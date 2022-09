I beauty look delle Ferragni al party di Valentina? Sono tutti da imitare

L e sorelle Ferragni ci regalano dei beauty look da favola in occasione del party di Valentina: i make up da copiare (e i trend svelati!)

Un party super glamour e beauty look da favola: Valentina Ferragni ha festeggiato così l’anniversario del suo brand, regalandoci make up e acconciature da sogno insieme alle sorelle Francesca e Chiara.

L’imprenditrice e influencer ha organizzato una festa very chic per celebrare i suoi successi e al suo fianco non potevano che esserci le sorelle: Francesca e Chiara. Come sempre le Ferragni non hanno deluso le aspettative, abbinando ai look dei make up strepitosi.

La prima a conquistare la scena è stata Chiara Ferragni, arrivata al party insieme a tutta la famiglia. La moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria ha optato per uno smokey eyes leggero e sfumatissimo sui toni del bronzo e del marrone, anticipando i prossimi trend dell’autunno. Come sempre non ha rinunciato ad alcuni punti fermi del suo make up: sopracciglia curatissime e ben pettinate, abbinate a labbra carnose con l’overlining.

Quest’ultima tecnica, lanciata da Kim Kardashian, regala una bocca da baciare, con effetto pump, semplicemente utilizzando la matita. Il segreto? Passare il prodotto poco sopra la linea delle labbra, applicando poi un po’ di gloss per uniformare il colore. Strepitosi i capelli, con morbide onde, biondissime, e la riga centrale, che promette di dominare le acconciature autunnali.

Splendida pure Francesca Ferragni che ha optato, come nel suo stile, per un make up molto semplice, sfoggiando un velo di ombretto shimmer, mascara in abbondanza e labbra nude. Seguendo il trend lanciato dalla sorella Chiara, anche Francesca sfoggia delle sopracciglia perfetta, piene, ma non troppo, scure e ordinate: una garanzia per apparire sempre al meglio anche con un filo di trucco.

Ma la regina della serata è stata senza dubbio Valentina Ferragni. L’imprenditrice ha sfoggiato un make up luminoso e super glamour: uno smokey eyes con glitter e ombretti shimmer per illuminare lo sguardo e labbra glow. Il pesca è una fra le nuance più amate dall’influencer che, ancora una volta, ha scelto questo colore per il blush e per regalare un tocco di luce alle labbra. Per completare il beauty look, Valentina ha puntato su un’acconciatura assolutamente da copiare: morbide onde per ricordare l’estate, riga centrale e un pizzico di sleek style sulle radici. Il risultato è un hairstyle glamour da copiare subito, ideale sia per l’ufficio che per le serate chic.