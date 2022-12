La laurea si avvicina e sei ancora indecisa su quale trucco fare per questa occasione? Qui i nostri consigli

Il giorno della laurea è un giorno inteso, delicato e dove tutto deve essere studiato nei mini dettagli. Per il giorno della discussione è tutto pronto, la tesi è ormai stampata (quante volte l'hai riletta per controllare gli ultimi refusi!), amici e parenti sono stati invitati, l'orario è stabilito e finalmente ti sei anche decisa su quale outfit puntare.

E questo vale anche per il make-up per la laurea, un trucco sobrio ed elegante che però non deve essere banale e scontato, ma rappresentare ognuna al meglio.

Cosa non deve mancare e, soprattutto, quali sono i dettagli indispensabili di un trucco per laurea che non ti farà pentire negli anni a venire riguardandoti nelle foto scattate quel giorni, veri e proprio ricordi indelebili.

La base viso per la discussione della tesi

Il giorno della tesi l'ansia sarà ai massimi storici e, per questo motivo, è bene preparasi con una base viso resistente, ma allo stesso tempo neutra e naturale.

La prima cosa da fare è applicare un primer viso che, oltre a rendere la pelle extra levigata, renderà long lasting sia il fondotinta che gli altri prodotti che verranno stesi sul viso. Si passa quindi a un fondotinta, meglio una formula leggera, no transfer e luminosa: questo darà alla base un effetto radioso e naturale. Per correggere poi l'area del contorno occhi, sicuramente provata dalle ore di studio, è bene scegliere un correttore illuminante che oltre ad allontanare le zone scure darà maggiore luminosità al volto.

Per completare il tutto un leggero contouring, per completare e segnare le ombre e, in aggiunta, un velo di blush: in crema per un effetto più 'in salute' e luminoso o in polvere per chi preferisce un blending più sobrio. Illuminante? Sì, grazie ma senza esagerare, è sempre una cerimonia dove la sobrietà è d'obbligo.

Non dimenticare la cipria, ma usala solo nella zona T ed eventualmente per fissare il correttore. Meglio scegliere una formula sottile e trasparente per rendere il tutto più naturale. Portala con te, ti sarà molto utile, oppure sostituiscila con i foglietti assorbi sebo.

Il trucco occhi per la laurea

Il trucco occhi per la laurea deve rappresentaerti in tutto e per tutto quindi, anche in questo caso, la fantasia non ha limiti ma se cerchi una soluzione elegante non dimenticare di scegliere una palette dai toni neutri.

Il nostro consiglio è di abbinare le polveri colorate in modo da esaltare il colore degli occhi, ma mantenendosi su toni estremamente eleganti. Perfetti in questo caso saranno il bronzo, l'oro e il rame in abbinamento all'iride verde o simili. Chi cerca invece una soluzione a tema trucco laurea per occhi marroni è bene optare per delle smufature rosate, il blu ma anche il bronzo e l'oro. Non sottovalutare poi il giorno del tono su tono, sempre elegante e mai banale.

Tra polvere e ombretti in crema, noi optiamo sempre per i secondi soprattutto se vuoi un trucco molto luminoso e con poco rischio di fall out durante la preparazione del make-up stesso.

Eyeliner? Sì, grazie specialmente se è il trucco che indossi quotidianamente (o quasi). Ma se hai i nervi a fior di pelle a causa dell'imminente discussione, meglio optare per un trucco più semplice e meno 'rischioso', soprattuto se hai la lacrima facile. Nessuno sogna un make-up sbavato nelle foto di laurea.

Non dimenticare il mascara: meglio incurvante e allungante. Aprirà il tuo sguardo e renderà gli occhi più luminosi allontanando la stanchezza. Anche in questo caso meglio le formule waterproof per combattere ansia ed emozioni.

Il trucco labbra nel giorno della laurea

Il rossetto rosso non è vietato, ma per un look elegante sempre meglio optare per formule nude. Ma qualsiasi sia la tua scelta, cioè quella che ti fa sentire al meglio e più a tuo agio, ricorda che per far durare il rossetto all day long è bene applicare una matita labbra per delineare la bocca e per riempirne tutta la superficie. Questo, oltre a non far sbavare il colore, renderà più duraturo il colore.

E per sicurezza preferisci rossetti o tinte labbra opache che, proprio per il loro finish, dureranno molto più a lungo e non si cancellerà in alcun modo, neanche dopo i festeggiamenti.

Tutti i consigli per essere impeccabile il giorno della laurea (e gli errori da evitare)

Quando si parla di trucco per la laurea prestare attenzione ai minimi dettagli è indispensabile per la buona riuscita del tuo make up! Ecco una pratica lista di tips & tricks di consigli pratici ed errori da non fare assolutamente!

stendi un primer occhi prima di applicare l'ombretto, durerà tutta la giornata e non finirà nelle pieghette;

prima di applicare l'ombretto, durerà tutta la giornata e non finirà nelle pieghette; evita gli ombretti glitterati, shimmer o metallizzati, per la laurea il finish più appropriato è quello matte;

come trick anti stanchezza, usa il piegaciglia prima del mascara, renderà il tuo sguardo sveglio e amplificato;

prima del mascara, renderà il tuo sguardo sveglio e amplificato; non usare prodotti con spf perché nelle foto rischi un effetto flashback;

perché nelle foto rischi un effetto flashback; per lo stesso motivo, alle ciprie trasparenti pensate per l'alta definizione preferisci una classica cipria opacizzante dello stesso colore del tuo incarnato;

pensate per l'alta definizione preferisci una classica cipria opacizzante dello stesso colore del tuo incarnato; usa solo tonalità neutre e delicate, riserva i colori per la festa!;

e delicate, riserva i colori per la festa!; il finish giusto per il rossetto è satinato , né troppo lucido né troppo opaco;

, né troppo lucido né troppo opaco; per far durare il fondotinta per tutto il giorno, a prova di sudore, stendi un primer per migliorarne la tenuta. Puoi sceglierlo a seconda del tuo tipo di pelle, idratante e illuminante se hai la pelle secca o opacizzante se hai la pelle mista/grassa;

per migliorarne la tenuta. Puoi sceglierlo a seconda del tuo tipo di pelle, idratante e illuminante se hai la pelle secca o opacizzante se hai la pelle mista/grassa; vacci piano con il blush! non è la giusta occasione per rischiare l' effetto Heidi;

non trascurare le sopracciglia , definiscile con una matita apposita e fissale con un gel trasparente;

, definiscile con una matita apposita e fissale con un gel trasparente; per massimizzare la durata di tutto il trucco e per un tocco di "freschezza" in più vaporizza uno spray fissante al termine del trucco.

Il trucco per festa di laurea

Giusto parlare della tesi e della discussione quando si parla di make-up, ma perché dimenticare il trucco per festa di laurea? Qui sta tutto a te e alla tua fantasia. Abbinalo al tuo look, opta per formule waterproof per resistere ai festeggiamenti e, se vuoi andare sul sicuro, sarà lo smokey eyes a dominare il tuo trucco occhi. Un grande classico che non delude mai.