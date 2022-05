Ciglia butterfly: tutti i segreti per uno sguardo davvero da fiaba

C iglia da favola e sguardo da lasciare senza fiato? Ecco come sfoggiare le ciglia butterfly, un concentrato di magia, fascino e bellezza da provare subito

Che lo sguardo sia una della armi di seduzione più potenti in assoluto è certo, e con gli anni passati anche la nostra tecnica di usarlo nel modo opportuno si sarà notevolmente affinata. Ma se c’è una cosa che davvero sa impreziosirlo e renderlo assolutamente da favola è solo una le ciglia butterfly. Un concentrato di magia, bellezza e intensità da lasciare chiunque a bocca aperta o con la voglia di imitarlo subito. Amato dalle celeb e sfoggiato in mille versioni si tanti profili sociale delle più note modelle, attrici e influencer.

Il motivo? L’assoluta naturalezza, unicità e dolcezza che traspare da queste bellissime ciglia e che ti faranno sembrare come appena uscita da una favola, in un mix di leggerezza ed esclusività glam senza fine. Ma come si fa a ottenere uno sguardo così, capace di catalizzare l’attenzione e riportare a magiche atmosfere da sogno con un solo sbattere di ciglia?

In modo molto più semplice di quanto si possa pensare. Basta usare i prodotti giuste e affidarsi a mani esperte. Le ciglia butterfly, infatti, si possono ottenere in due modi.

Il primo è quello di utilizzare delle specifiche extension per ciglia butterfly. Molto fini, sottili, lunghissime e che ben si adattano a quelle vere senza appesantirle o renderle innaturali. Da applicare per allungare e volumizzare le ciglia ottenendo un effetto wow a cui sarà difficile rinunciare. E regalando magia e un’allure davvero unica al tuo sguardo e all’intero beauty look.

E per chi non voglia applicare le extension? Niente paura, se anche tu preferisci avere delle ciglia butterfly con il solo uso del mascara sappi che si può fare. Basta utilizzare in modo mirato un prodotto specifico e adatto allo scopo. Preferendo un mascara butterfly effect capace di rimpolpare, estendere e volumizzare le tue ciglia in una sola passata di pura sensualità e d bellezza. Donandogli un effetto a ventaglio ben definito e corposo tutto da ammirare. Il tocco finale? Usa il tuo piegaciglia per incurvarle e regalare al tuo sguardo ancora più carattere e originalità.

E le tue ciglia butterfly sono pronte, perfette da sfoggiare in ogni occasione e con ogni look. Per rendere i tuoi occhi un concentrato di fascino, mistero, romanticismo e magia, proprio come una farfalla. Il tutto in poche e semplicissime mosse di vero charme.