Cofanetti regalo beauty: tutte le idee per Natale 2021

I cofanetti regalo sono l'idea geniale da far trovare sotto l'albero a qualsiasi amante della bellezza e del makeup. E, perché no, anche per chi non si è ancora convertito definitivamente al mondo beauty.

Non vorremmo allarmarvi, ma il conto alla rovescia verso il 25 dicembre è ufficialmente iniziato. E quale modo migliore di celebrare il Natale 2021, se non con dei cofanetti regalo a tema beauty? Un modo semplice per dedicare profumi e positive vibes a mamme, papà, amiche, amici, sorelle, fratelli e a chiunque si possa considerare un amante del beauty. E non solo: i cofanetti regalo natalizi, infatti, sono l'ideale per scoprire e conoscere i nostri brand preferiti. Il merito è della selezione smart di prodotti, ma anche dei formati travel, perfetti per sperimentare. La scelta è ampissima e non solo tra le idee regalo di Sephora. Oltre a prodotti dedicati al viso e al corpo, infatti, i cofanetti regalo sono l'ideale per dare una chance a piastre wireless, candele profumate, tools e accessori. Che i cofanetti regalo siano davvero la soluzione giusta per il tuo shopping natalizio?

Cofanetti regalo economici per Natale 2021

I cofanetti regalo beauty sono ottime idee per Natale 2021 soprattutto perché sono adatti a tutte le tasche. Non mancano, infatti, kit dai prezzi davvero piccoli, adatti per un pensierino o per il Secret Santa in classe o in ufficio!

1 di 4 - Per dare idratazione e colore alle labbra, Sea H20 Gloss Set di Tarte è l’alleato dal finish glossato e radioso per giocare con tutte le sfumature. Prezzo: 20 euro 2 di 4 - Per un natale profumato e a tutta morbidezza, occorrono le sorprese contenute nelle Calzine di Metallo. Un trionfo di mandorla, grazie all’Olio Doccia, il Latte Corpo e la Crema Mani. Prezzo: 12,50 3 di 4 - Uno scrigno rosso e oro. È questo il pack prezioso di Better Together The Body Trio Di Ahava, perfetto per regalare una routine corpo completa. All’interno del cofanetto, infatti, ci sono Mineral Shower Gel, Hand Cream e Body Lotion. Prezzo: 14,90 euro 4 di 4 - Appassionati di make-up? La soluzione perfetta è il cofanetto Merry Wishes Trend Edition di Essence, un set di pennelli che sarà la gioia di qualsiasi makeup lover. Prezzo: 11,99 euro

I kit regalo sotto i 30 euro

Lo scopo dei cofanetti regalo a tema beauty è rendere Natale 2021 l'occasione per una coccola a tutto il corpo. Che sia per qualcun altro o un autoregalo, non dimenticare di scegliere accuratamente la fragranza per inebriare i sensi. E, magari, tutta la casa.

