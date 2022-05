P ink, romantico, ma anche grintoso: il beauty look di Giorgia Soleri (con frangia corta e mak up pink) è quello che ci serviva per affrontare l'estate

Make up total pink e frangia cortissima: il beauty look di Giorgia Soleri ci ricorda che la stagione calda è ormai arrivata ed è il momento di dare spazio al colore. La modella, influencer e compagna di Damiano dei Maneskin d’altronde ha una vera e propria passione per le nuance accese, non solo quando si parla di look, ma anche per il trucco.

Premiata ai Diversity Media Awards 2022 come Creator dell’anno per via del suo costante impegno per diffondere una nuova consapevolezza riguardo la vulvodinia, Giorgia si è presentata all’evento con un look total pink.

A completo rosa, l’attrice ha voluto abbinare un make up dello stesso colore. La Soleri ha sfoggiato un ombretto pink e un blush di una nuance uguale, ideale per esaltare il suo incarnato. Per rendere lo sguardo più profondo, come sempre, ha puntato su mascara e sopracciglia ben definite. Infine ha concluso il trucco con un tocco di gloss. Il risultato? Eccezionale! Anche grazie all’haircut di Giorgia, capace di esaltare il suo viso dai tratti delicati.

Seguendo la moda del momento infatti, l’influencer ha scelto un bob corto con una frangetta short, sbarazzina e super femminile. Ormai è una certezza: la baby bang è tornata di moda ed è qui per restare! Amatissima da tante, ma temuta da altrettante, è perfetta per dare un twist al tuo beauty look.

La frangia cortissima rivela quasi del tutto la fronte ed è più alta delle sopracciglia. Si abbina alla perfezione al taglio mullet ed è super di tendenza. La sua particolarità? Può diventare un vero e proprio accessorio, incorniciando il volto e donandogli carisma e personalità.

Ideale per chi ha un viso allungato, va però gestita con cura, seguendo alcune regole fondamentali per averla sempre in ordine. Un esempio? In tante quando asciugano la frangia tendono a mettersi a testa in giù. Si tratta di uno sbaglio, il phon infatti andrebbe posizionato in direzione della baby bang scegliendo un getto che non sia particolarmente forte.

Per donare una lucidatura leggera, infine, basterà sfruttare il potere di una spazzola piatta. D’estate potresti anche farla asciugare all’aria aperta per un look più naturale, ma cerca di pettinarla sempre nel modo giusto. I prodotti da usare? Una piastra lisciante, uno spray protettivo per la chioma e uno anti-umidità per garantire texture impeccabile e risultato a lunga tenuta.