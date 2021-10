P iù di un regalo, un divertimento che rende magico dicembre, perché si inizia a scartare già dal primo del mese. E poi, a conti fatti i Calendari dell'Avvento convengono: le sorprese torneranno utili soprattutto nei viaggi o in palestra...e non solo

24 sorprese da scartare aspettando il Natale: è la magia promessa (e mantenuta) dai Calendario dell'Avvento Beauty. Che, come ogni anno, anche per il 2021 propongono minisize dei prodotti più amati dalle aficionados di un particolare brand. Ma ci sono anche i calendari più "generalisti", offerti dai più noti store di profumeria o dai big degli e-commerce. Skincare, make-up, profumi e accessori originali tra le sorprese, come ad esempio il piegaciglia o l'elastico in raso per i capelli. Queste sono alcune delle proposte delle 24 box da aprire dal 1° al 24 dicembre.

A proposito: ti sei mai chiesta com'è nato il Calendario dell'Avvento? L'idea risale al 1908 da parte di Gerhard Lang, un editore protestante, originario di Maulbronn (in Germania). All'epoca in Germania si usava già aspettare il Natale facendo 24 pacchettini da scartare fino alla nascita di Gesù. Ma Lang arricchì l'idea, introducendo il dettaglio delle finestrelle, da cui apparivano angeli o piccoli Gesù Bambino da ritagliare. Negli anni seguenti arrivarono dolci e cioccolatini. Fino ai prodotti beauty.

I Calendari dell'Avvento Beauty 2021

Quest'anno c'è davvero l'imbarazzo della scelta: calendari dell'avvento solo make-up, solo skincare oppure un mix di entrambe le categorie beauty. In alcuni casi troviamo profumi in miniatura e accessori. E spesso e volentieri oltre alle minisize c'è qualche prodotto nel formato originale. Per questo motivo si tratta di un oggetto davvero conveniente: anche se i prezzi sembrano altini, se poi si va a calcolare, il valore del regalo è molto più alto.

Ecco quindi i Calendari dell'Avvento 2021 più belli da regalare a sé o alle amiche. E poi, una volta passato il Natale, restano dei begli scrigni da lasciare in bella mostra nelle camerette. Li abbiamo divisi per categoria.

Calendari Avvento Beauty per le amanti del Natural

Prodotti eco-bio, biologici, packaging sostenibili per deliziare le amanti della bellezza naturale.

Calendario dell'Avvento di Yves Rocher 2021

Nelle 24 caselline di Yves Rocher 8 full size e 16 mini taglia selezionate tra i più richiesti per capelli, viso, corpo e mak-up. Il cartone è realizzato per il 60% da carta riciclata e scarti di fabbrica.

Prezzo: € 49,95 disponibile dal 21 ottobre

Calendario dell'Avvento di Bottega Verde 2021

Smalti glitter, rossetti e stick labbra emollienti e luminosi, matite per occhi e mascara extra volume, regalano tutti gli item di tendenza per il make-up delle feste, tanti accessori di bellezza, perché mai come quest’anno sarà avvolta di magia, colori e profumi.

Prezzo: € 49.90, disponibile dal 5 novembre

Calendario dell'Avvento di World of Beauty 2021

Il ricco calendario dell'avvento per chi ama la bellezza e il benessere. Una una collezione di 25 magnifici prodotti e set skincare per il trattamento di tutti i tipi di pelle, alcuni dei quali contenuti in splendidi beauty case. Tutte le formulazioni sono Bio & Natural.



Prezzo di acquisto su prenotazione: € 305

Calendario dell'Avvento di Vanity Space Blog 2021

28 prodotti full size di bellezza per viso, corpo, capelli. E poi make-up e acque profumate. Tutti si contraddistinguono per le loro formulazioni fatte di ingredienti naturali, derivate da agricolture biologiche ed eco-sostenibili. Il Natale (e l’anno nuovo) sono all’insegna della bellezza Clean. Per il nostro benessere e per quello del pianeta in cui viviamo.

Prezzo: € 105 su mentarosmarinoshop.com

Calendari Avvento skincare

In rassegna le proposte di prodottini per viso e corpo, dalla detersione ai trattamenti quotidiani, passando a quelli one shot effetto cura d'urto.

Calendario dell'Avvento di Biotherm 2021

Ogni casella contiene mini taglie deluxe dei best seller viso e corpo del brand specialista del Life Plankton Elixir, come il latte corpo agrumato, Aquasource, il gel idratante per eccellenza e Blue Therapy, la linea anti-età contenente il potere antiossidante delle alghe. L’elegante cofanetto è stato realizzato 100% in carta riciclata.

Prezzo: € 69

Calendario dell'Avvento di Clinique 2021

Tutto l'essenziale per essere in ordine secondo il brand di skincare americano. Oltre ai prodotti di cura per la pelle di viso e corpo, ci sono piccoli alleati per i gesti make-up che compiamo ogni giorno, compreso un mini-pennello. In più il leggendario profumo chypre Aromatic Elixir.

Prezzo: € 99,99 su Zalando

Calendario dell'Avvento di NUXE 2021

Un cofanetto con 24 prodotti minisize ideali per i viaggi per tutti i tipi di pelle di viso e corpo: struccanti, creme notte e giorno, sieri, bagnoschiuma, e ovviamente gli iconici oli Nuxe.

Prezzo: €74,90

Calendario dell'Avvento di AHAVA 2021

Travel size per la detersione o il trattamento viso, ma anche formati single use di face mask e straordinarie edizioni limitate create Natale sono racchiuse in questo cofanetto a doppie ante. Tutti formulati con i preziosi minerali del Mar Morto.

Prezzo: € 79

Calendari Avvento Make-up

Tutto ciò che occorre per truccarsi tutti i giorni o per le serate speciali: ecco le idee per rifornire la propria trousse con prodotti di piccolo formato o full size.

Calendario dell'Avvento di Maybelline 2021

Fondotinta, correttore, mascara, rossetti, fard, terra e alcune chicche come il piegaciglia e specchietto da borsa. Una box divertente da regalare alle amanti del make-up.

Prezzo: € 49,90

Calendario dell'Avvento di Yves Saint Laurent 2021

Una box lussuosa contenente i rossetti più belli del brand francese, scelti in versione mat, shimmer, cremosa e vellutata. Inoltre, miniature dei profumi, mascara di vari colori, mini-struccanti e un pennello viso.

Prezzo: € 319 su Sephora.it o in Rinascente

Calendario dell'Avvento di Charlotte Tilbury 2021

Questo cofanetto ricco di cassetti contiene tutto il necessario (in materia di skincare e makeup) per fare una sorpresa a Babbo Natale: un look natalizio glamour ed elegante.

Prezzo: € 192,90 su Sephora.it

Calendario dell'Avvento di Essence 2021

21 prodotti in edizione limitata, più tre must-have già

disponibili nell’assortimento standard si nascondono dietro le caselline del calendario. Una chicca spoiler? Un accessorio per pulire i pennelli preferiti.



Prezzo: € 29,99

I "big" della profumeria e dell'e-commerce

Qui abbiamo una selezione dei calendari lanciati dagli store di profumeria più noti sul mercato e dagli e-commerce. Nella maggior parte dei casi le caselline nascondono sorprese di molti brand, e per questo diventano un regalo ideale per chi va matto per le sorprese.

Calendario dell'Avvento di Sephora 2021

24 sorprese di bellezza (make up, viso, corpo e accessori) per una profusione di piccoli piaceri quotidiani: ombretti, maschere viso, rossetti, patch per il naso e tanto altro.

Prezzo: € 39,99 da Sephora

Calendario dell'Avvento di Lookfantastic 2021

25 cassettini contenenti l'uno un prodotto prezioso per viso, corpo, capelli e trucco delle marche più vendute dallo store britannico. Qualche esempio? Nars, Aveda, Shiseido e tanti altri.

Prezzo: € 95 euro su Lookfantastic.it

Calendario dell'Avvento di Pinalli 2021

Ecco un'altro bel calendario per chi ama provare un po' tutti i marchi. Il cofanetto di Pinalli propone minisize di FaceD, MAC, Collistar, Diego dalla Palma Milano, Zago, Estee Lauder, Mulac, Nabla.

Prezzo: € 99 da Pinalli, anche e-commerce

Calendario dell'Avvento di Amazon Beauty 2021

Amazon propone una scatola preziosa che, al suo interno, rivela le proposte dei migliori brand cosmetici come Remington, Babor, Elizabeth Arden, Elemis, OPI e Foreo.

Prezzo: € 69,95 su Amazon

Calendario dell'Avvento di Zalando Beauty 2021

Non male anche la proposta di Zalando Beauty che nei suoi cassettini nasconde scrigni di bellezza innovativi e grandi classici, un'idea per provare prodotti nuovi a cui non si è mai pensato, per esempio.

Prezzo: € 99,99 su Zalando

Calendari Avvento very deluxe

Infine, per esplorare il panorama dei Calendari Avvento beauty, abbiamo pensato di inserire una categoria lussuosa. Per sognare e - chissà?! - completare la propria wish list, sperando entri nelle mani giuste.

Calendario dell'Avvento di Guerlain 2021

Uno scrigno lussuoso da conservare come oggetto d'arredo, una volta passato il Natale. Custodisce flaconi di fragranze L’Art et la Matière in miniatura, candele e ceramiche inedite, rossetti KissKiss, creme preziose Abeille Royale. Per sentirsi ogni giorno una principessa delle fiabe.

Prezzo: € 595 sull'e-commerce di Guerlain.