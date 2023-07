Vacanze al top: i prodotti da non dimenticare nella tua beauty bag estiva

R ealizzare la beauty bag perfetta per le vacanze può diventare davvero stressante. È importante selezionare attentamente i prodotti che si desidera portare con sé, considerando le dimensioni e i limiti di viaggio, ma anche le esigenze personali.



L'estate è in pieno svolgimento e questo significa solo una cosa: decidere dove trascorrere le vacanze. Ma ovunque si vada, c’è un compagno essenziale in ogni valigia: il beauty case.

Se è vero che la voglia di vacanze si legge sul viso, è altrettanto vero che ricreare la beauty bag perfetta rischia di diventare fonte di stress.

La filosofia del “non si può mai sapere" spesso produce conseguenze indesiderate, a farne le spese è il nostro beauty case, dove finiamo per inserire più prodotti del dovuto, che una volta arrivati a destinazione, finiscono per essere dimenticati nel trolley.

D’altronde lo sappiamo tutti, l’estate, non è certo il periodo migliore per realizzare trucchi elaborati o fare skin care dai mille step. Per ottimizzare lo spazio disponibile, è importante puntare su prodotti "smart", cioè cosmetici dalle formule semplici e multiuso, che siamo sicuri di utilizzare realmente, basandoci sulle nostre necessità e abitudini, senza dimenticare la meta del nostro viaggio.

Solari

È il primo prodotto che bisogna inserire nel beauty, meglio se con fattore di protezione 50 +.

Le nuove protezioni solari, oltre ad essere amiche dell'ambiente, hanno consistenze leggere che si assorbono facilmente, non ungono e non lasciano quell'orribile alone bianco sul volto, come avveniva in passato. I dermatologi concordano sul fatto che una corretta protezione dai raggi UV è di gran lunga il passo più importante nella tua beauty routine, soprattutto durante l'estate, quando le giornate sono più lunghe e si passa inevitabilmente più tempo all'aperto. Per chi passerà le vacanze alla scoperta di città d'arte meglio puntare sul formato in stick, facili da riapplicare e soprattutto da portare in borsetta.

Skincare

In estate anche la skincare si fa minimal. Le texture da mettere in valigia sono quelle in gel, leggerissime e di facile assorbimento. Gli step fondamentali restano tre: detersione, esfoliazione e idratazione. Per questa stagione meglio lasciare nel cassetto i peeling chimici, spesso risultano essere troppo aggressivi e fotosensibilizzanti per la pelle, meglio optare per i classici scrub meccanichi che riescono a rimuovere delicatamente le cellule morte.

Make up

Con il caldo, l'abbronzatura diventa il vero alleato del trucco estivo. Per correggere discromie ed occhiaie, è meglio portare in valigia correttori in tonalità diverse per illuminare il contorno occhi e correggere le piccole imperfezioni, lasciando a casa fondotinta e skin tint. Le palette composte da blush, bronzer ed illuminanti sono perfette per chi viaggia: occupano poco spazio e contengono tutto il necessario per ricreare un look "sun-kissed". Per efatizzare lo sguardo, la combinazione eyeliner e mascara si rivela sempre vincente, ma se proprio non vuoi rinunciare agli ombretti, le mini size sono un'ottima soluzione!

E per le labbra? I prodotti lips & cheeks sono la soluzione "smart" per eccellenza, la loro texture pigmentata e super fluida, ti permette di applicarli sugli zigomi come blush o sulle labbra come se fossero dei gloss.

Fragranze

Non si può pensare di partire per le vacanze senza portare con sé una fragranza. Proprio come per la skincare, anche i profumi in estate diventano più leggeri. Sì ad eau de toilette ed acque profumate dalle note fresche e frizzanti, capaci di proiettare sulla pelle una piacevole sensazione di spensieratezza e vitalità anche durante le giornate più calde. Per chi ha poco spazio in valigia, oppure deve fare i conti con i limiti imposti dalle compagnie aeree, meglio dotarsi di profumi in formato travel size.

