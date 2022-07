I l viso naturale di Elodie è un inno alla semplicità che tutte dovremmo fare nostro

Per risultare al top molto spesso basta davvero poco e ad insegnarcelo questa volta è una delle icone di stile più in voga del momento, ovvero Elodie.

In occasione di uno dei suoi ultimi impegni mondani, infatti, la cantante ha sfoggiato un beauty look estremamente naturale, che ha esaltato la sua bellezza in modo delicato e irresistibile.

Tendenza no, o poco, make up

Guardando gli ultimi scatti social di Elodie sembrerebbe proprio che il suo viso raggiante sia senza trucco o comunque che la presenza sia limitata a qualche prodotto utile a illuminare l’incarnato e poco altro.

La pop star non è la prima a sposare la tendenza no make up ma anzi, segue una lunga scia di celeb che hanno deciso di farlo sempre più spesso, anche sul red carpet. Paladina di questo trend è Alicia Keys, che ormai da anni si trucca raramente, ma anche star di casa nostra come ad esempio Bianca Balti, ci dimostrano come spesso togliere sia molto meglio che aggiungere.

Per una pelle luminosa serve una skincare perfetta

Il viso raggiante di Elodie è frutto della sua energia contagiosa e di una genetica che le ha giocato decisamente a favore ma per dare una mano a madre natura la cosa più importante da fare è compiere con regolarità una skincare impeccabile, che purifichi la pelle e ne esalti la naturale luminosità. Ricordati quindi sempre di struccarti la sera e fare una detersione accurata, ancor meglio se doppia, soprattutto in estate quando sudore e impurità rendono la pelle decisamente più impura.

Subito dopo applica siero e creme adatte alla tua pelle, che la nutrano senza appesantirla.

Al mattino procedi con gli stessi passaggi e due o tre volte a settimana non dimenticare di esfoliare il viso, così da eliminare impurità e cellule morte. Ottimi da applicare in estate, booster e sieri illuminanti, che oltre ad offrire un nutrimento extra donano all’incarnato una luminosità naturale.

...e un velo di illuminante

Per replicare il beauty look di Elodie i prodotti necessari sono veramente pochissimi. Se ti piace avere un minimo di coprenza opta per BB Cream o CC cream dal finish lievemente perlato, altrimenti limitati a donare un po’ di luce all’incarnato stendendo un illuminante leggero in modo omogeneo, così da ottenere un risultato leggermente glow in tutto il viso. Sulle guance picchietta un po’ di blush rosa in modo che risulti però quasi impercettibile.

Sulle lebbra è sufficiente un gloss o un lip balm trasparente o leggermente rosato.