Beauty case da palestra: ecco tutto quello che non può mancare

N on serve scervellarti. Abbiamo pensato a tutto ciò che dovresti portare per non farti sentire la mancanza delle comodità di casa.

Farsi la doccia a casa non ha prezzo, perché hai tutto ciò che ti può servire (e forse anche qualcosa di più) per una routine completa da testa a piedi. Proprio per lo stesso motivo, per chi va in palestra un beauty case costruito a regola d’arte è un alleato indispensabile. Anche fuori casa non deve mancare nulla nel necessaire.

Se poi frequenti la palestra due o tre volte la settimana o anche più spesso è facile supporre che buona parte delle tue docce e della tua beauty routine vengano fatte fuori casa. Ergo non sarà sufficiente creare un beauty case da palestra basic, ma dovrai includere anche eventuali creme di trattamento - soprattutto da corpo - che di solito usi.

Ma allora cosa devi mettere in questo kit beauty da palestra? Intanto un consiglio: compra un beauty case che sia comodo e che ti permetta di avere tutti i tuoi prodotti a vista senza doverli estrarre ogni volta per cercare quello che ti serve.

Invisibobble Original Matte Elastici Capelli

La scorta di elastici: questa si spiega da sola.

Tangle Teezer Easy Dry & Go Vented Hairbrush

La puoi tranquillamente in doccia, ma è stata progettata per aiutarti nell’asciugatura. E ovviamente puoi usarla per spazzolarti prima di raccogliere i capelli.

È pura Shampoo Daily Care

Lo shampoo per lavaggi frequenti è un must. Se vuoi puoi accompagnarlo al suo conditioner, altrimenti scegline uno che ti permetta una haircare routine completa. Mischiare e alternare diverse tipologie di prodotti per capelli è una super tendenza.

Grow Gorgeous OLIO CAPELLI REPAIR SIGILLANTE TERMOPROTETTORE

Senza disquisire della qualità del phon che hai a disposizione in palestra, ogni volta che asciughi i capelli è importante usare un termoprotettore che li protegga dalle fonti di calore.

Isdin Germisdin Aloe Vera Igiene Corpo Quotidiana

Diego dalla Palma Milano 2. Snellisce - Mousse Rimodellante

Se vuoi ottimizzare il lavoro che fai in palestra, questo è il momento giusto per usare i prodotti di trattamento specifico.

Bioclin Deo Control Talc 48H Vapo

Aime The Simple Skin Mini Routine Kit Per La Cura Del Viso

Olaplex Nº4D Clean Volume Detox Dry Shampoo

Lo shampoo secco è un ottimo alleato per i capelli e ti può salvare in numerose situazioni. Anche se dopo la palestra sei di fretta per l’aperitivo e non hai tempo di lavarti i capelli.

Larkumio Beauty Case Donna

Ha scomparti, è impermeabile, contiene due sacchetti con coulisse, è capiente e chiuso occupa uno spazio minimo.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.