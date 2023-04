Body Slugging: l’ultimo hack di TikTok per sbarazzarsi della pelle secca

D iventato virale come rimedio per trattenere l'idratazione del viso, il trend K - Beauty si evolve, abbracciando anche la body care.

Se c'è una caratteristica predominante in tutti i trend beauty nati su TikTok è sicuramente la curiosità. La piattaforma social più amata dalla Gen Z ,è il luogo ideale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di nuovi trend da provare e riadattare in base alle proprie necessità.

Non fa eccezione lo "slugging", un trend skincare virale sulla piattaforma che vede l'utilizzo di uno strato spesso di vaselina sul viso, come ultimo passaggio della routine serale per la cura della pelle.

L'obiettivo principale dello slugging è di creare una barriera protettiva sulla pelle durante la notte, in modo da sigillare l'idratazione e permettere agli attivi contenuti nei sieri o nelle creme precedentemente applicati, di penetrare in profondità nella pelle. La vaselina, infatti, aiuta a prevenire la perdita di idratazione durante la notte, rendendo la pelle idratata, morbida e liscia.

Dopo mesi in cui il trend è stato virale sulla piattaforma, nei "for you" di TikTok gli utenti hanno iniziato a sperimentare lo slugging anche per la body care.

Cos'è il body slugging?

Il body slugging consiste nel "bloccare" l'idratazione della pelle con un prodotto occlusivo sopra la crema idratante per proteggere la barriera cutanea. In sintesi è lo stesso approccio dello slugging viso, ma applicato dal collo in giù.

D'altronde non è un mistero, in inverno con le temperature vicino lo zero, la pelle delle mani tende ad essere estremamente secca, stessa cosa accade in estate quando lottiamo con braccia e gambe disidratate a causa di diversi fattori come il sole, l'acqua salata o il cloro.

Quando la nostra pelle si trova in queste condizioni vuol dire che la barriera cutanea è danneggiata e priva di oli protettivi. Per rafforzarla non basta applicare un prodotto idratante ma occorre "sigillarlo", poiché la pelle non ha più la capacità di trattenere tutte le sostanze essenziali per l'idratazione.

Il body slugging è quindi il trattamento SOS perfetto per risolvere questo problema.

Quali sono i benefici per la pelle?

Utilizzando questo tecnica, la pelle è in grado di trattenere una maggiore idratazione, risultando più tonica ed idratata. Questo accade perché lo strato occlusivo aiuta la barriera cutanea a ripararsi, rivelando un aspetto più tonico e sano.

Come fare body slugging

Il processo è semplicissimo: dopo le vostre lozioni o creme corpo idratanti basta usare uno strato sottile di vaselina o di un qualsiasi unguento occlusivo a base di petrolato.

Sebbene il processo sia simile a quello dello slugging del viso, con la variante per il corpo anche gli indumenti ricoprono un ruolo importante: calzini e guanti possono rivelarsi dei validi alleati per migliorare la situazione di mani e piedi eccessivamente secchi.

Ogni quanto farlo?

Il consiglio è di replicare questa tecnica una massimo due volte a settimana, tenendo sempre bene a mente che la mattina successiva sarà necessaria una doccia per rimuovere gli eccessi di vaselina e far tornare la pelle a respirare.