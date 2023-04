Coachella 2023: i beauty look più belli del festival

B rillantini, colori fluo e trecce: ti portiamo fra i beauty look più belli del Coachella 2023 con tante idee da copiare!

Colorati, glamour e very cool: sono i beauty look del Coachella 2023. Make up, colori e acconciature perfette per affrontare l’estate portandosi dietro un po’ di indie vibes. La parola d’ordine? Osare! Prendendo spunto dall’appuntamento più instagrammabile dell’anno.

Cecilia Rodriguez e lo stile cowgirl

Un po’ cowgirl un po’ gipsy, Cecilia Rodriguez si conferma fra le reginette del Coachella con un beauty look da favola. La sorella di Belen, arrivata in California con il fidanzato Ignazio Moser, ha optato per un hairstyle con capelli sciolti e mossi, impreziositi da treccine e anellini dorati.

Favoloso anche il make up sui toni della terra con un bold eyeliner e matita terra di Siena a evidenziare l’occhio per regalare un effetto ancora più allungato. Il segreto per un trucco così perfetto sta nei dettagli, come le sopracciglia perfettamente curate e disegnate, seguite da un pizzico di gloss per labbra super rimpolpate. Il tocco finale? I brillantini al centro della fronte per illuminare ancora di più lo sguardo.

Giulia Salemi, bubble braid e make up fluo

Bubble braids e trucco fluo per Giulia Salemi che è entrata al massimo nel mood del Coachella. L’influencer ha scelto di mixare alcuni dei trend beauty del momento: bubble braids, ombretto fucsia e brillantini posizionati proprio sotto la rima inferiore dell’occhio per allungare e definire lo sguardo.

Per l’occasione Giulia non ha rinunciato all’overlining, una garanzia per labbra voluminose e rimpolpate grazie a matita nude e gloss. Il dettaglio più cool? Le Glazed Donut Nails. Parliamo delle unghie nude, con forma a mandorla e finish iridescente che hanno conquistato le celebrity e che si ispirano alla glassa delle ciambelle.

Paola Di Benedetto, brillantini vibes

Se i brillantini si confermano al Coachella 2023 come uno fra i trend beauty di quest’anno, Paola Di Benedetto ci svela come sfoggiarli al meglio. Gli strass infatti sono stati i protagonisti di vari beauty look dell’influencer al Festival. Il primo con make up nude, sopracciglia spettinate ad arte e brillantini a definire l’angolo inferiore dell’occhio: un trucco per renderli quasi invisibili e donare una luce straordinaria.

Da copiare anche l’idea di un brillantino nella zona interna dell’occhio vicino al naso. Un trick beauty che dona luce, soprattutto se abbinato a un ombretto dai toni caldi. E gli hairstyle? La treccia si conferma regina del Coachella 2023 con tante interpretazioni e stili. Paola Di Benedetto la sfoggia strettissima e alta, con baby hair pettinati, ma anche morbida, a scoprire il viso e dare un tocco glam abbinata alle beach waves.

Le trecce top e romantiche di Alessandra Ambrosio e Leonie Hanne

Le trecce hanno conquistato anche un’altra super top: Alessandra Ambrosio. In occasione del Coachella infatti la modella ha sfoggiato un hairstyle con treccine romantiche create sulla zona anteriore della chioma a incorniciare il viso. Favolosa anche l’idea di aggiungere sfumature rose gold per un effetto iper femminile.

Romanticissima pure Leonie Hanne che ha scelto un make up sui toni del rosa, con un pizzico di giallo fluo a dare sprint. Per lei trecce laterali e una originare corona fissata in uno chignon con morbide onde: un’acconciatura da provare assolutamente!

La cloud skin di Sara Sampaio e Camila Cabello

Anima ribelle e colori fluo per Sara Sampaio. La modella ha infatti puntato su un beauty look ispirato alle vibes californiane con nuance accese e una base make up luminosissima. Il suo segreto è la cloud skin, una tecnica a metà fra tra trucco e skincare che rende la pelle del viso simile a una soffice nuvola.

Si parte dalla skincare con prodotti rimpolpanti, leviganti e idratanti grazie a formulazioni che nutrono in profondità e a base d’acqua. Dopo un peeling leggero e una maschera viso al collagene è il momento del trucco. Per avere una cloud skin come quella di Sara Sampaio serve un primer opacizzante, seguito da un fondotinta effetto mat e una cipria impalpabile da stendere nelle aree del viso che restano più lucide. Un trend scelto anche da Camila Cabello che per prendere parte al festival ha scelto una base effetto rosato e un look acqua e sapone.

Il make up fluo delle tiktoker

Grandi protagonisti del Coachella 2023, gli ombretti fluo tornano di moda e ci accompagneranno per tutta l’estate. Protagonista indiscusso della bella stagione l’ombretto azzurro, scelto da moltissime celebrity per partecipare al Festival sulla scia del successo di Euphoria. Il segreto? Mixare le nuance fluo e aggiungere dettagli luminosi come strass, pietre o perline.

Yasmine Barbieri, ad esempio, sceglie un ombretto azzurro super sfumato. Mentre l’influencer Emily Pallini opta per il giallo e il verde. I colori fra cui scegliere sono davvero tantissimi, con abbinamenti favolosi, finish luminosi e vitaminici. L’ideale per i party sulla spiaggia oppure per partecipare a un festival come ci svelano le influencer di TikTok.