S OS sopracciglia ricce? Ti svegliamo come depilarle con cura (senza commettere gli errori più comuni) e mettere in primo piano il tuo sguardo!

Croce e delizia di tante donne, le sopracciglia ricce non sono semplici da domare e depilarle spesso può rivelarsi una vera impresa. Il rischio? Rovinare il tuo beauty look, rischiando di apparire trasandata e con un’arcata sopracciliare poco curata. La soluzione è seguire alcune tips per eliminare i peli in eccesso, pulire l’area e accentuare lo sguardo al meglio.

Come domare le sopracciglia ricce

I metodi di depilazione sono tanti, ma se sicura di conoscere quello giusto per te? Commettere errori d’altronde è piuttosto facile quando si parla di sopracciglia. A volte basta togliere anche un piccolo pelo in più per creare un buco antiestetico oppure mutare completamente la forma delle sopracciglia. Vietato spaventarsi però! Step by step, con la nostra guida, potrai depilare con cura le tue sopracciglia ricce e ribelli!

Pettinale

Per prima cosa mettiti di fronte allo specchio e pettina le sopracciglia. Si tratta di uno step che potrebbe sembrarti superfluo, ma in realtà è fondamentale per procedere alla depilazione. Usa un pennello scovolino ad hoc oppure lo scovolino di un vecchio mascara dopo averlo pulito accuratamente. Pettina verso l’alto l’arcata sopracciliare, portando verso l’esterno i peli. In questo modo riuscirai a individuare con maggiore facilità i peli fuori posto e al tempo stesso potrai definire l’arcata.

Studia le proporzioni

Per depilare le sopracciglia ricce è importante capire com’è la struttura dell’arcata, ossia dove inizia e dove termina. Armati dunque di una matita per delineare i principali punti delle sopracciglia: l’attacco, l’angolo alto e la fine. Posa la matita in verticale proprio nell’angolo della narice: quando la punta della matita incrocia perfettamente le sopracciglia si definisce il cosiddetto punto d’inizio.

Per trovare quello finale invece dovrai sposate verso l’angolo esterno dell’occhio la matita, tenendola sempre posata alla narice. L’arco invece lo troverai facendo passare la matita attraverso il centro dell’occhio. Il punto individuato sarà quello più alto in cui la sopracciglia avrà una incurvatura dolce e naturale.

Cura la depilazione

Esistono numerosi metodi per depilare le sopracciglia ricce. Ricordati di non avere fretta e prenditi tutto il tempo che ti serve per ripulire la zona con cura. Prima elimina i peli che si trovano al di fuori della struttura che hai creato, identificando i vari punti chiave. Poi strappali nel senso della crescita e mai contropelo, evitando di spezzarli.

Pinzetta

Per le sopracciglia ricce puoi optare per la depilazione con la pinzetta. A differenza di altri metodi, questo permette di eliminare esclusivamente i peli in eccesso, scegliendo, uno dopo l’altro, quale togliere. L’operazione è un pochino più lunga e dolorosa, ma ne vale la pena e il risultato sarà super accurato.

Ceretta

Con la ceretta puoi depilare l’arcata con cera e strisce, proprio come fai con il corpo. Si tratta di un metodo piuttosto veloce, ma che ha anche dei contro. Prima di tutto c’è maggiormente il rischio di commettere errori, perciò dovrai stare super attenta, inoltre la tua pelle apparirà da subito più sensibile.

Filo arabo

Fra i metodi di depilazione più antichi c’è quello con il filo arabo. Una tecnica consigliata per chi ha la pelle molto delicata, che permette di eliminare anche la peluria più sottile e fine.

Si effettua con un filo di cotone con cui si crea un anello da attorcigliare su sé stesso, dando origine a un punto di intersezione. Tieni fermo il filo con pollice e indice. Una mano li manterrà chiusi, mentre aprendo indice e pollice dell’altra riuscirai a creare un movimento che consentirà di estirpare il pelo.

Gli errori da non commettere

Domare le sopracciglia ricce, come anticipato, non è semplice, ma ciò non significa che sia impossibile. Per non andare incontro a errori e problemi esistono dunque alcune accortezze da seguire.

Non strappare contropelo – la regola aurea è questa: quando depili le tue sopracciglia devi seguire sempre il verso naturale della crescita del pelo. In questo modo eviterai non solo di spezzarlo, ma anche di causare la comparsa di peli incarniti. Lo strappo deve essere deciso e al contempo delicato.

Evita di depilarle con troppa frequenza – la depilazione completa andrebbe effettuata ogni due settimane in modo da non irritare la zona. I peletti più ricci e ribelli invece puoi togliergli quotidianamente, tenendo sotto controllo l’arcata sopraccigliare.

Non usare uno specchio ingranditore – a differenza di quanto pensano molti, usare lo specchio ingranditore per depilare le sopracciglia non è sempre un’ottima idea. Questo accessorio, che in alcuni casi è utilissimo, potrebbe farti perdere la visione d’insieme, facendoti eliminare più peli di quanti dovresti.

Usare strumenti di scarsa qualità – dalle pinzette alla cera, ricordati di usare sempre prodotti di qualità per depilare le tue sopracciglia ricce. Una cera che non aderisce bene oppure una pinzetta con la lama troppo spessa, potrebbero mettere a rischio la buona riuscita della tua depilazione.