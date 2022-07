U n vero game changer sia per dire addio al make-up sia per migliorare l'aspetto della tua pelle. Ecco perché

Per una pelle luminosa e bellissima, la fase più importante è sicuramente la detersione. Questo passaggio, infatti, permette di eliminare le tracce di trucco, inquinamento ed eventuali prodotti precedentemente applicati, lasciando così la pelle pronta ad accogliere i trattamenti futuri.

Eliminare, però, tutti questi elementi che durante il giorno si posano sul viso può essere piuttosto difficile e, per questo, è bene utilizzare un prodotto specifico e pensato per agire in profondità. Tendenza delle ultime stagioni è il balsamo struccante: un prodotto a base oleosa che, massaggiato sulla pelle, permette di eliminare qualsiasi traccia.

Ma a cosa serve? E perché sceglierlo? Ora ti spieghiamo qualcosa di più.

Balsamo struccante: perché usarlo e come farlo?

Alla base della skincare coreana, il balsamo struccante è un prodotto davvero prodigioso. Alla base della doppia detersione, primo passaggio della k-beauty, il burro agisce sciogliendo tutti i prodotti presenti sul viso che verranno poi eliminati sfruttando un detergente, in crema, gel o schiumoso, che verrà sciacquato a fondo.

Per utilizzare il balsamo struccante basterà prelevarne un piccola parte e applicarla sul viso asciutto. Dopo averlo massaggiato a fondo, insistendo sulle zone quali occhi e labbra, si potrà emulsionare con dell'acqua tiepida e, in base al proprio gusto, passare direttamente al detergente o sciacquare e poi lavare il viso.

Grazie alla detersione per affinità, così si chiama, gli oli contenuti nel balsamo andranno ad eliminare tutte le impurità del viso: una tela bianca pronta per la skincare serale.

I migliori balsami struccanti

Ti abbiamo convinto a utilizzare il balsamo struccante? Allora è arrivato il momento di scoprire i migliori in circolazione che, una volta provati, non potrai mai più abbandonare.

Clinique

È sicuramente uno dei balsami più famosi che ci siano e il suo nome la dice lunga: Take The Day Off Cleansing Balm. Un detergente leggero che al contatto si trasforma da un balsamo solido, a un olio liquido. Scioglie make-up e protezione solare in un sol momento lasciando la pelle morbida e idratata.

Biofficina Toscana

A base di frutti rossi, è un burro molto delicato che si scioglie a contatto con la pelle diventando un olio vellutato sulla pelle asciutta e, una volta a contatto con l'acqua, si trasforma in un latte detergente.

Sunday Riley

Il blue moon, oltre ad avere una formula vegan, elimina lo sporco grazie ai suoi attivi detergenti delicati ricavati dallo zucchero. Gli oli essenziali di tanaceto blu e camomilla tedesca, leniranno le pelli più sensibili e irritato mentre l'olio essenziale di mandarino illuminerà l’incarnato.

The Organic Pharmacy

Una texture fondente che, una volta massaggiato sulle mani, diventa un olio setoso. Il Carrot Butter Cleanser elimina ogni traccia di make-up e, nel mentre, dona una sensazione intensa di benessere.

Elemis

Il Pro-Collagen Cleansing Balm di Elemis si scoglie a contatto con la pelle e offre offre un'azione profonda, nutriente e detergente. Oltre a questo, il balsamo, preserva la naturale elasticità e tonicità della pelle, senza dimenticare il lussuoso aroma.

Gyada

Un'innovativa formula a 2 fasi che, grazie alla tecnologia SWOP (Switch-Oil-Phase) produce un'emulsione "oil in water", che inverte le sue fasi e si trasforma in un'emulsione "water in oil". Con burro di karité, olio di cocco e acido ferulico leviga e affina l'incarnato, e nel mentre gli estratti vegetali di bacche di goji, melograno e uva ursina sviluppano proprietà antiossidanti.

Farmacy

Piacevole da applicare, lascia una piacevole sensazione sulla pelle a cui si aggiunge un intenso profumo agrumato. All'applicazione si scioglie all'istante e, in un minuto, rimuove le impurità ed esfolia delicatamente.

