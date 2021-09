I n estate la palestra è un lontano ricordo... ma al rientro è necessario ops consigliabile riprendere l'attività fisica per stare meglio (e non riprendere kg o cm). Ma come fare a ritrovare la voglia di mettersi in moto? Ti diamo noi qualche suggerimento pratico!

A settembre l'aria si fa sempre più fresca e il tramonto arriva sempre prima. L'estate sta finendo, canterebbero i Righeira, e l'autunno sta sopraggiungendo con passo nemmeno troppo felpato. Di solito, in questo periodo uno dei buoni propositi è quello di riprendere lo sport se non nell'immediato, almeno entro la fine del mese. E tu come sei messa? La voglia e la motivazione scarseggiano ancora?

Certo, per molto tempo a causa del Covid, le palestre sono state chiuse e le nuotate e le camminate sulla battigia hanno sopperito abbondantemente al corso di zumba o alla lezione di yoga. Ma ora è tempo di riprendere con l'attività fisica in modo regolare.

Come fare? Ecco qualche suggerimento e trucco per riprendere a far sport dopo l'estate: vogliamo vedere l'iscrizione in palestra entro una settimana, siamo d'accordo?

Motivazione allo sport: definisci il tuo obiettivo

Trovare la motivazione (sfuggente) è la chiave per tornare al fitness. Definire i tuoi obiettivi e ripensare al motivo per cui ti alleni può aiutare. Dimentica i risultati a lungo termine, e nello stesso tempo non fissarti sull'idea di allenarti per perdere peso: concentrati sui benefici immediati dell'esercizio e su quanto ti senti bene subito dopo! Annota ogni successo e ogni passo avanti nel tuo percorso di fitness.

Per lo sport crea il tuo orario personalizzato

Nel weekend (magari la domenica sera) guarda la tua prossima settimana e inizia a pianificare i tuoi allenamenti. Sfoglia la tua agenda online e ricavati almeno un paio di ore di attività fisica tra un pranzo di lavoro e un aperitivo.

Prova una nuova disciplina sportiva

Non solo provare qualcosa di nuovo ti tiene impegnata e su di giri, ma uno studio condotto da Retention People ha scoperto che hai il 26% in meno di probabilità di annullare l'abbonamento in palestra se frequenti regolarmente una lezione di esercizi di gruppo. Quindi, che si tratti di pilates o pesi, allenamento HIIT o street dance, prenota oggi stesso un corso e massimizza le tue possibilità di successo nel fitness. La varietà è il sale della vita!

Dichiara di esserti presa un impegno con lo sport!

Scegli il corso e cascasse il mondo...non cambiarlo! Dillo a chiunque: tua madre, il tuo collega, il tuo cane. Dire a qualcuno che farai sport ti rende tre volte più propenso a farlo. Perché funziona? È dovuto alla psicologia comportamentale della dissonanza cognitiva: quando qualcuno crede in una cosa, ma agisce in modo diverso, questo produce una sensazione di disagio. Quindi, il tuo cervello vuole provare a cambiare i tuoi atteggiamenti, convinzioni o comportamenti per ridurre il disagio e ripristinare l'equilibrio.

Per riassumere, se ti impegni ufficialmente a fare esercizio, il tuo subconscio cercherà modi per allineare il tuo comportamento alle tue parole in modo che sia più probabile che ti adatti a quell'allenamento.

Allenati in compagnia

Se l'autunno si sta rivelando per te un nuovo inizio e un ritorno alla forma fisica, lo sarà anche per gli altri. Quindi, prendi il telefono e raduna le truppe: bloccale in almeno un allenamento insieme questa settimana. È stato dimostrato che allenarsi con gli amici aumenta la quantità di esercizio che fai! Non ci credi? Provalo.

Concediti dei regali

Uno dei trucchi più efficaci per essere motivati ad andare in palestra è l'acquisto di nuovi capi di abbigliamento sportivo. Sembra banale, ma ogni piccolo espediente aiuta. Se ti senti a tuo agio nel tuo nuovo completino yoga, allora perché non sfoggiarlo un po'? Se invece il budget a disposizione è esiguo, fai qualcosa di semplice come creare una nuova playlist musicale per la palestra: può dare una grande spinta per motivarti.

Fallo e basta.

Potrebbe sembrare un palliativo, ma... “piuttosto di niente, meglio piuttosto”, dice un proverbio. Ovvero, qualsiasi cosa è meglio di niente. Solo 15 o 20 minuti di attività sono meglio che stare sedute sul divano! Non hai voglia di andare in palestra? Apri YouTube e scegli tra l'infinità di proposte disponibili sull'attività fisica da fare in casa. Non gettare completamente la spugna: pochi minuti al giorno ti faranno tornare la voglia di allenarti seriamente. Forza!