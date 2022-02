I nvito alla prova della novità corpo di Caudalie: potresti essere tra le 100 wombeauties che la testeranno in anteprima

Alcune aree del corpo sottoposte maggiormente alla forza di gravità, come l’interno delle braccia e delle cosce, ma non solo: anche sull'addome e sui glutei la pelle può presentarsi poco tonica.



L'aiuto può provenire da alcuni prodotti cosmetici rassodanti che possono aiutare a levigare la pelle del corpo e a renderla più tonica. Avere tessuti sodi e compatti, inoltre, fa sentire più in forma. Ti piacerebbe provare un'anteprima rassodante?

The Wom Beauty ti offre la possibilità di candidarti al Test & Tell per scoprire Vinosculpt Balsamo Corpo Liftante Rassodante di Caudalie che agisce simultaneamente sulle 4 zone critiche: braccia, busto, ventre, glutei. Vuoi provare a diventare una delle fortunate 100 wombeauties? Candidati a questo link www.thewom.it/testercaudalievinosculpt.

VINOSCULPT BALSAMO CORPO LIFTANTE RASSODANTE DI CAUDALIE

Vinosculpt Balsamo Corpo Liftante Rassodante lavora efficacemente per rassodare la pelle in modo visibile. La pelle appare più tonica, rassodata, ridefinita. Nel cuore della formula spiccano principi attivi che favoriscono l’elasticità cutanea, come l'estratto di iris e i polifenoli di vinaccioli d'uva. Le cellule del derma vengono così stimolate a lavorare meglio, in modo che le fibre dei tessuti restino elastiche.

Rassodare la pelle non è l'unica promessa del balsamo corpo di Caudalie: il burro di karitè e l'olio di vinaccioli d'uva nutrono intensamente la cute per renderla più liscia e morbida.

Come si usa? Vinosculpt Balsamo Corpo Liftante Rassodante si può usare usare tutti i giorni al posto dell'idratante corpo. Si stende con un leggero massaggio nelle zone più soggette alla forza di gravità (braccia, busto, ventre, glutei).

Candidati al Test&Tell di The Wom Beauty su Vinosculpt Balsamo Corpo di Caudalie www.thewom.it/testercaudalievinosculpt: potrai essere una delle 100 fortunate che testeranno il balsamo corpo in anteprima. La prova durerà un mese e sarà corredata da questionari a risposta multipla e libera, in cui potrai raccontarci le tue impressioni. E poi stay tuned: i commenti e le opinioni più interessanti saranno condivise con tutta la nostra community!