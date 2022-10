Beauty-case multitasking e minimale: i cosmetici ibridi da avere

F ondotinta, primer e BB cream che fanno da skincare e make-up da utilizzare all-over: ecco gli essenziali per avere un beauty-case minimale ed efficace

Noi che viaggiamo e che amiamo fare i weekend in giro lo sappiamo bene. Un beauty-case ridotto ai minimi termini è essenziale per la sopravvivenza (e per non dover spendere più per portarci il trolley che di biglietto aereo) e per essere agili negli spostamenti. Ma anche in viaggio non vogliamo fare rinunce, soprattutto quando si tratta del benessere della nostra pelle. Le soluzioni più brillanti nascono sempre dalle necessità o per cause fortuite, è cosa nota. Gli escamotage che abbiamo trovato si sono poi rivelati delle idee geniali che abbiamo continuato a fare nel quotidiano.

Ancora prima di tutte queste formule avantgarde, delle primordiali forme di BB e CC cream erano fatte con correttore liquido mischiato alla crema idratante. Un rossetto in stick funzionava da blush e, volendo, anche come ombretto, mentre il mascara con il cotton-fioc era perfetto per uno smudgy-eye d'emergenza.

E poi bisogna affrontare la realtà. Non tutte amiamo una routine fatta di quindici step, comprensiva di skincare e make-up. A parte qualche caso, di solito si tende a prediligere una delle due. In questo anche la mancanza di tempo, soprattutto la mattina, gioca un ruolo chiave.

Prodotti all-in-one: perché ci piacciono

Chiamiamoli ibridi, make-care o multitasking, il loro successo è dovuto a numerosi fattori. Prima di tutto, permettono di evitare gli sprechi, sia di prodotto che monetari. Creme o fondotinta mai finiti, blush dimenticati, bronzer ossidati e rossetti ormai vecchi: siamo (state) tutte colpevoli. Non solo. In virtù della tendenza minimalista, sappiamo che non è necessario avere più prodotti di un make-up artist professionista per essere in ordine. Essere minimal non preclude nulla e tantomeno significa dover compiere delle rinunce, anzi è un elogio del beauty-case smart.

Make-up e skincare

I primi prodotti comparsi sul mercato vengono dalla Corea, sotto forma di BB e CC Cream. Creme colorate da applicare (volendo) direttamente sul viso, leggermente pigmentate e dalla texture quasi impalpabile che non solo correggono imperfezioni e discromie. A seconda di quella scelta, sono una skincare routine che risponde a diverse esigenze: idratante, anti-age, antiossidante e molte volte protezione solare. Spesso preferite ai fondotinta, perché più leggere e confortevoli, sono presto diventate un must have.

Pian piano anche fondotinta (soprattutto), ciprie, terre blush e correttori si sono evoluti. Ormai è impossibile trovare un prodotto di make-up che non contenga una buona percentuale di attivi della skincare. Il trucco oggi integra o potenzia la routine giornaliera e risponde a molteplici esigenze: ha azione idratante, rimpolpante, antiossidante e illuminante, anti-age e seboregolatrice. Poi sono arrivati primer, lipstick e mascara: nessuno più è solo prodotto fine a se stesso.

Make-up multiuso

Il Sacro Graal per chi vuole fare tutto con un prodotto che si mette su occhi, guancia e labbra. Le formule si presentano sotto forma di stick e creme che si possono mettere su occhi, guancia e labbra. Danno colore, ma hanno come caratteristica una certa trasparenza, così che l'effetto finale sia sempre molto naturale. Si possono applicare direttamente sulla zona nel caso degli stick, oppure picchiettarli con le dita, pennelli o blender e la loro intensità è modulabile. Consentono un make-up veloce la mattina, occupano poco spazio in borsa o nella trousse e si ritoccano in un lampo, l'ideale per chi ama un make-up minimale, ma perfetto e molto naturale.

