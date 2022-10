Q ueste sono le giornate perfette per dedicarsi a un po' di shopping approfittando delle migliori offerte presenti su Amazon.

Questo è il momento giusto per spuntare la shopping list dedicata alla cura del corpo, della pelle e non solo: anche per il 2022 torna l'Amazon Prime Day, due giorni di sconti esclusivi su tantissimi prodotti imperdibili. L'11 e il 12 ottobre, infatti, sulla piattaforma dedicata allo shopping potrai finalmente fare shopping concentrandosi sulle tantissime offerte online.

Facile perdersi, lo sappiamo e per questo motivo abbiamo selezionato le migliori offerte da non perdere per queste giornate di shopping conveniente a tema beauty con sconti davvero imperdibili.

Patch occhi oro

I patch sono un ottimo alleato per dire addio alla stanchezza e allo sguardo stanco, per questo l'Amazon Prime Day è il momento giusto per farne scorta. Questi, oltre a essere monouso, contengono una combinazione di collagene, acido ialuronico, glicerina, vitamina C, vitamina E, estratto di semi d'uva, estratto di rosa e acqua demineralizzata.

Emulsione detergente

Delicato, leggero e perfetto sia per il corpo che per il viso: questo detergente dal pH bilanciato protegge la pelle durante la detersione quotidiana aiutandola a mantenere la necessaria idratazione. Ottimo anche per i più piccoli.

Kit pennelli da trucco

Il kit base per chi è alle prime armi o per chi vuole aggiungere qualche pennello per i casi di emergenza. Ogni make-up lover vorrà averli, grazie anche al design degno di Pinterest: un'idea da non sottovalutare anche come regalo di Natale.

Siero con Vitamina C

Per chi sogna una pelle radiosa la Vitamina C è fondamentale. Meglio optare per una formulazione in siero, da applicare prima dell'SPF, e per aggiungere la giusta dose di antiossidanti. Al suo interno anche un'alta concentrazione di Acido Ialuronico che stimola la pelle, ridonandole elasticità, tonicità e lucentezza.

Fondotinta idratante

Questa è la stagione perfetta per riprendere in mano il fondotinta e, tra le proposte sul mercato, una formulazione idratante è uno step da non sottovalutare quando ci si avvicina al periodo più freddo dove smog ed eventi climatici tendono a rendere la pelle più secca e disidratata.

Palette multicolor

Mille look in una sola palette? Sì è possibile e, il merito, è di questo piccolo scrigno che contiene numerosi colori adatti a tutte le sfumature di occhi. Parola d'ordine: divertirsi (e correre subito ad acquistarla).

Olio antirughe per la notte

Un trattamento rigenerante che permetterà alla tua pelle di ritrovare il giusto livello di idratazione. La giusta coccola notturna per ristabilire l'ordine delle cose e sfruttare le ore del sonno per donare alla pelle gli attivi di cui necessita.

Gocce asciugasmalto

Quante volte hai rinunciato ad applicare lo smalto per non dover aspettare ore e ore affinché asciugasse? Grazie a queste gocce magiche, o quasi, niente più problemi: ne basterà una per unghia per avere uno smalto perfettamente asciutto, lucido e cuticole idratate.

Emulsione idratante per pelli secche

L'emulsione è uno step spesso saltato o dimenticato, spesso anche poco conosciuto, eppure questo boost è fondamentale per aiutare la pelle a recepire tutti quegli ingredienti che saranno poi applicati. Un must per chi vuole una pelle super soffice.

Crema viso

Non esiste skincare senza la crema viso. Questa, in particolare, è un trattamento per pelli mature che contrasta i segni dell'invecchiamento cutaneo avanzato grazie aii lipidi endogeni: una vera e propria barriera che ripristina e supporta le capacità rigenerative della pelle.

Vaporiera per pulizia viso

La pulizia del viso non è solo un trattamento da effettuare preso un centro professionale: grazie ai giusti strumenti, infatti, è possibile aiutare i pori ad aprirsi per poi passare all'uso di scrub, maschere e creme per purificare la pelle. Il primo step? La vaporiera ad hoc per il viso.

Kit cera a caldo

Come effettuare la cera a caldo anche a casa? Oltre a una buona manualità, che si può anche acquisire anche con il tempo e a tentativi, è importante avere gli strumenti giusti. Come questo rullo di cera che permette un'applicazione semplice e facile anche nei punti più nascosti e difficili.

Crema corpo

Una lozione lenitiva, pensata per la pelle secca, formulata senza profumo e ottima anche per le cuti più sensibili. Basterà una sola applicazione per un sollievo immediato anche nelle zone più irritate e irritabili.

Matita per sopracciglia

È sempre il momento giusto per provare e acquistare una nuova matita per sopracciglia. Questa, in particolare, è caratterizzata da una punta triangolare e sottile che permette un'applicazione precisa e attenta. L'ideale per chi è alla ricerca un prodotto automatico che permetta di definire le sopracciglia e riempire i buchi ottenendo un effetto naturale ma ricercato.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.