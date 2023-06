Coccole per il corpo: qui c’è tutto ciò di cui hai bisogno per prenderti cura di lui

È giunto il momento di ricordare al tuo corpo quanto gli vuoi bene: chiudi il mondo fuori, stacca la spina e prenditi cura di te stessa.

Per anni i canoni di bellezza imposti sono stati monotematici: visi simmetrici, zero imperfezioni, pelle liscia e morbida come quella di un bebè e corpi tonici e snelli.

Abbiamo puntato il dito e ci siamo ribellate contro gli ideali di bellezza mainstream che televisione, magazine e social ci hanno propinato a lungo, ma la verità è che le cose non mutano se non siamo noi a cambiarle, perché puoi star certa che chi ha il potere per farlo trae vantaggio nel mostrarci una bellezza irreale e artefatta.

Eppure i movimenti #bodypositive ci insegnano e ci aiutano a capire che possiamo essere felici e soddisfatte anche se non abbiamo un corpo come le modelle di Victoria’s Secret o le curve di Kim Kardashian e Kylie Jenner.

Imparare a volersi bene e amare il proprio corpo - per quanto normale e imperfetto possa essere è il più grande regalo che possiamo farci, così come smettere di ambire ad essere come queste immagini photoshoppate, frutto di diete estreme e pericolose nonché di svariati interventi di chirurgia estetica che assottigliano, aumentano, cesellano, liftano e scolpiscono il corpo.

Poi ognuna di noi è libera di fare ciò che crede e se la chirurgia è la strada per eliminare una fonte di disagio, che sia allora la benvenuta: l’importante è non diventare dei replicanti con seni e fondoschiena prodotti in serie.

Me time: un momento di coccole per te stessa

Dedicare del tempo a te stessa è il modo migliore per rilassarti e coccolarti e non pensare a nulla se non a goderti il momento. Sì, #MeTime è un momento per viziarti, facendo le tue cose preferite. Vuoi fare del binge watching o ascoltare musica mentre ti prendi cura del tuo corpo? Fallo: è il tuo tempo ed esisti solo tu e ti aiuterà a tornare in pace con te stessa e a ricordarti quanto vuoi bene a te stessa e al tuo corpo, anche se non è quello di una supermodella.

Il kit per le coccole

Creme corpo voluttuose e profumate, scrub che eliminano fino all’ultima cellula morta lasciandoti una pelle morbida e levigata, la gioia di eliminare - solo se vuoi farlo - fino all’ultima ombra di pelo e sali e oli da bagno rilassanti che ci lasciano in uno stato quasi nirvanico.

