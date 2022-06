C reme, oli, contorno occhi e non solo: il CBD, e l'olio di Canapa, è il nuovo ingrediente imperdibile per la cura della pelle.

Il CBD, cannabidiolo presente nella cannabis, è uno degli ingredienti imperdibili che, per il momento, sta spopolando come vero e proprio must have. Presente in creme, sieri, oli e anche prodotti da assumere per via orale, questo eccipiente ha sempre più successo e, per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire il tema e capirne qualcosa in più.

CBD: cos'é?

Le proprietà della canapa, cannabis sativa, sono ormai ben note per quanto riguarda il mondo della skincare e della beauty routine.

Non è a tutti noto che il CBD, che è uno dei 100 composti chimici naturali presenti nella cannabis sativa, non è psicoattivo, a differenza del THC, che provoca gli effetti stupefacenti noti che, spesso, fanno guardare con diffidenza gli estratti della cannabis.

CBD: gli effetti per la pelle

Perché, però, preferire il CBD a un altro ingrediente o a altri principi attivi presenti nella solita skincare? La risposta sta nella sua funzione principale:il CBD, infatti, è un adattogeno, cioè si adatta in base alla condizione presente al momento e a seconda dei casi. Ad esempio è un ottimo antinfiammatorio ed è anche super utile per regolare e abbassare la pressione.

Per capire perché il CBD è utile alla pelle, è bene ricordare che questo prodotto ha proprietà antinfiammatorie e, dagli studi effettuati, è stato scoperto che è anche un potete antiossidante perfetto per eliminare i microbi presenti sulla pelle. Microbi ed elementi negativi dovuti ai raggi solari e anche all'inquinamento presente nell'aria quotidiana.

CBD: i migliori prodotti da usare

Dalla creme viso ai prodotti dedicati alle labbra fino al contorno occhi che vi farà innamorare. Ecco qui la nostra selezione dei migliori prodotti con CBD da avere assolutamente.

TABA, Siero CBD - contorno occhi

Bastano un paio di pump per ridare vita al contorno occhi spento e affaticato. Questo siero occhi al CBD, si assorbe in pochissimi secondi ed è perfetto da applicare anche prima del make-up. Da provare per chi vuole diminuire la profondità e l'aspetto delle rughe in pochi minuti.

Herbliz, Lemongrass CBD - additivo bagno

Il momento del bagno è sacro e qualsiasi aiuto per aggiungere relax è benvenuto. Proprio come questa bomba da bagno con Citronella e CBD: una fragranza fresca e fruttata che ti coccolerà insieme all'olio di semi di canapa con vitamine e minerali essenziali.

Truly, Pineapple Haze CBD Lip Polish - Burro labbra

Da usare quotidianamente o anche prima di andare a dormire come maschera labbra per un boost di idratazione. Con estratto di Ananas e CBD, questo burro protegge e idrata le labbra aggiungendo un tocco luccicante e scintillante alla bocca.

Aurelia London, CBD Aqua-Oil Cleanse - Olio detergente

L'olio perfetto per eliminare trucco, impurità, SPF e inquinamento: indispensabile per la tua skincare routine. All'interno della sua formula sono stati isolati dei cristalli di olio di canapa che, oltre a pulire, permettono di mantenere una pelle uniforme e una carnagione radiosa.

Revolution Skincare, CBD Tonic - Tonico viso

Il tonico è un passaggio molto importante ma spesso sottovalutato. Infatti è il primo prodotto che viene applicato direttamente sulla pelle detersa e, per questo motivo, è buona cosa utilizzarlo sempre. Tra le opzioni anche questo prodotto a base di CBD e dal potere lenitivo: una miscela di olio di cannabis sativa e cannabidiolo, per idratare, insieme a estratto di Tea Tree, pensato per purificare.

The Beemine Lab, Crema Hidratante - crema viso

Una crema con azione idratante, lenitiva, anti-irritazione e anti-infiammatoria per pelli sensibili, stressate e irritate, pelle con acne, eczema, dermatite atopica e psoriasi. La sua texture leggera e rinfrescante la rende la crema ideale anche per le stagioni più calde e per le pelli grasse e appesantite.

Garnier Bio, Olio Notte Multiriparatore

L'olio notte è un grande alleato di bellezza perché, grazie alla sua potente azione durante il sonno, permette di agire con tutta calma sulla pelle. Questo olio, inoltre, lenisce, nutre e leviga le prime rughe, ottimo anche per le pelli più sensibili grazie all'uso di olio di semi di canapa biologico spremuto a freddo.