1 di 8 - Il Natale di Bottega Verde ha il profumo delle Fragranze di Natura. Profumazioni fiorite, per una beauty routine a base di creme corpo, mani e bagnodoccia al sentore di Petali di Vaniglia. Prezzo: 21,99 euro 2 di 8 - Emanuela Biffoli racconta un Natale ricco di magia attraverso i suoi cofanetti ispirati a villaggi incantati, stelle e alberi natalizi. Per un tocco speziato, la soluzione è la Confezione regalo con Bagno Crema e Latte Idratante al profumo di Camelia d’inverno e anice stellato. Prezzo: 23,50 euro 3 di 8 - Per regalare un’esperienza spa casalinga occorre io cofanetto Vinosculpt Cocooning Moment di Caudalie. La combinazione tra Baume Corps Lit te Fermeté e Crème Gourmande Main et Ongles, infatti, è una vera coccola. Prezzo: 28,60 euro 4 di 8 - Da Kave Home il Natale è glamour, ecologico, blu e tradizionale, anche nei cofanetti! Il set Winter Mood, infatti, regala note agrumate, floreali, di legno e di muschio per un Natale indimenticabile. Con candela e diffusore di aroma su bastoncini, l’atmosfera è garantita!Prezzo: 22,99 euro 5 di 8 - Dr.Jart+ Ceramidin Moisturizing Set è il regalo ideale per chi desidera un booster per la pelle. Il merito è della crema idratante intensa +Ceramidin Cream, del liquido tonificante per rinforzare la barriera idrolipidica +Ceramidin Liquid e della maschera monouso con ceramidi e acido ialuronico +Ceramidin Facial Barrier Mask. Prezzo: 30 euro 6 di 8 - In partnership con Homedics, Somatoline Cosmetics ha deciso di dedicare i suoi cofanetti natalizi alla cura del viso. Ogni cofanetto, infatti, include Eye Revive Homedics, per ottenere un trattamento professionale per il contorno occhi. In particolare, poi, Routine Occhi Antirughe Lift Effect è il regalo ideale per dire addio a borse e occhiaie grazie alla combinazione tra il tool high tech e Lift Effect 4D Contorno Occhi Filler Antirughe. Prezzo: 29,90 euro 7 di 8 - 8 maschere iconiche si prenderanno cura di un fortunato destinatario dalla testa ai piedi. Dalla maschera viso al melograno, alla maschera piedi al cactus, fino alla maschera occhi alla caffeina, Sephora Collection prevede un Natale 2021 pieno di Holiday Vibes! Prezzo: 26,50 euro 8 di 8 - Volete un cofanetto natalizio divertente? La soluzione giusta è il kit di Ayay, dedicato alle zone più sexy del corpo. Il cofanetto, infatti, è composto da Elisir Sinuoso Rassodante Seno e Glutei, Scrub Favoloso Tonificante Corpo, Glutei e Cosce e Gel Delizioso per Massaggi Intimi. Un tris che renderà il Natale 2021…piccante! Prezzo: 29,90 euro

Cofanetti beauty di Natale 2021: idee sotto i 50 euro

Che si tratti di makeup, prodotti per capelli o per la pelle, Natale 2021 è il momento giusto per viziarsi con le migliori formulazioni. Su cosa puntare? Su set idratanti, ad azione detox o dedicati a una parte del corpo che ha davvero bisogno di qualche attenzione extra: le mani.

1 di 9 - Per Natale 2021, Collistar e The Bridge collaborano per realizzare Beauty Bag dal design contemporaneo ed elegante. Per fare il pieno di idratazione, la scelta giusta è il cofanetto Idro-Attiva, composto da Crema di Idratazione Profonda, Hydro-Maschera SOS Idratazione e dalla Beauty Bag The Bridge rosa. Prezzo: 38,50 euro 2 di 9 - Obbiettivo detox per l’anno nuovo? Allora occorre un cofanetto natalizio come Coffret Smart Obbiettivo Detox di Filorga, perfetto per regalare una pelle nuova attraverso lo Scrub&Drtox e la Hydra-Filler Mask. Prezzo: 35 euro 3 di 9 - La Mia Routine Line Smoothing di Roc regala una pelle istantaneamente idratata, fino a 10 anni più giovane. Il merito è di Line Smoothing Max Hydration Cream e Line Smoothing Eye Cream. Prezzo: 49,90 euro 4 di 9 - Hands Right Now è il kit di Eterea che si prende cura delle vostre mani. All’interno, infatti, ci sono l’olio per unghie e cuticole Beutycles, il rimedio miracoloso Hand & Nail Balm Soft Touch e la crema nutriente e rigenerante Hand Cream Soft Touch. A completare la coccola sono Cotton Gloves, i guanti per avvolgere le mani e permettere ai trattamenti di penetrare in profondità. Prezzo: 35 euro A HOLIDAY FABLE VELVET PASSION LIPSTICK KIT 5 di 9 - Velvet Passion Lipstick Set è il cofanetto regalo firmato Kiko per fare felice ogni amante del makeup. All’interno, infatti, ci sono 7 rossetti opachi Velvet Passion Matte Lipstick dalla texture cremosa e avvolgente. Prezzo: 34,99 euro 6 di 9 - Per un effetto glow che duri almeno fino a Capodanno, il cofanetto regalo giusto è Selfie Stars Skincare Essentials Set di Ole Henriksen. Tre prodotti essenziali per detergere la pelle in profondità con Truth Juice™ Daily Cleanser, contrastare le macchie cutanee con Glow2OH™ Dark Spot Toner e illuminare il contorno occhi con Banana Bright™ Eye Crème. Prezzo: 38 euro 7 di 9 - Per uno sguardo luminoso nonostante i bagordi delle feste, Dr. Hauschka ha pensato al Coffret Sguardo Luminoso. All’interno, la Crema Contorno Occhi e il Mini Volume Mascara del brand. Prezzo: 32,90 euro 8 di 9 - Per un Natale 2021 all’insegna del profumo, il set regalo Un Inverno Profumato di Brûmée è la selezione di fragranze che vi permetterà di scaldare il vostro inverno con le note di Spezie aromatiche & gelsomino, Legno di cedro & vaniglia e pino & vetiver. Prezzo: 38 euro 9 di 9 - The BB Skin House è il cofanetto natalizio di Erborian che saprà regalarci la pelle di un bambino. Nella confezione, infatti, ci sono BB Creme Nude - una bb cream che mimetizza le imperfezioni - e Milk & Peel Mask, per preparare la pelle in 5 minuti. Prezzo: 45 euro