1/19 Rivelatore di Perfezione SPF 15, Insìum - Una bomba di skincare che contiene niacinamide, ceramidi vegetali, acido ialuronico, viatmina C, probiotici e attivi che aiutano contro acne e arrossamenti, arricchita con pigmenti incapsulati high-tech. 2/19 Forever Natural Velvet, Dior - Fondotinta compatto vellutato, leggero e a prova di transfer, che fonde skincare e pigmenti colorati. Scorrevole, confortevole che garantisce un effetto mat in ogni condizione climatica. 3/19 Skin Paradise Soft Velvet Setting Powder, Dear Dahlia (da Douglas)- Cipria fissante compatta dal finish matte e setoso, è arricchita con Tea Tree Oil e olio di Argan, ingredienti lenitivi e rinfrescanti che non seccano la pelle. 4/19 Rock'n'Roar, Roar - Formula cream-to-powder per questo prodotto multiuso e modulabile da usare su labbra, guance e occhi, sia come eyeliner che come ombretto. 5/19 Mascara Pro XXL Lift, L'Oréal Paris - Mascara e trattamento che incurvare le ciglia dritte come un effetto laminazione professionale.

Contiene Pro-Keratina che amplifica la lunghezza e il volume delle ciglia. 6/19 Terra Compatta Illuminante, Korff - Contiene acido ialuronico e vitamina E che rendono la pelle morbida e ravvivano l'incarnato. 7/19 Rouge Pour Couture The Bold, Yves Saint Laurent Beauty - Colore intenso e finish luminoso per questo rossetto la cui formula contiene

olio di semi di uva, per comfort e lucentezza e l’olio di fiori rossi, ricco di antiossidanti. 8/19 Glowish Multidew Skin Tin, Huda Beauty (da Sephora) - Un fluido colorato radioso e idratante che illumina l'incarnato e attenua i pori. Contiene olio di rosa di Damasco che lenisce, purifica e trattiene l'umidità, ed estratto di peperoncino che aiuta a proteggere la pelle dagli effetti dell'inquinamento. 9/19 Stick labbra, guance e occhi, LH36 - Contiene aloe vera, ricca di

amminoacidi, che trattiene l'acqua favorendo un'idratazione costante; lo squalane derivato dall'olio di oliva, emolliente; il burro di cacao che conferisce morbidezza e idratazione e olio di argan per un finish setoso. 10/19 Cream Rouge Palette, Pixi Pretties - Contiene olio di semi di rosa canina, che leviga e idrata; Vitamina E che nutre e protegge e mica naturale che dona un incarnato fresco e sano.

11/19 The Multiple Stick Multifunzione, NARS - Stick per occhi, viso, labbra e corpo che può essere utilizzato come blush, illuminante e per il contouring. La vitamina E e l'olio di Açai hanno funzione protettiva antiossidante. 12/19 Neo Nude Melting Color Balm, Giorgio Armani - Balsamo colorato e versatile, multiuso, per un make-up-no-make-up dalla formula olio in polvere che si fonde perfettamente con l'incarnato. 13/19 Cheeks Out Freestyle Cream Blush, Fenty beauty (da Sephora) - Blush in crema brillante da finish modulabile, si può picchiettare con le dita o stendere con il pennello. Funziona anche su occhi e labbra. 14/19 Night Mascara, Kess Berlin - Perfetto per creare volume, densità, pienezza e lunghezza extra nelle ciglia e tenerle morbide e curate grazie al pantenolo. 15/19 Defence Hydractive BB Cream SPF 15, BioNike - Idrata, protegge, uniforma e minimizza le imperfezioni. 16/19 BB Cream illuminante tono claro SPF 15, Equivalenza - Con SPF 15, olio di melograno organico, vitamina C e papaya organica, lunifica il tono della pelle e corregge i pori, le macchie scure e l’opacità. 17/19 Face & Body Dew, & Other Stories - Illuminante viso e corpo dalla texture cremosa e modulabile. Contiene niacinamide, in grado di ridurre l’aspetto dei pori dilatati, levigare e uniformare l’incarnato e mantenere inalterate la naturale barriera della pelle e acido ialuronico, per un' idratazione prolungata durante la giornata.

18/19 Superfood Glow Priming Moisturiser, Elemis - Crema idratante prebiotica a base di kombucha, zenzero fermentato e olio di semi di the verde fermentato oltre a minerali illuminanti che combinano l'azione di skincare a quella di primer e illuminante. 19/19 Super BB, Erborian (da Sephora) - Nasconde imperfezioni, rossori e macchie scure senza rinunciare alla texture leggera e contiene Ginseng bianco e fiore di Ginseng fermentato che danno una pelle più liscia e idratata. La niacinamide aiuta a ridurre visibilmente brufoli, pori, punti neri.