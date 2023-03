Cosmoprof 2023: le tendenze beauty e il futuro della cosmetica

Q uale sarà il futuro della bellezza? Smart, sostenibile e amico della scienza. Ti raccontiamo le tendenze che abbiamo visto al Cosmoprof 2023

Siamo stati al Cosmoprof di Bologna per scoprire quali saranno le tendenze beauty più forti e cercare di individuare quale direzione prenderà la bellezza nel prossimo futuro.

Quest'anno Cosmoprof, tenutosi dal 16 al 20 marzo, ha vantato dei numeri davvero eccezionali, con un +11% di aziende presenti rispetto al 2022 dalla forte presenza internazionale, tra cui il ritorno degli operatori da Cina e Taiwan, con la presenza di buyer da più di 50 Paesi. Cosmoprof Worldwide Bologna si riconferma, quest'anno ancor di più, come l'hub internazionale più importante per l'industria cosmetica, un vero e proprio incubatore di tendenze, nuove tecnologie e interscambi culturali.

Abbiamo individuato per te 10 tendenze beauty di cui sentirai parlare molto spesso nei prossimi mesi.

Cosmetica = scienza

I consumatori, soprattutto dopo la pandemia, sono diventati sempre più attenti e preparati, con una forte intolleranza nei confronti delle fake news che spesso in passato hanno proliferato anche nel mondo della cosmetica. Chiedono ai brand trasparenza nella comunicazione, sia nei claim con promesse verosimili e realistiche che nelle etichette. Cresce l'esigenza di formule clean, rispettose della pelle, ma l'importante è che tutto sia fondato su solide basi scientifiche e che siano condotti rigorosi test in laboratorio, per misurare con precisione efficacia e sicurezza degli ingredienti.

Well-being femminile

Le pressioni sociali per quanto riguarda i corpi e la bellezza femminile sono diventate insostenibili. Si fa sempre più strada una nuova istanza: quella di sentirsi bene nei propri panni, ricercando un concetto di bellezza olistico e che va ben oltre l'aspetto estetico. Ciò che conta è il proprio benessere, mentale e psico-fisico. E oggi l'industria cosmetica può diventare un'alleata nel percorso, non sempre facile, di cercare di volersi bene, in ogni fase della vita.

Riuso & riciclo

C'è una nuova consapevolezza per quanto riguarda i consumi e rispettare le risorse del pianeta in cui viviamo è un dovere a cui nessuno può più ormai sottrarsi. Le aziende hanno fatto proprio l'impegno per una maggiore sostenibilità, lottando contro gli sprechi e cercando di limitare la produzione di rifiuti. Come? Attraverso prodotti waterless che richiedono un minor consumo di acqua, spesso quasi nullo, nella produzione e nell'utilizzo, dai nuovi shampoo in polvere al dentifricio solido, prodotti refillable con contenitori riutilizzabili all'infinito e packaging interamente riciclati e riciclabili. Infine, l'upcycling sta finalmente prendendo campo, con un riutilizzo di ingredienti e materiali di scarto che acquistano nuovo valore e nuova vita.

Go local

Scegliere di acquistare da aziende del proprio Paese, sostenendo le piccole imprese locali spesso magari anche a km0, fa sempre parte di un nuovo modo di intendere i consumi, più consapevoli e attenti alla sostenibilità. Senza dimenticare l'importanza di sostenere la propria comunità, valorizzando tradizione e artigianalità.

Inclusione custom-made

Il concetto di one size fits all sta decadendo sempre di più, anche nel mondo della cosmetica. Finalmente le unicità vengono valorizzate, così come le differenze culturali, e le aziende sono sempre più attente a rispettare i valori e le peculiarità di ciascuno di noi, attraverso, per esempio, le sempre più ampie gamme di colorazioni disponibili per quanto riguarda i fondotinta, formule sempre più vegan friendly, halal e kosher. Si afferma sempre di più il concetto che la diversità è bellezza e che non c'è inclusione senza rispetto.

We love SPF

Noi di The Wom Beauty lo ripetiamo da sempre: la protezione solare va messa sempre! Sì, anche in inverno e anche all'ombra, è importantissimo proteggere la nostra pelle dai danni causati dai raggi solari. Dimentica le creme solari pastose, unte e dagli aloni biancastri. Oggi le nuove formulazioni sono leggerissime e impalpabili, si stendono facilmente e sono pressoché invisibili, perfette da utilizzare ogni giorno anche in città. Al Cosmoprof ne abbiamo viste di bellissime, sia in pratici stick per riapplicazioni al volo che super idratanti come un siero, per un glow pazzesco, e quelle che si assorbono in un attimo senza lasciare traccia, perfette per le pelli miste.

Smart pack

La beauty routine diventa facile e pratica e si adatta alle nostre mille esigenze. I packaging si fanno sempre più compatti, facilmente trasportabili nel beauty case da viaggio ma anche nella mini bag che usi ogni giorno. Oltre all'aspetto della sostenibilità si privilegia anche la praticità. Il next big trend che adorerai? I pad monodose imbibiti di essence idratanti e lenitive, un must irrinunciabile per rinfrescarsi quest'estate!

Skinification

La skincare diventa protagonista anche dell'haircare e oggi la beauty routine per i capelli va ben oltre i classici passaggi di shampoo-balsamo-styling. Dai sieri e gli scrub - con massaggiatore specifico - specifici per il cuoio capelluto a lacche, mousse e shampoo secchi arricchiti da ingredienti rinforzanti che si prendono cura del capello a lungo termine, finalmente anche la chioma può godere di un rituale di bellezza completo che non ha nulla da invidiare a quello per la pelle di viso e corpo.

A casa come in salone

E la skinification si ricollega proprio al prossimo trend, dove i consumatori chiedono di poter ottenere a casa con prodotti e strumenti fai da te gli stessi risultati (o quasi) che si possono ottenere in salone. Non mancano così i vari kit di laminazione capelli, ma anche ciglia e sopracciglia da utilizzare a casa e la manicure soak off, con una rimozione più facile del semipermanente da poter essere effettuata a casa con un solvente specifico (e senza l'utilizzo di lima).

K-Beauty

Da sempre la Corea si distingue per una grande innovazione cosmetica, soprattutto per quanto riguarda la skincare. È stato sicuramente il padiglione più sorprendente da visitare, con le infinite varietà di sheet mask - da quelle a forma di animali a quelle glitterate -, le protezioni solari altamente performanti (rigorosamente con SPF50), le unghie adesive con le nail art più fantasiose e la resa simile a quella di una gel manicure, ai packaging dai design più divertenti fino ai prodotti di skincare più innovativi, con una grande attenzione per i principi attivi idratanti e lenitivi.

