Il segreto per una una base trucco perfetta? L’under-makeup

S e non ne hai mai sentito parlare, puoi star certa che ti cambierà la vita facendo un upgrade al tuo make-up. Noi ti spieghiamo cos’è e come funziona.

Nel mondo beauty c’è una grande novità ed è un game-changer che permette di coniugare i benefici della skincare all’azione long lasting dei classici primer viso, permettendo a chiunque di realizzare una base trucco professionale.

La parola skin-care è ormai entrata a far parte del vocabolario quotidiano, e non bisogna essere dei professionisti del settore per sapere che con skin-care si intende una routine quotidiana che prevede l’impiego di prodotti con principi che si prendono cura della pelle, preservandola sana e bella mentre la proteggono dalle aggressioni esterne. Per quanto completa però, spesso la semplice skin-care non è sufficiente per essere la giusta base per il trucco.

Il nuovo concept di cui stiamo parlando è la skin-prep, ovvero tutti gli step che preparano la pelle a qualcosa che deve succedere dopo e in questo caso parliamo degli step che precedono il trucco. La prima cosa che viene in mente in questo caso è la parola primer, ma da oggi c’è di più. Si chiama under-makeup e a breve ti spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Differenza tra skin-care e skin-prep

Come già saprai, la skin-care comprende una serie di gesti quotidiani di cura della pelle e va fatta indipendentemente dalla volontà di indossare il make-up negli step successivi. Piuttosto la skin-care è parte integrante della skin-prep - anche se a volte sono addirittura interscambiabili - che invece è la somma di tutti gli step che permettono di avere una base perfetta addirittura prima del trucco, ed è proprio qui che si inserisce il concetto di under-makeup.

Cos’è l’under-makeup

L’under-makeup è un passaggio che avviene dopo la skin-care all’interno della skin-prep, proprio prima del trucco. Abbiamo detto che l’under-makeup è un concept nuovo, perché stiamo parlando di tutti quei prodotti con formulazioni particolari che fanno performare meglio il trucco e vanno ben oltre il semplice primer.

L’Undermakeup di ZAGO Milano

Con la linea Undermakeup di ZAGO Milano il concetto di under-makeup si evolve, perché non comprende unicamente prodotti che hanno come unico scopo quello di far aderire meglio il trucco, ma che addirittura siano in grado di valorizzare naturalmente l’incarnato.

Undermakeup di ZAGO Milano permette di avere una base perfetta senza compromessi, grazie a questa linea ibrida tra skincare e make-up, in grado di coniugare i benefici di entrambi con formulazioni che uniscono la possibilità di scegliere l’effetto sulla pelle - perfettamente liscia, glossy o matte - alle proprietà del primer, che fa aderire meglio il trucco e ne esalta la resa.

Se ti chiedi chi potrebbe innamorarsi di Undermakeup è presto detto. La linea è pensata sia per chi predilige la Natural Beauty e ama prendersi cura di se stessa e della sua pelle e sceglie un make-up naturale, ma anche per le Makeu-up Lover che non rinunciano mai al trucco. Per entrambe è importante avere sempre a portata di mano prodotti smart e multitasking che possano essere utilizzati on-the-go.

Così sei Bella Pronta

Quintessenza della linea Undermakeup è Bella Pronta, una crema viso multitasking 2-in-1 che funziona anche da primer ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. La texture di questa crema-gel è leggera eppure ricca di attivi naturali come ialuronato di sodio, estratto di melograno e Vitamina E e garantisce un’azione idratante fino a 24 ore.

Se Bella Pronta garantisce risultati sorprendenti da sola, è con Il Mio Glow che l'under-makeup raggiunge la sua espressione massima di pelle ultra luminosa. Il Mio Glow è una crema viso - ancora una volta adatta a tutti i tipi di pelle e multitasking - che trova diversi impieghi nella routine preparatoria. Può essere usata come base make-up per un effetto pelle radiosa, insieme alla base preferita per darle un finish luminoso o sugli zigomi come highlighter in crema.

E se il tuo obiettivo è un effetto luminoso senza eguali, allora il kit Il Mio Glow Up, che li contiene entrambi, è la soluzione per ogni tua esigenza.