S e stai pensando di rifornire la tua trousse oppure di cambiare phon o piastra per capelli, la settimana del Black Friday è l'occasione giusta. Tieni d'occhio le offerte che i tuoi brand preferiti hanno in serbo dal 22 novembre in poi. Ma in alcuni e-commerce si parte molto prima

Manca poco al venerdì più atteso dell'anno, il Black Friday, cioè il quarto venerdì del mese di novembre che quest'anno cade il 26 novembre. Un venerdì che, come da tradizione americana, coincide con offerte, sconti e promozioni vantaggiose per lo shopping natalizio. E che naturalmente coinvolge anche la profumeria attraverso gli e-commerce diretti dei vari brand skincare, make-up o capelli. Grandi offerte inoltre sono previste sui siti e-commerce dei retailer più noti (Amazon, Sephora, Douglas, Pinalli, Notino, Lookfantastic, Zalando Beauty ecc.). Il suggerimento è quello di monitorare i siti sin dalla metà di novembre, perché spesso il Black Friday va oltre il fatidico venerdì designato al grande sconto. Nella maggior parte dei casi, si estende infatti a tutta l'ultima settimana di novembre oppure parte da metà novembre. In questo modo, le occasioni per acquistare vari prodotti in sconto si moltiplicano.



Nella gallery in basso, guarda la nostra selezione delle offerte più interessanti per rimpolpare la tua trousse, dallo skincare ai prodotti per capelli, passando per device e accessori.

Il Black Friday delle linee skincare

Creme viso e prodotti corpo dei brand più famosi e delle nuove realtà che si stanno affacciando sul mercato: gli sconti arrivano sino al 40% e in molti casi prevedono la spedizione gratuita. Tante occasioni da sfruttare per acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

Korff.it: sconti sino al 40% su creme viso e trucco

Nella settimana dal 22 al 28 novembre 2021, Korff sul proprio e-commerce propone il 30% di sconto su tutti i prodotti di make-up. Arriva al 40%, invece, lo sconto della linea Korff Perfect Balance (nella foto in alto), a base di centella asiatica che aiuta a rafforzare della pelle. Contiene olio di camelia, olio inca ed estratti di Lupinus albus e Schisandra chinensis per donare densità e compattezza.

Ulteriori sconti sono previsti, inoltre per le altre linee antiage (correctionist, supreme e superlative) ma solo per il weekend dal 26 al 28 novembre 2021. La spedizione sarà gratuita.

Il ricco Black Friday di Kiehl's

L'e-commerce di Kiehl's in tutto il mese di novembre propone un black friday piuttosto. C'è già il 25% di sconto su tutto, ad eccezione dei cofanetti. Inoltre, se la tua spesa supera i 79 euro, hai in regalo direttamente nel carrello uno skincare kit dal simpatico nome This is Not a Panettone, cioè 3 minitaglie dei prodotti best seller racchiusi in un pack natalizio a forma di mini panettone. Oltre i 129 euro di spesa, lo sconto arriva al 30%. Nella foto in alto, l'edizione natalizia del tonico alla calendula, uno dei prodotti più amati di Kiehl's.

SHERANEE Cosmetics: 30% su tutto

In occasione del Black Friday 2021, SHERANEE Cosmetics propone uno sconto del 30% su tutti i prodotti acquistabili sul suo sito e-commerce. La gamma comprende acqua micellare, mousse detergente, crema idratante o antirughe, siero contorno occhi e labbra, olio-siero e maschere in tessuto dall'azione illuminante e idratante. Nella foto ti proponiamo la crema antirughe ridensificante "Infinite Youth", adatta alle pelli più mature o alle pelli particolarmente secche. Altrimenti, la scelta è ampia e tutta all'insegna della giovinezza del viso!

SKÖN e la super-promo sotto i 10 euro

Fino al 26 novembre tutti i prodotti della linea SKÖN sono in super promozione ad un prezzo speciale di 9 euro. In più, scegliendo 3 prodotti skincare a scelta, in regalo l’esclusivo beauty case sostenibile in cotone juta “GO GREEN – Small steps every day”.

PIXI, Black Friday e Cyber Monday

PIXI offerte vantaggiose sul suo e-commerce Pixibeauty.co.uk. Acquistando un primo prodotto dal 22 al 28 novembre 2021, si ottiene uno sconto del 50% sull’acquisto di un secondo prodotto. Sono esclusi dalla promozione i prodotti delle linee Last Chance, Kits & Pretties. Ulteriore promozione solo per il giorno del cyber monday, cioè lunedì 29 novembre: il Glow Tonic e il Retinol Tonic (2 best seller del brand) sono disponibili al prezzo di 38€ cadauno nello speciale formato da 500 ml. Per ordini superiori a 83€, 10 mini size in regalo.

Il Black Friday di Aeqium: sconto del 30%

Da lunedì 22 novembre a martedì 30 novembre 2021, Aeqium ha previsto uno sconto del 30% su tutti gli ordini e prodotti sul proprio sito e-commerce Aeqiumskin.it. Grazie al suo approccio scientifico frutto di un lungo percorso di ricerca, ÆQIUM presenta una linea che agisce sulla bellezza della pelle con cosmetici che purificano e nutrono la pelle all’esterno e nutraceutici che dall’interno stimolano tutte le funzioni.

Antos: sino al 50% di sconto su diversi prodotti

Sul proprio sito e-commerce antoscosmesi.it, Antos propone sconti dal 20 al 50%, all'interno di una promo Black Friday che durerà 2 settimane, così ci sarà più tempo a disposizione per pensare e valutare le offerte.

15 novembre - Black Friday per gli iscritti alla newsletter che hanno effettuato almeno un acquisto sull'e-commerce.

22 novembre - Black Friday per gli iscritti alla newsletter che non hanno mai effettuato acquisti

26 novembre - Black Friday per tutti!

Freshly Cosmetics: sconti per tutto novembre

Il Black Friday di Freshly Cosmetics prevede un mese intero di sconti sull'e-commerce Freshlycosmetics.com/it/. Si parte con il 40% su tutti i prodotti, a cui si aggiunge un ulteriore 10% sugli ordini superiori a 59€. Se ti sei registrato sul sito web prima di novembre, potrai usufruire di un ulteriore sconto extra del 5%. Infine, per tutte le spese superiori a 29€, si riceverà in regalo l’esclusivo Golden Radiance Body Oil da 50 ml in edizione limitata. Nella foto, uno dei prodotti più amati del brand spagnolo, l'Azelaic Radiance Face Treatment, indicato contro le imperfezioni.

Max Factor e altre marche scontate su Amazon per il Black Friday

Il 25 e 26 novembre, i prodotti di Max Factor, Rimmel, Bourjois, Sally Hansen godranno di uno sconto su Amazon fino al 40%. Ma il noto sito di e-commerce sarà da monitorare per tutto il mese di novembre, poiché sono previste offerte vantaggiose. In sconto anche i profumi di Katy Perry, David Beckham e Adidas. Nella foto, una proposta regalo della Divine Collection di Natale 2021 di Max Factor.

Astra: appuntamento il 17 novembre alle 13

Astra lancerà la campagna promozionale sul proprio sito Astramakeup.com dalle ore 13.00 del 17 novembre fino a tutto il 29 novembre. Gli sconti previsti arriveranno fino al 40% su tutti i prodotti in gamma. Qualche esempio? Sconto del 30% sull'area Occhi & Sopracciglia, Labbra, Viso, Mani e Accessori (sono previste eccezioni con sconti maggiori o minori). Se la tua spesa supera i 30€ avrai in omaggio una Maschera Purificante Sebonormalizzante.

Infine, la promozione CYBER MONDAY: solo per il 29/30 novembre un ulteriore sconto del 20% con codice sconto "CYBER20".

Il "cash back" in prodotti di Kiko

La promozione di Kiko per il Black Friday consiste nel ricevere in regalo lo stesso numero di prodotti che si acquista. Spieghiamo meglio: all'acquisto di 3 prodotti, hai diritto alla ricezione gratis di altri 3. Tutto ciò vale sia in negozio che online su tutti i prodotti, ma con alcune differenze. La promozione parte dal 19 novembre e dura sino al 29 novembre in negozio. Invece sul sito e-commerce è valida dal 19 al 29 novembre. E in più la spedizione è gratuita dal 20 al 21 novembre e dal 26 al 28 novembre. Nella foto un kit di Holiday Fable Collection, la collezione delle feste di Kiko per Natale 2021.

Sconti fino al 50% da Foreo per Black Friday

Gli sconti di Foreo previsti per il Black Friday arrivano fino al 50% sui suoi dispositivi beauty tech, compresi quelli di ultimissima generazione, come LUNA 3, UFO 2 e BEAR. Appuntamento dal 19 al

29 Novembre 2021 su Foreo.com/it e presso retailer selezionati, inclusi Sephora, Douglas, Pinalli. Sull'e-commerce di Foreo, le promozioni continueranno fino al 5 Dicembre.

Francine Haircare sconta il catalogo del 20%

Federa, mascherina per dormire, scrunchie e pigiamia tutto 100% in seta. Per il Black Friday 2021, dal 26 al 29 novembre 2021, Francine Haircare – la gamma di prodotti Made in Italy in 100% seta per la bellezza di pelle e capelli - propone il 20% di sconto su tutti i prodotti disponibili sul sito francinehaircare.com.

Acqua dell'Elba regala un profumatore di ambiente a fronte di una spesa

In occasione del Black Friday, per l’occasione rinominato “Green Friday”,

Acqua dell’Elba sostiene Tartalove, la campagna di Legambiente volta a proteggere le tartarughe marine, una delle specie simbolo più colpite dall’inquinamento e dal surriscaldamento dei mari. L'invito è quello di donare qualsiasi cifra attraverso i canali di comunicazione Acqua dell’Elba.

La campagna prevederà un dono speciale: un profumatore da 500 ml marchiato “Tartalove”, in regalo a chiunque effettui acquisti sul sito Acqua Dell’Elba per almeno 80 euro tra il 25 al 29 novembre incluso.

Il Green Friday di Davines

In occasione del Black Friday, Davines sceglie per il secondo anno consecutivo di dare vita a un Green Friday. Come? Dando vita a due iniziative a tutela dell’ambiente che vedranno protagonisti gli acquisti effettuati sull’e-commerce del brand It.davines.com. Nella giornata di venerdì 26 novembre Davines devolverà il 100% degli utili derivanti dagli acquisti effettuati sul proprio sito e-commerce alla Fondazione Slow Food Italia. L’importo raccolto verrà destinato al Presidio dell’Ape nera che è stato creato da Slow Food per salvaguardarne l’estinzione proprio grazie ai fondi raccolti da Davines in occasione della campagna «Bee Strong».

I Magic Days di sconto di Yves Rocher

Da Yves Rocher i giorni che vanno dal 19 al 30 novembre sono "Magic Days di Yves Rocher presso tutti i negozi monomarca e delle offerte esclusive presso il Social Selling e tutti Consulenti di Bellezza dal 18 al 28 novembre.

I Magic Days prevedono promozioni speciali su tutte le categorie e soprattutto sullo Skincare e Haircare, punti di forza e di expertise botanica della marca: infatti tutte le maschere saranno in vendita al prezzo speciale di €7.95 al posto di €12.95 e i gommage viso al prezzo di €5.95 al posto di €9.95, tutti i trattamenti capelli con uno sconto fino al -40%.

Sconto del 40% sul kit haircare personalizzato Shampora

Dal 7 novembre e per tutto il mese (la promo termina il 30 novembre) Shampora propone l’acquisto dei prodotti personalizzati per capelli scontati al 40%, con un ordine minimo di 49,00 € sul proprio e-commerce Shampora.it. Il Black Month di Shampora è l’occasione per provare il kit completo: Shampoo + Conditioner, ma anche Prime Mask, Leave-In, Active Water e Hair Color. Le spese di spedizione sono gratuite.

Ghd: styler scontati per il Black Friday

Dal 19 Novembre all’1 Dicembre in occasione del Black Friday gli styler Ghd sono scontati di 40-50 euro. La promozione è valida solo sul sito e-commerce per l'acquisto distyler, asciugacapelli e arricciacapelli professionali. Nella foto Ghd rise, la prima spazzola volumizzante 3D in grado di assicurare un volume 2 volte maggiore dalle radici fino alle punte.

BaByliss sconta molti styler del 50%

In occasione del Black Friday 2021, dal 26 al 29 novembre, BaByliss propone il 50% di sconto su una selezione di styler disponibili sul proprio e-commerce, Babyliss.it. Fanno parte della promozione la spazzola ad aria calda BaByliss Air Style 1000, l'arricciacapelli BaByliss Curl Secret Shine, il phon BaByliss Diamond Dryer, il ferro arricciacapelli BaByliss 9000 Ferro, il ferro arricciacapelli BaByliss Titanium Brilliance, l'asciugacapelli Digitale Salon Air Brilliance 2200W, la Piastra 2in1 Straight & Curl Brilliance Titanium (nella foto in alto).