I beauty set a meno di 70 euro

Resistere alla tentazione di comprare i kit natalizi in duplice copia (e tenersene uno ben stretto!) è davvero difficile. In fondo, quale modo migliore per scoprire prodotti per la pelle e capelli e concedersi un attimo di bellezza autentica? Per Natale è doveroso!

1 di 7 - Per le pelli sensibili, il cofanetto natalizio perfetto è All Is Calm di Ren. Un duo di best seller come Global Protection Day Cream, ricco di antiossidanti per combattere i radicali liberi, e Overnight Recovery Balm, per coccolare la pelle con i lipidi di Olio di Mandorle, Oliva, Borragine e Lino. Prezzo: 64 euro. 2 di 7 - Per Natale 2021, Rudy Profumi - azienda tra tradizione e innovazione per un beauty che arreda la casa - ha pensato a Roma Kit Fragrance Christmas Set, un kit con bagno e doccia crema, eau de toilette e crema corpo. Con note di arancia rossa, albicocca e latte di cocco, è l’ideale per celebrare il Natale con sentori orientali. Prezzo: 56,10 euro 3 di 7 - Olaplex Hair Rescue Kit è l’alleato giusto per un trattamento SOS e dall’intensa azione riparatrice. In edizione limitata, questo cofanetto natalizio si prenderà davvero cura dei vostri capelli. Prezzo: 55 euro su adiflagstore.it 4 di 7 - Il cofanetto The Before-Bed Set 3-Piece PM Essentials di Fenty Beauty è un regalo dedicato al riposo e alla pelle. Protagonisti sono 3 essentials del brand come Fat Water Niacinamide Pore- Refining Toner Serum, Instant Reset Brightening Overnight Recovery Gel-Cream e Pro Kiss’r Luscious Lip Balm nella shade “Hint Hint”. Prezzo: 51 euro 5 di 7 - Per una coccola dedicata a tutto il corpo servono i kit natalizi di Equazione Botanical Essence. All’interno, infatti, ci sono Body Cream, Shower Gel, Hand Cream e Hand Soap, da scegliere in una delle fragranze iconiche del brand Prezzo: 55,90 euro 6 di 7 - Davines Heart of Glass Kit è il regalo ideale per i capelli biondi, per ravvivarne la lucentezza. Il cofanetto contiene Heart of Glass Silkening Shampoo, Rich Conditioner e Sheer Glaze per prendersi cura dei capelli biondi dalla detersione allo styling. Prezzo: 52,20 euro 7 di 7 - Realizzati in collaborazione con l’artista Cajsa Wessberg, i cofanetti natalizi di Maria Nila sono un trionfo di mondi fantastici. All’interno, le formulazioni 100% vegane del brand, dedicate a ogni problematica dei capelli, la tinta ad esempio. Prezzo: 52 euro

Sotto i 100 euro: regali beauty unici

C'è un brand che ti incuriosisce, ma proprio non sai da che prodotto cominciare? La soluzione è un cofanetto regalo arricchito dai best seller del marchio in versione travel size. In questo modo, Natale 2021 diventerà un viaggio alla scoperta dei tuoi alleati di bellezza preferiti.

