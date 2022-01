Q uando vestito, lista degli invitati e fiori sono pronti e sistemati, l’unica cosa che resta da fare è trovare la manicure giusta. La soluzione? Unghie da sposa particolari, che rendano il giorno del sì ancora più unico e, perché no, anche un po’ audace.

La prima regola è fare in modo che si abbinino all’anello. La seconda che si armonizzino al mood del matrimonio, senza per questo essere banali o noiose. La manicure è una parte fondamentale del look di ogni sposa. E, no, l’unica scelta possibile non è il nude o le unghie Baby Boomer. Anzi, le unghie da sposa particolari possono rivelarsi una scelta incredibilmente personale, un'ottima alternativa alle unghie al naturale. Un tocco unico da dare al matrimonio, senza strafare. Certo, perché le unghie da matrimonio possono essere semplici e originali al tempo stesso, anche senza rinunciare ai colori legati alla tradizione. Bianco, rosa e french manicure, infatti, possono diventare la base per l’aggiunta di dettagli inaspettati, almeno per una sposa. Attenzione, però, perché - sebbene la scelta dello smalto possa essere dettata da un impulso del momento - la cura delle mani in vista del matrimonio dovrà essere pianificata con un certo anticipo. