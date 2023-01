5 buoni propositi beauty per il 2023

Q uesti sono facili da mantenere, promesso

Come da lunga tradizione, quella dei buoni propositi è una lista inevitabile che ogni anno compiliamo e puntualmente ignoriamo. Ma quest’anno è diverso e nel 2023 saremo persone migliori che riusciranno a tener fede alle promesse fatte. Il segreto è impostare degli obiettivi realizzabili che non richiedano cambiamenti repentini e drammatici che scombussolano la nostra routine. Non cerchiamo di cambiare il mondo, ma solo di essere un po’ migliori dell’anno precedente, scegliendo buoni propositi beauty che siamo effettivamente in grado di realizzare.

Fare sempre la beauty routine, mattina e sera

Lo skinimalism è un dato di fatto. La skincare routine fatta di 10 step è laboriosa e frustrante. Un momento che dovrebbe essere una coccola sembra piuttosto uno straordinario al lavoro e questa sensazione è un fortissimo deterrente. Meglio pochi passaggi, ma che siamo in grado di fare ogni giorno - mattina e sera - e con pochi prodotti, ma efficaci.

La protezione, tutti i giorni, anche in città

Questo è forse uno dei buoni propositi più difficili da mantenere, ma se trovi la formula giusta riuscirai a mantenerlo. Non ti piacciono i solari perché sono difficili da stendere? Prova gli stick trasparenti o le creme da giorno che contengono la protezione o, se lo usi, il fondotinta con SPF. L’alternativa c’è, non essere pigra.

Self-care

Prenderti cura di te stessa esula dalla beauty routine. Piuttosto è riuscire a ritagliarti dei momenti per rilassarti e trovare il tuo equilibrio interiore, chiudendo il mondo fuori se necessario. Pratica la mindfulness e impara ad amarti, per stare bene dentro ed essere bella fuori.

Fai scelte consapevoli

La strada della sostenibilità intrapresa dal mondo della bellezza ormai da qualche anno è un percorso inevitabile. Fare scelte consapevoli è un tuo dovere. La Conscious beauty non è una tendenza univoca: se le aziende si impegnano a utilizzare packaging per ridurre gli sprechi, riutilizzabili riciclabili è un nostro dovere supportare questi sforzi e riducendo l’impatto ambientale della bellezza.

Afferma la tua unicità

Abbraccia solo i trend che senti tuoi e che ti rappresentano, senza farti travolgere dalla frenesia di dover provare tutto: le mode passano, la tua personalità è unica e non hai bisogno di inutili fonti di stress. Il make-up è un’espressione del sé: fai solo quello che ti piace, ma ricorda che non c’è nulla di male nello sperimentare e uscire dalla propria comfort zone. È così che ci evolviamo.