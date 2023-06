Beauty budget: come risparmiare senza rinunciare alla tua passione per la bellezza

N on ci stancheremo mai di ripeterlo: non c’è bisogno di vendere un rene al mercato nero per comprare make-up, skincare e profumi di qualità. Ecco i nostri consigli per essere bougie spendendo somme più che ragionevoli.

Diciamocela tutta. Risparmiare sui cosmetici è possibile, anche se la passione per la bellezza in generale può essere economicamente impegnativa. Stare dietro a tutte le tendenze e a tutti i prodotti che diventano virali su TikTok può diventare economicamente impegnativo, spesso poi si tratta di prodotti di brand premium, oggettivamente più cari della media, che inevitabilmente ingolosiscono ogni beauty lover. Possiamo biasimarti? Assolutamente no, piuttosto vogliamo aiutarti con questa tua passione, senza però che ti ritrovi a fine mese a mangiare pane e beauty blender perché hai speso tutto il budget in profumeria.

Risparmiare su cosmetici & co: come fare

Se sei sempre a caccia di offerte beauty, non puoi ignorare siti come Amazon e Notino, dove puoi trovare di tutto, dalla skincare al make-up, ma anche profumi e a prezzi decisamente vantaggiosi. Non dimenticare anche di visitare le sezioni dedicate alle offerte di profumerie come Sephora o Douglas, piuttosto che Lookfantastic, che spesso riservano meravigliose sorprese.

Dove possibile iscrivi a newsletter e a programmi fedeltà che ti permettono di avere ancora più vantaggi, leggi sconti, accumulando crediti d’acquisto.

Skincare lowcost

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: low cost non significa di pessima qualità. Certo, non tutte le texture possono essere di tuo gradimento, ma non ci sono numerose alternative per avere una routine completa senza andare in rosso. Non ci sono scuse per non avere una buona routine di skincare, anche se minimale. Qui trovi brand e prodotti per minima spesa e massima resa. In questo caso ti suggeriamo, se ne hai la possibilità, di andare nelle profumerie che li vendono e, almeno per la prima volta, di testarli tu stessa direttamente. Altrimenti sai benissimo che sui social si trovano numerose recensioni, tuttavia ci teniamo a sottolineare ancora una volta che ogni pelle è diversa e non tutte abbiamo le stesse esigenze o le stesse idiosincrasie e potresti non essere d’accordo con quello che dice la tua BFF o la tua influencer di fiducia.

Make-up per spendere poco

Anche la scelta del trucco è molto personale e dipende da quanto e come ti trucchi, dalle tue preferenze in fatto di texture - team creme, liquidi o poveri, mi sentite? - e a cosa non puoi proprio rinunciare. Se il fondotinta che ami costa 60 euro ma è l’unico che si sposa con la tua pelle, allora continua così e fai una scorta quando lo trovi scontato, idem per il mascara. Se hai un prodotto feticcio ed è costoso non devi per forza abbandonarlo - non possiamo proprio privarci di tutto - ma cerca di bilanciare altrove e se non hai la necessità di comprare ogni novità appena viene lanciata sul mercato, ricorda che si può vivere benissimo con un beauty case minimale e multi-tasking.

Profumi low-cost

Anche quella per i profumi è purtroppo una passione che può rivelarsi letale per il conto in banca, ma il profumo è una parte tanto invisibile e intangibile quanto essenziale per completare il look.

A questo punto però, hai un po’ di alternative. O ritorniamo su quanto detto sopra, ovvero di andare a caccia di offerte su siti dedicati e di fiducia dove puoi trovare profumi famosi e commerciali scontati o, in alternativa, puoi provare ad allargare i tuoi orizzonti alla profumeria di nicchia. Sì hai letto bene, profumeria di nicchia. Non spaventarti per la parola e non associarla per forza all’aggettivo costosa: ci sono profumi di nicchia meravigliosi a prezzi più che ragionevoli e sono fragranze meravigliose, intense e durature. In questo caso devi fare un po’ di ricerca, ma ne varrà sicuramente la pena.

Ci sentiamo invece di sconsigliarti i dupes dei profumi: per quanto molto simili all’originale non avranno mai la stessa intensità, resa o durata e potresti essere costretta a vaporizzarlo ripetutamente durante il corso della giornata perché non si fissa e svanisce in pochissime ore. Qui trovi dei consigli su come scegliere la tua prossima fragranza.

Se poi ti piace sperimentare e cambiare spesso, i profumi travel size o i discovery kit sono quello che fa per te: i giusti millilitri a fronte di una spesa piuttosto ragionevole