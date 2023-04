Acqua termale: dove trovarla e perché ti cambierà la vita

S e ancora non l’hai provata, leggi qui e scopri perché l’acqua termale nella beauty routine può solo portarti benefici.

Se parliamo di prodotti inclusivi, l’acqua termale è in cima alla lista, perché va bene per tutti i tipi di pelle e dà benefici a chiunque ne faccia uso, indipendentemente dalla problematiche cutanee di ogni singolo caso.

Acqua termale: gli usi

Le acque termali sono note per le loro proprietà lenitive e danno quindi sollievo in caso di irritazione della pelle, rossore, trucco, eritema, o quando fai trattamenti per le condizioni cutanee (pelle grassa a tendenza acneica, pelle a tendenza atopica, dermatite atopica) che possono avere effetti collaterali che causano disagio alla pelle. Nell’ambito della tua routine quotidiana, oltre a lenire, l’acqua termale per il viso rinforza e riequilibra la barriera cutanea.

Come avrai già capito, l’acqua termale è molto più di un semplice rinfrescante da tenere in borsa d’estate, ma è un vero toccasana in generale e il suo utilizzo non deve per forza rimanere relegato all’uso terapeutico.

Si può infatti impiegare prima della skincare routine per preparare la pelle (e rimuovere residui di impurità o calcare lasciati dall’acqua del rubinetto, puoi vaporizzarla negli occhi quando sono stanchi o irritati per cause diverse (la primavera è alle porte…) o in bocca per il benessere delle mucose. La puoi portare anche in aereo, in formato mini size.

Acqua termale: cosa significa

Come avrai già intuito dai numerosi usi che se ne possono fare, l’acqua termale non una semplice acqua. Parlare di acqua termale significa acqua di sorgente naturalmente mineralizzata la cui composizione rimane costante nel tempo.

E anche se non tutte le acque termali sul mercato hanno la stessa composizione, questa loro caratteristica le rende adatte all’uso terapeutico.

Ma vediamo le caratteristiche delle diverse acque che siamo abituati a trovare sul mercato. I nomi ti suoneranno familiari, ma lo sapevi che l’acqua termale è contenuta in ogni loro prodotto di skincare (e non solo)?

Acqua termale Uriage

Ad Uriage-les-Bains, nel cuore delle alpi francesi, si trova una sorgente minerale protettiva e curativa la cui acqua si arricchisce di minerali e oligoelementi. Nello stesso villaggio sorge anche lo stabilimento termale Uriage, fondato nel 1823 e da 200 anni i numerosi benefici di queste acque vengono sfruttati in dermatologia, ORL, reumatologia e nella riabilitazione post-oncologica.

L’acqua termale Uriage è un’acqua attiva con un ricco contenuto di minerali pari a 11g/L; un’acqua protettiva, lenitiva e idratante che ripristina la barriera naturale della pelle, riduce la virulenza e l’adesione di microbi e rinforza la barriera immunitaria; un’acqua isotonica che, come una soluzione fisiologica, agisce in perfetta osmosi con le cellule della pelle.

Uriage Acqua Thermale Spray

Uriage Xemose Olio Detergente

Acqua termale Avène

Ad Avène, siamo in presenza di acqua interna, proveniente dall'evaporazione dei mari. Quest'acqua pura si mescola con le particelle marine, caricandosi di sali minerali, prima di ricadere a una profondità di 1500 metri in quello che si chiama l'impluvio di Avène, nel cuore del Parco Naturale regionale dell’Alta Linguadoca.

Dalla roccia l'acqua non trae solo il suo contenuto minerale, ma incontra anche un batterio fenomenale chiamato Aquaphilus dolomiae - in riferimento all'acqua e alla dolomite sedimentaria - la roccia da cui l'acqua trae la sua composizione unica e invariabile. Questo microrganismo è la fonte delle sostanze attive che donano all'Acqua termale Avène - pura al 100% e molto povera di minerali, pH è neutro e ha un equilibrio ionico di bicarbonato, calcio e magnesio ed è priva di zolfo e sodio, potenzialmente irritanti - le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie e ristrutturanti.

Eau Thermale Avène Acqua Termale Spray

Eau Thermale Avène Cicalfate+ Crema Ristrutturante Protettiva

Acqua termale Vichy

L’acqua termale mineralizzante di Vichy nasce 2600 anni fa tra le rocce vulcaniche dell’Auvergne che l’hanno resa un’acqua ricca di oligoelementi e minerali essenziali. Minerali e oligoelementi sono nutrienti che il nostro organismo non può sintetizzare, eppure senza di loro non può funzionare, perché sono coinvolti nel metabolismo in generale, non solo cutaneo, e sono fondamentali per la formazione dei tessuti e per l’equilibrio e la difesa della pelle.

Per la sua composizione unica, l’acqua Vichy è efficace nel contrastare i diversi fattori dell’esposoma, come raggi UV, inquinamento, stresse a lenire anche in condizioni estreme.

Vichy Acqua Termale Mineralizzante

Vichy Liftactiv Retinol Specialist Siero

La Roche-Posay Acqua termale Fluida Lenitiva

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Balsamo Riparatore Lenitivo

Terme Di Comano Aqua+ Thermal Acqua Termale Spray

Eau Thermale Jonzac Acqua Termale

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.