Aspiratori punti neri: comprare o non comprare, questo è il dilemma

N el dubbio ti spieghiamo a cosa servono e dove puoi trovare i migliori sul mercato.

Diciamocela tutta: i punti neri non piacciono a nessuno. Quei piccoli e antiestetici comedoni che compaiono nella zona T, altro non sono se non delle lesioni acneiche non infiammatorie. Se i punti neri sono i comedoni aperti, la loro versione chiusa sono i punti bianchi, ovvero masse oleose contenenti sebo, cheratina e talvolta microrganismi, che si accumulano all'interno dei follicoli piliferi e talvolta si infiammano dando origini al l’acne.

Quello che ci insegnano è che ogni manifestazione dell’acne, dalla più lieve alla più grave, non va mai sollecitata, schiacciata o torturata, perché c’è il rischio di aumentare l’infiammazione. Ma se dobbiamo astenerci da ogni attività da Pimple Popper significa che non c’è alternativa se non quella di tenerci i punti neri? Assolutamente no. Giammai.

Come eliminare i punti neri

Una skincare routine ad hoc è il migliore alleato contro punti neri già presenti e per prevenirne la formazione in futuro. Dalla detersione con prodotti adatti e l’uso di sieri e creme che contengono attivi come l’acido salicilico, la niacinamide (perfezionatore dell’ incarnato) e il carbone sono il primo passo verso una pelle senza imperfezioni.

Lo step successivo sono maschere per depurare ed esfolianti che aiutino a eliminare le cellule morte che ostruiscono la fuoriuscita di sebo. Poi ci sono anche metodi più controversi, come le strip per il naso (da fare solo con le dovute precauzioni e un’attenta preparazione della pelle), i dolorosissimi leva comedoni (chi ha provato a usare questo strumento di tortura sa di cosa parliamo) e, ultimi solo in ordine di apparizione, gli aspiratori di punti neri.

Come funziona l’aspiratore di punti neri

L’aspiratore di punti neri, in molti casi conosciuto anche come aspiratore per la pulizia dei pori, è un device che, tramite l’effetto vuoto, svolge la stessa azione dell’aspirapolvere, risucchiando i filamenti sebacei presenti sul viso.

Aspiratore punti neri: quali sono le controindicazioni e per chi è indicato

Se usarlo o meno è un argomento controverso: c’è chi giura che fa miracoli e chi dice che non fa niente. L’esito positivo dipende da molti fattori, perché anche in questo caso è importante preparare la pelle: esfoliare la sera precedente, detergere e ammorbidire poco prima per prepararla alla suzione è sempre una buona idea, come fare seguire l’aspirazione da una maschera lenitiva.

Anche il tipo di pelle è importante: se è sensibile e i capillari non sono il tuo punto forte, allora lascia stare; se invece la tua pelle non ha grandi problemi, l’aspiratore di punti neri potrebbe essere la soluzione che cercavi. Ricorda però che l’azione dell’aspiratore non è sufficiente e una routine anti punti neri potrebbe non dare risultati nell’immediato, ma è la soluzione vincente nel lungo periodo. Diciamo che l’aspiratore è un punto di partenza, ma non di arrivo e sicuramente non è la soluzione definitiva.

La curiosità intorno a questo device però è comprensibile, quindi eccoci qui. E dopo aver girato in lungo e in largo, abbiamo fatto una selezione dei migliori aspiratori ti punti neri presenti sul mercato, così che anche tu possa provarci.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.