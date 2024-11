Black Friday Amazon: i migliori sconti beauty da non lasciarsi sfuggire

T ra sconti anticipati e settimana del Black Friday di Amazon con offerte che dureranno fino a Cyber Monday, questa è una vera e propria maratona di shopping. La caccia di affari, beauty e non solo, terminerà infatti alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024.

Per le amanti di skincare, make-up, hair care, profumi e tool di bellezza, sono dodici giorni ricchi di offerte, resi ancora più interessanti dalle Offerte WOW!, sfruttabili per 16 ore al giorno, dalle 8:00 alle 23:45.

A differenza delle promozioni del Black Friday di Amazon, dove c’è tempo di riflettere ed acquistare con calma, le Offerte WOW! sono a tempo determinato, per cui ogni lasciata è persa. Per essere sempre aggiornati in tempo reale è sufficiente iscriversi al canale Telegram di Amazon, oppure tramite la versione desktop.

Le migliori offerte beauty al Black Friday di Amazon

Se sei arrivata fino ad oggi e ancora non ne hai approfittato non temere, gli sconti pazzeschi di questo Black Friday 2024 sono ancora attivi per un po’ di giorni.

Iniziamo dall’oral care, suggerendoti uno spazzolino elettrico, fondamentale per l’igiene orale, soprattutto se si hanno problemi di placca. Nessuno spazzolino manuale è in grado di darti le stesse performance di quello elettrico.

Il secondo prodotto è la piastra XXL di ghd, pensata per ridurre i tempi della piega di chi ha i capelli molto lunghi. Qui a un prezzo da urlo grazie al Black Friday di Amazon.

Per i capelli secchi e crespi che necessitano di idratazione e nutrimento, l’olio per capelli Elixir Ultime di Kérastase è un prodotto iconico, un vero must have. Ora anche in versione ricaricabile. Le affezionate dovrebbero fare l’upgrade al nuovo pack senza pensarci un altro minuto.

Il correttore liquido di Maybelline è andato virale su TikTok in ogni sua colorazione. Chi l’ha provato ne conosce il motivo e chi ancora non l’ha fatto non sappiamo cosa stia aspettando.

Chi vuole una pelle luminosa e priva di imperfezioni non può non avere nella propria skincare routine un siero con vitamina C e niacinamide, come quello di Garnier. Lavora su macchie scure, imperfezioni e grana della pelle. Un vero affare da Black Friday di Amazon.

Se depilarti è un incubo, il Black Friday di Amazon è l’occasione per portare a casa l’epilatore a luce pulsata che risolverà il problema in maniera (semi)definitiva. Lo sconto è pazzesco e, calcolando il rapporto costi/benefici, è un vero investimento.

Pelle impura o a tendenza acneica? È il momento di fare scorta di questo gel viso anti-imperfezioni di CeraVe con acido salicilico.

Proteggere i capelli dalle fonti di calore con uno spray termoprotettore è un dovere morale per mantenerli sani. E con fonti di calore si intende anche il phon, non solo styler e arricciacapelli a calore diretto.

Cerchi un phon completo di ogni accessorio, che asciughi i capelli velocemente e li lasci belli morbidi e luminosi? Questo ha la tecnologia a ioni e RapidGloss. La prima mantiene i capelli idratati e setosi, la seconda dà un lussuoso finish luminoso alla chioma.

Non dovremmo aspettare il Black Friday di Amazon per comprare un siero che farà crescere le ciglia a dismisura, eppure eccoci qui a desiderare dei doll’s eyes da battaglia.

