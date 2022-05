Come sfoggiare delle vinyl lips al top (e chi copiare)

L abbra dall'effetto super scintillante e assolutamente al top? Provate con le vinyl lips, per una bocca da vere star in ogni occasione

Rossetto? Yes of course! Purché sia lucido, brillante e dall’effetto very shine. In due parole vinyl lips. La tendenza labbra tutta da imitare e da cui farsi conquistare (se già non lo foste). Per sfoggiare una bocca super top e che siamo certe lascerà il segno nei prossimi mesi estivi.

Ma cosa sono esattamente le vinyl lips? Come si intuisce dal termine stesso, questo trend prende il nome dall’effetto lucido dei vinili ma anche dalle atmosfere glam rock e punk degli anni ’80. Insomma, anche in fatto di labbra le mode del passato stanno tornando a far breccia nei nostri cuori e in ogni dettaglio make up. Come? Con colori super strong, vivaci, accesi e dal finish eccessivamente scintillante.

Ottenendo un trucco labbra definito, netto ma con una nota di eleganza capace di rendere questo make up un must per ogni occasione, anche quelle più chic. In un mix perfetto di rossetto e gloss, sfoggiando colori audaci e uno stile di carattere e dalla personalità unica. Un make up amato da celeb del calibro di Rihanna e dalle influencer di tutto il mondo (e da cui poter prendere la massima ispirazione). E, cosa non da poco, un trucco semplicissimo da realizzare.

Per farlo, infatti, vi basterà seguire pochi step, uno alla volta:

iniziando con uno scrub , per ottenere labbra super lisce e mantenerle in salute;

dopo averle idratate con un balsamo apposito, poi, dovrete definirne il contorno con una matita, partendo dal centro delle labbra. Per questo passaggio meglio optare per una matita labbra waterproof ;

; a questo punto potete decidere se utilizzare un rossetto liquido con effetto vinile, da applicare al centro delle labbra e distribuire verso l’esterno o se utilizzare un rossetto e un gloss in due step diversi. Avendo cura in ogni caso di stendere il prodotto in modo uniforme, senza fuoriuscire dai bordi ma definendo le labbra in modo netto e super preciso. Per un effetto vinyl lips impeccabile e sempre al top.

Che dire, per sfoggiare le vinyl lips non servono molte cose. Basta avere dei buoni prodotti make up e tanta voglia di osare. Lasciando da parte la timidezza o eventuali tentennamenti, ma lasciandosi completamente travolgere dal mood brillante, colorato, a volte eccessivo, super femminile e ribelle della labbra effetto vinile. E in cui la parola d’ordine è solo una, lucentezza. Sia sulla lebbra che dentro di voi!