Capelli rossi e occhi verdi: una combinazione magnifica che deve essere valorizzata nel giusto modo grazie al sapiente uso del make-up. Ecco qualche consiglio per un trucco senza errori

Se si ha la fortuna di avere i capelli rossi e gli occhi verdi è fondamentale imparare a truccarli al meglio, per dare risalto sia all’uno che all’altro. Tonalità, sfumature e non solo posso trasformare questa combinazione di colori in un’arma di fascino e seduzione.

Come valorizzare gli occhi verdi

L’eye look perfetto per dare risalto agli occhi verdi comprende un ombretto neutro come il nocciola è possibile dare profondità all’occhio sfumandolo nella piega dello stesso. A cui poi aggiungere le ciglia finte: lunghe, fitte e incurvate per far risaltare ancor di più lo sguardo.

Con un eyeliner a punta molto fine si andrà a definire la rima superiore in modo da nascondere l’attaccatura delle ciglia finte e incorniciando anche lo sguardo. Immancabile il mascara per unificare il tutto.

A completare il look, un rossetto leggermente rosato dal finish matte. Da non dimenticare di delineare le labbra con una matita dello stesso tono prima di applicare il lipstick.

Trucco capelli rossi e occhi verdi

Emma Stone è l’esempio per eccellenza della sensualità della combinazione occhi verdi e capelli rossi. La Stone, che spesso utilizza ombretti sui toni rosati per far risaltare i suoi occhi, non disdegna un rossetto rosso accesso per portare l’attenzione anche sulle labbra.

L’eyeliner, specialmente in versione maxi, metterà ancor più in risalto lo sguardo. L’intensità del nero, in contrasto con la pelle chiara, darà vita a un look dal mood vintage.

Le matite colorate per gli occhi sono poco utilizzate, eppure aiutano a sottolineare lo sguardo e a mettere in risalto i diversi colori di occhi. Jessica Chastain ne indossa una color verde petrolio nella rima interna dell’occhio in abbinamento a un facelook naturale e a un gloss trasparente.

I colori come il bronzo e le sue sfumature sono le tonalità perfette per far risaltare gli occhi verdi. In questo caso, un ombretto dal finish metallizzato va a impreziosire un make up sui toni rosati. Un leggero tocco di blush e il look è pronto!