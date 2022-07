C hiara Ferragni si trasforma in una splendida Madre Natura con capelli lunghissimi e beach waves da sogno

Capelli lunghissimi, con morbide onde, come Madre Natura, e labbra rosse: Chiara Ferragni su Instagram è veramente meravigliosa. Il suo beauty look, fra i più belli del momento, è l’ispirazione giusta per affrontare con stile l’estate.

L’influencer ormai da qualche tempo sfoggia una chioma lunghissima e, ovviamente, ben curata. Con l’arrivo della stagione calda e delle vacanze, fra alte temperature, cloro e acqua salata, il rischio è di ritrovarsi una chioma sfibrata e poco curata. Proprio per questo è fondamentale coccolare i capelli ancora di più durante le giornate al mare o in piscina.

Una protezione è fondamentale per evitare il fastidioso “effetto paglia” che si presenta quando la chioma è spenta, disidratata e fragile. Correre ai ripari è fondamentale, per avere dei capelli meravigliosi e lucenti come quelli di Chiara Ferragni. Si parte dal lavaggio con la scelta di prodotti per lo shampoo ultra delicati. Meglio optare per acqua tiepida, mai calda, e terminare il risciacquo con acqua fredda per regalare lucentezza.

I prodotti districanti e a base di oli sono alleati perfetti per prendersi cura dei capelli d’estate. Questo perché la chioma, a causa del sole, tende a disidratarsi. Dunque largo spazio agli impacchi con olio di cocco oppure di argan. Hanno un effetto idratante e al tempo stesso consentono di districare nodi causati da salsedine e vento. Per capelli come quelli di Chiara Ferragni lascia in posa per circa venti minuti, applicando il prodotto dalla radice fino alle punte.

Sogni delle onde come quelle della moglie di Fedez? Esistono tantissimi metodi per ottenere delle beach waves in stile Laguna Blu. Utilizza gli spray al sale sui capelli bagnati per un effetto wild, lasciando semplicemente asciugare all’aria. Se invece sogni delle onde più definite pettina con attenzione la chioma, dividendola in due sezioni, dopo averla asciugata. Trattieni la sezione superiore con una pinza, mentre lavori quella inferiore. Suddividi quest’ultima in ciocche e arrotolale su sé stesse dalla radice sino alle punte. Spruzza uno spray termoprotettivo, poi passa con delicatezza la piastra sulle varie ciocche arrotolate. Ricordati di non partire mai dalla radice, ma da un punto poco sotto. Termina pettinando con le dita la chioma, senza usare la spazzola.

Per ricreare il beauty look di Chiara Ferragni basterà optare per un make up occhi super naturale, in contrasto con labbra red. Il rossetto rosso è uno fra i preferiti dell’influencer che non perde occasione per sfoggiare questo colore super femminile e perfetto per definire le labbra. Il colore perfetto? Un rosso intenso, in contrasto con la matita bianca, ideale per “aprire” lo sguardo.