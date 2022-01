S ono bellissime, forti e sanno dettare le regole: 10 celebs che cambieranno (ancora) il modo di vedere la bellezza nel 2022

Stanno cambiando il modo di vedere la bellezza e sono le nuove icone beauty del 2022. Da Lily Collins a Zendaya: le celeb che seguirai in questo nuovissimo anno e che sono pronte a farci sognare, fra make up da sogno, hairstyle strepitosi e ispirazioni da non perdere.

Lily Collins

Ha lanciato le sopracciglia bushy quando non erano ancora di moda, rendendole un suo segno di riconoscimento. Lily Collins, con la sua bellezza acqua e sapone, sfugge dagli standard di Hollywood e ci piace proprio per la sua semplicità. Incarnato di porcellana e grande eleganza, l’attrice assomiglia molto ad Audrey Hepburn e, proprio come lei, è diventata un’icona beauty da seguire. La reginetta di Emily in Paris, in particolare, è una fonte di ispirazione per le acconciature, grazie a morbide onde, chignon da ballerina, semi raccolti romantici e ponytail.

Alexandria Ocasio-Cortez

Attivista e fonte d’ispirazione per tantissime, è una politica americana che combatte per i diritti delle minoranze e per le donne. Il suo must sono i rossetti vivaci che sfoggia con grande naturalezza, abbinati a sopracciglia ben definite e occhi nude. Un modo per ricordare al mondo che si può essere belle e alla moda anche se si è tipe toste, abbattendo così l’ennesimo stereotipo sulle donne.

Chiara Ferragni

Non solo imprenditrice digitale, ma influencer in grado di lanciare messaggi positivi. Chiara Ferragni sarà ancora una fra le grandi protagoniste beauty nel 2022. Merito dei suoi make up naturali ed eleganti, ma soprattutto ai post che ci invitano ad amarci per quelle che siamo, valorizzando le nostre qualità (anche) con il trucco.

Simone Ashley

Star di Sex Education, Simone Ashley è pronta a conquistare il pubblico con la nuova stagione di Bridgerton. Sarà infatti lei, il prossimo marzo, a sbarcare su Netflix per stregare Lord Anthony nei panni di Kate Sharma. Classe 1995, Simone ha origini indiane e splendidi capelli mossi. Ama i look easy ed è l’icona beauty che ci serviva in questo 2022 di rinascita.

Jennifer Lopez

Gli anni passano, ma JLo resta una delle icone beauty da seguire. Inarrestabile e unica, ci ha insegnato come la bellezza sia anche equilibrio e forza interiore. Jennifer d’altronde si è rialzata molte volte e con i suoi scatti no make up su Instagram è stata fra le prime star a promuovere la bellezza naturale.

Zendaya

Il 2022 sarà di sicuro l’anno di Zendaya, soprattutto per quanto riguarda la bellezza. Icona beauty fra le più interessanti, questa talentuosa attrice fa parte di una generazione di donne che rifiuta la perfezione e punta sull’autenticità, rendendo i difetti punti di forza.

Adele

Divenuta un simbolo di rinascita, Adele sta vivendo un momento d’oro dopo aver attraversato l’oscurità. L’addio all’uomo che amava non l’ha fermata, ma l’ha spinta al cambiamento. Dopo aver perso 40 kg grazie a dieta e sport, la cantante britannica ha spiegato: “Il mio corpo è stato oggettivizzato per tutto il corso della mia carriera. Per i media sono sempre troppo grassa o troppo magra. O sono bella oppure non lo sono per niente. Mi dispiace che qualcuno abbia potuto sentirsi a disagio con se stesso vedendo il mio cambiamento, ma rassicurare le persone su come si sentono riguardo il loro corpo non è il mio compito. Io cerco di venire a capo solo di me stessa”.

Margaret Qualley

Fra le rivelazioni del 2022 c’è anche lei, Margaret Qualley. La figlia di Andie MacDowell è diventata una stella grazie alla serie tv Netflix, Maid. Bellezza acqua e sapone, la modella e attrice porta avanti un’idea di bellezza senza filtri. Il suo vezzo preferito? Il rossetto rosso ciliegia a cui non rinuncia mai e che le sta benissimo!

Freya Allan

Outsider e rivoluzionaria, Freya Allan è giovanissima, ma ha già le idee chiare. Classe 2001, l’abbiamo vista nel ruolo della principessa Cirilla di Cintra in The Witcher e promette di far parlare ancora di sé. I suoi beauty look sono eterei, con colori super naturali e lo sguardo in primo piano, enfatizzato da tanto mascara.

Anya Taylor-Joy

La regina degli scacchi di Netflix ha una bellezza molto particolare e ci insegna come, quando si parla di beauty, non serva seguire dei canoni fissi. Il suo merito? Aver riportato alla ribalta i beauty look rètro con acconciature d’altri tempi e cat eyes che fanno sognare.