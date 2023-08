Beauty bag da ufficio: tutto il necessaire per sopravvivere al lavoro

I l kit per essere sempre al top e sopravvivere ai colleghi l’abbiamo pensato solo per aiutarti ad avere giornate migliori. Scoprilo qui.

Per chi non fa smartworking e per chi ne fa poco, l’ufficio è il posto in cui si passano più ore al giorno, circondati da colleghi (non sempre piacevoli) e lontano da tutte le comodità che invece abbiamo a portata di mano quando lavoriamo da casa.

La beauty bag da ufficio non è solo un kit per ritoccare il trucco e per essere sempre in ordine, ma consideralo più come il coltellino svizzero dei Boy Scout, perché può salvarti anche nei momenti peggiori.

Lo spazzolino elettrico Foreo ISSA3

Lavarti i denti dopo pranzo è un favore che fai a te stessa, ma anche a chi ti circonda, soprattutto se ti capita di fare un pasto non proprio leggero. I tuoi colleghi e chi ti circonda - soprattutto se hai un lavoro a contatto con il pubblico -potrebbe non riservarti la stessa gentilezza, ma tu sarai sempre impeccabile e nessuno avrà da ridire.

Il dentifricio per gengive delicate Marvis Sensitive Gums Gentle Mint

Il compagno perfetto per lo spazzolino e uno dei migliori amici dell’alito fresco. Vale lo stesso discorso fatto per lo spazzolino, soprattutto se hai le gengive sensibili, sai anche quanto sia importante un’igiene orale minuziosa.

Il face mist idratante, illuminante e tonificante Teaology Peach Tea Spray

Gli ambienti chiusi con scarso riciclo d’aria sono un incubo per la pelle. Questo mist è formulato con infuso di tè blu antiossidante, acido ialuronico e prebiotici naturali per riequilibrare il microbioma cutaneo, contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare, proteggere la pelle dall’inquinamento e calmare i segni di arrossamento e infiammazione: perfetto da vaporizzare sul viso per rinfrescare e re-idratare.

Lo styler da borsa ghd Unplugged Pink Limited Edition

Se hai capelli ribelli e non sai mai quando l’umidità prenderà il sopravvento o se non riesci a passare da casa prima di andare a cena, con questa in borsa puoi sistemare la chioma ovunque (ricordanoti di caricarla la sera prima).

Il deodorante roll-on SVR Spirial Vegetal

Succede anche ai migliori (vogliamo concedere il beneficio del dubbio e credere che sia questo il motivo per cui sui mezzi e in ufficio c’è spesso odore di… umanità) e non importa se ti fai la doccia tutti i giorni: quando l’ascella ti vuole tradire lo fa a sorpresa. Una passata veloce di deodorante ti farà sentire di nuovo fresca come una rosa e a tuo agio.

Il roll-on per rilassarsi Rituals The Ritual of Jing Sleep Serum

Usa questo rullo per massaggiare tempie e polsi: combina gli effetti calmanti del legno sacro con la lavanda per aiutarti ad alleviare lo stress nei momenti in cui sei particolarmente sotto pressione.

Il profumo al palo santo: Carlotta Ray Palo Santo & Patchouli Vert

Il palo santo ha il potere di allontanare le energie negative, ma sappiamo che negli uffici non si possono accendere fuochi, quindi bisogna un modo alternativo per ripulire noi stesse e l’ambiente che ci circonda da un po’ di negatività: vaporizzati un po’ di profumo ogni volta che le senti avvicinarsi.

Il profumatore per ambienti à-porter Millefiori Milano Moveo

Non potrai profumare tutto l’ufficio, ma almeno l’aria intorno a te sarà avrà sempre profumo di buono (nel caso ti fossi dimenticata, rileggi i punti precedenti) e la tua scrivania sarà sicuramente un luogo piacevole in cui lavorare.

La cipria in polvere libera Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder

Probabilmente stai pensando che la cipria in polvere libera non sia il formato più pratico da portarsi in giro e probabilmente non hai tutti i torti, però ti aiuta a tamponare l’eccesso di sebo, a fissare il trucco dopo averlo ritoccato e ultimo, anche se speri sempre di non averne bisogno, salva i vestiti quando hai bisogno di tamponare eventuali aloni.

Il fondotinta compatto ASTRA Make-up Compact Foundation Balm 3-1n-1

Una formula con il 91% di ingredienti di origine naturale per questo balsamo solido con un sistema gelificante di derivazione vegetale, grazie al quale la texture risulta cremosa e super adesiva, oltre a garantire un rilascio omogeneo di pigmentazione. La resina naturale al suo interno assicura durata e resistenza all’umidità, mentre la polvere di cellulosa dona un finish levigato e soft-focus. L’olio di semi di mela funziona da emolliente prevenendo l'eccessiva perdita di umidità attraverso l'epidermide.

Un prodotto multitasking Kiko Milano Create Your Balance Soft Touch Lip&Cheek

Un prodotto labbra e guance da applicare e sfumare con le dita, dalle proprietà emollienti e idratanti, è perfetto per ritoccare il trucco in ogni momento e avere un effetto sunkissed tutto l’anno.

Il gloss idratante e nutriente espressOh bOhlmy

Perché accontentarsi di un burro cacao quando puoi avere un gloss che lascia le labbra morbide dall’aspetto succoso che nutre e idrata? E per citare Nicki Minaj “who wants to look simple when you could look stunning?”. Sì, anche al lavoro.