesso, si ritrovano all'interno delle protezioni solari. Un'emulsione fresca e piacevole emulsione arricchita dal succo di Aloe Vera e dallo stesso Monoi: un prodotto Made in Italy e naturale da provare.

Chloé, crema corpo Nomade

Chi ama il proprio profumo sa benissimo quanto sia difficile cambiarlo o rischiare di sentirlo diverso a causa degli aromi di altri prodotti. Per questo è possibile anche optare per creme corpo profumate che riprendono le principali fragranze come questa firmata Chloè dove le note di testa sono Mirabella, Bergamotto, Limone e Arancia; le note di cuore sono Fresia, Gelsomino, Pesca e Rosa; le note di base sono Muschio di Quercia, Amberwood, Patchouli, Sandalo e Muschio Bianco.

Dypcare, Crema Corpo Idratante Profumata con olio di cocco

Quella al cocco è una delle fragranze più amate in assoluto: le sue note riportano alla mente vacanze in mete esotiche, cocktail con ombrellini colorati e i momenti di relax estivi. Questa crema, oltre al profumo fruttato, idrata in profondità la pelle secca e normale grazie anche al 96% di ingredienti naturali.

Weleda, Crema Fluida Idratazione 24h Limone

Cosa c'è di meglio delle note agrumate per una sensazione di un'estate senza fine? Questa crema corpo al limone è perfetta come doposole o per la tua routine di bellezza quotidiana. Ben 24h di idratazione, grazie al succo di aloe vera e gli oli di cocco e girasole, tutti da coltivazioni bio.

Un Air d’Antan, Crema Corpo alle Mandorle Dolci e Fichi

Una combo nutriente e ricca data dall'olio d’argan e dal burro di karitè, che nutrono e proteggono la pelle, rendendola elastica, idratata e delicatamente profumata. Qui, il brand francese, riporta alla mente il richiamo nostalgico di mandorle e fichi con un tocco di vetiver.

L'Erbolario, Crema Corpo Iris

Romantico e profondo: l'Iris è la fragranza fiorita di cui non sapevi di aver bisogno. Questa crema burrosa, da applicare dopo bagno o doccia, oltre a idratare e rendere la pelle morbidissima infonderà nuovo benessere grazie alla suggestione di una fiorita primavera

