Autunno uguale straight eyebrows: le sopracciglia dritte di Chiara Ferragni faranno scuola

C osa sono le straight eyebrows, la tendenza più cool di questa nuova stagione autunnale, parola di Chiara Ferragni

Se è vero che l’autunno porta con sé una serie infinita di colori, nuove tendenze da seguire e voglia di cambiamenti e di mostrarsi con un beauty look più dolce e che susciti calore, allora ancora una volta Chiara Ferragni si dimostra regina di stile e di bellezza. E lo fa con un cambio look delle sopracciglia davvero impeccabile, delle straight eyebrows da lasciare letteralmente a bocca aperta.

Il motivo? Beh, basta guadare le foto postate dall’influencer sul suo profilo Instagram per accorgersi di quanta dolcezza regalino al suo volto, nonostante la forma “dritta” e la pienezza delle stesse. Ma cosa sono esattamente le straight eyebrows sfoggiate dalla Ferragni?

Come indica il termine stesso e come si può ben vedere, si tratta delle sopracciglia dritte, perfettamente simmetriche e orizzontali sulla fronte. Un dettaglio beauty che dona armonia al volto, regolarizzandole i lineamenti e regalandogli un tocco di fascino davvero eccezionale.

Un vero e proprio trend a cui ispirarsi e che è anche piuttosto semplice da ottenere anche su di sé. Per realizzare le straight eyebrows , infatti, dovrai immaginare una sorta di rettangolo al posto delle sopracciglia, andando ad eliminare eventuali peletti che fuoriescono dal tuo disegno e creando un risultato pieno e voluminoso in modo regolare. Riempiendo gli spazi vuoti dove necessario e sfoltendo quelli troppo pieni. Di fatto, quindi, la parte alta delle sopracciglia viene pareggiata a quella centrale e la parte finale riempita per uniformarla al resto. E le tue straight eyebrows sono pronte per essere mostrate a tutti.

Una tendenza che ha già conquistato tantissime celeb e che siamo certe impazzerà sul volto di tantissime donne e non solo. Dopo tutto le straight eyebrows si prestano ad adattarsi al viso di chiunque, basta realizzarle nel modo corretto e tenendo conto dei propri lineamenti. Proprio come ha fatto Chiara Ferragni e come sicuramente saprai fare anche tu. Non ti resta che provare, quindi, magari facendoti aiutare da un esperto per un risultato da dieci e lode un beauty look che non passerà di certo inosservato.