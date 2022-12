L ily Collins nella terza stagione di Emily in Paris ci regala un beauty look da favola con tante novità per ispirarci, fra make up e hairlook

Romantico, ma deciso. Chic, ma originale. Il beauty look di Lily Collins per la nuova stagione di Emily in Paris è decisamente favoloso. Un concentrato di glamour e fascino francese, senza però perdere la freschezza che ha sempre caratterizzato make up e hairstyle della bella Emily.

Nella terza stagione dello show Netflix, la protagonista – americana trapiantata per lavoro a Parigi – dovrà fare i conti con il peso delle scelte. Quelle lavorative, legate all’apertura di una nuova agenzia con a capo Sylvie, e quelle d’amore, che la vedranno divisa fra Alfie e Gabriel. Decisioni difficili a cui se ne aggiungono altre legate al beauty look: la frangia! Fra le novità dei prossimi episodi di Emily in Paris infatti c’è proprio la bangs che la giovane realizzerà da sola a casa.

Nel trailer la vediamo tagliarsi la frangia di fronte allo specchio e la ritroviamo nel poster promozionale favolosa con un abito rosa di chiffon e un beauty look da favola. La terza stagione infatti punta su un nuovo hairlook che ricalca l’allure parigina. Una frangia leggermente bombata e corposa, arricchita con ciuffi laterali che incorniciano il viso e abbinata a chignon e raccolti.

Favoloso pure il colore, che la stessa Lily Collins aveva mostrato su Instagram qualche tempo fa durante le riprese della serie tv. Si tratta di un castano luminoso, arricchito con sfumature miele e con un effetto super naturale. Fra i must have troviamo poi il rossetto rosso, un tratto distintivo nel beauty look della bella Emily Cooper. Il finish è creamy, con le labbra ben definite grazie alla matita e colori con un sottotono freddo.

Nella nuova stagione di Emily in Paris non mancherà un altro elemento chiave del make up dell’attrice: le sopracciglia. Proprio Lily Collins è stata fra le attrici che per prime hanno reso iconiche le eyebrows folte, spesse e definite. Nella terza stagione la protagonista tornerà a sfoggiarle ancora più scure, in contrasto con il suo incarnato diafano, pettinate alla perfezione e sottolineate dalla matita.

E se alcuni elementi restano un punto fermo, nella nuova stagione Emily subirà una evoluzione per quanto riguarda il trucco. Se arrivata a Parigi, la giovane in carriera aveva optato per un make up leggerissimo per gli occhi e molto delicato, presto la vedremo alle prese con l’eyeliner, l’ideale per evidenziare al massimo lo sguardo e regalargli quel twist che serve.