1 di 6 - Una selezione di 6 best seller firmati Origins compone il cofanetto natalizio Merry Marvels, l’alleato ideale per regalarsi e regalare la perfetta skincare delle Feste. Prezzo: 72 euro 2 di 6 - Remedy Kit è il set di Comfort Zone dedicato alla cura della pelle. Il merito è di Remedy Cream to Oil - il detergente viso che si trasforma in olio - e di Remedy Defense Cream, una crema nutriente e arricchita con olio di marula. Le eleganti illustrazioni ispirate al Giardino Scientifico presente all’interno del Davines Village, poi, rendono questo cofanetto perfetto per celebrare la natura. Prezzo: 80 euro 3 di 6 - Bellezza significa anche prendersi cura di sè dall’interno, magari imparando a bere abbastanza. Ecco perché il Set Regalo “In Due è Meglio” di Air Up è la soluzione ideale per sperimentare questo innovativo sistema…da provare in coppia! Prezzo: 89 euro 4 di 6 - Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture Shampoo & Conditioner è il set di Caviar che riequilibra l’idratazione e migliora l’aspetto dei capelli, anche se secchi e opachi. Prezzo: 71 euro 5 di 6 - Acqua dell’Elba renderà il Natale 2021 profumato grazie a Confezione Regalo Ambiente Note di Natale, un cofanetto dedicato alla casa con profumatore ambiente e deo ambiente. Prezzo: 76 euro 6 di 6 - The Boost è il cofanetto natalizio arricchito dagli essentials di Honieh. Soft Cloud, infatti, è la mousse detergente che lascia la pelle luminosa e fresca, The Wonder è il siero all’acido ialuronico per minimizzare le rughe e Rise & Shine è la maschera antiage dall’azione nutriente. Prezzo: 81,60 euro

I cofanetti regalo Luxury

Se state meditando di regalare un cofanetto regalo Luxury, non ci sono dubbi: qualcuno è stato veramente molto buono quest'anno! All'interno dei cofanetti più lussuosi, infatti, potrete trovare prodotti luxury, ma anche limited edition e best seller indimenticabili.

1 di 7 - La Mer regalerà un booster energizzante e idratante per Natale 2021. Il cofanetto The Replenish & Lift Collection, infatti, contiene The Treatmennt Lotion, The Lifting & Firmino Mask e Crème de la Mer per un effetto ringiovanente. Prezzo: 215 euro 2 di 7 - Cosa c’è di meglio che regalare capelli da favola per Natale 2021? Probabilmente nulla, ecco perché GHD Mac Styler Gift Set è il cofanetto natalizio ideale per chi ama la propria chioma. Nel cofatenno, la nuova GHD Max Styler e una spazzola GHD per uno styling perfetto. Prezzo: 229 euro 3 di 7 - Per un trattamento completo dedicato alla pelle, il cofanetto natalizio da regalare è Estée Lauder Holiday Advanced Night Repair, per arrivare a Capodanno con un viso radioso. Prezzo: 135 euro 4 di 7 - Il Cofanetto con le candele profumate di Diptyque è un regalo perfetto per gli amanti del Natale e delle fragranze che ricordano l’inverno. Biscuit, infatti, ricorda le note dei dolcetti, Sapin racconta la freschezza degli abeti e Flocon traduce olfattivamente la poesia dei fiocchi di neve. Prezzo: 102 euro 5 di 7 - I set regalo di Augustinus Bader sono il modo perfetto per sperimentare e conoscere le formule del brand. The Bader Ritual, ad esempio, contiene The Cream Cleansing Gel, The Essence e The Face Oil, veri must have del marchio. Prezzo: 320 euro 6 di 7 - Diamond Well-Living Collection Set è il cofanetto di Natura Bissé che si prende cura del corpo e della mente. All’interno, The Dry Oil - Detox, un olio nutriente dal finish satinato con alghe e chia e The Body Scrub, un esfoliante con sale marino, polvere di riso e semi di uva. Prezzo: 104 euro 7 di 7 - Christmas Blockbuster è il cofanetto lussuoso di Shiseido, l’alleato perfetto per regalare a una persona speciale i best seller del brand. Prezzo: 150 euro