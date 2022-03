Billie Eilish, i beauty look di una star che ha lottato contro il body shaming

I beauty look di Billie Eilish: una star che ha lottato contro il body shaming e ci ha dimostrato che essere se stessi è sempre la scelta migliore

Ci vuole coraggio per essere se stessi e per non lasciarsi sopraffare dalla paura: lo sa bene Billie Eilish che con i suoi beauty look ha rivoluzionato l’idea di bellezza e ci ha insegnato ad amarci, sempre e comunque.

Il suo make up preferito? Quello naturale, con blush rosato sulle gote, labbra nude, sopracciglia folte e una semplice passata di mascara. Ma Billie non si limita a questo perché ama sperimentare non solo con la musica, ma anche con il trucco. Per questo l’abbiamo vista passare dal nero al biondo platino in un solo giorno, indossare morbide felpe e bustini in latex.

Perché per Billie solo una cosa conta: essere se stessi. D’altronde lei lo sa bene cosa significa subire critiche e cattiverie che ti fanno sentire inadatta, sperimentando sulla propria pelle la forza devastante del body shaming. “Pensavo che sarei stata l’unica a occuparmi del mio odio per il mio corpo, ma vedo che anche internet odia il mio corpo”, ha raccontato. Giungendo a una conclusione che è una sorta di mantra ormai: “Fate quel che volete, quando volete. Che si fo**a tutto il resto”.

La ricerca della vera sé e la voglia di sperimentare per Billie Eilish passa in particolare dalla sua chioma. Con il tempo la cantante ha sperimentato colori e sfumature diverse dal grey al silver passando per il turchese, il verde acqua, il lavander e il liquirizia, sino al biondo (suo colore naturale) e il nero con le radici verde fluo.

L’obiettivo di Billie però resta sempre quello di esaltare la bellezza autentica. Lo fa con sopracciglia wild e spesse, regalandosi un look grunge, in cui lo sguardo è al centro grazie a un filo di mascara. Guance e labbra riscaldate da un pizzico di rosa sono un must della cantante.

Quando ha voglia di un make up più complesso, la popstar opta per il glossy, per esaltare palpebre e labbra, giocando con i toni caldi e avvolgenti della terracotta, l’ideale per scaldare la sua carnagione chiara. Mentre anche Billie si è lasciata più volte stregare dal fascino di Euphoria, puntando su un look fresco e moderno con colori luminosi e una pioggia di glitter su guance e palpebre, proprio come Rue, la protagonista della serie tv interpretata da Zendaya.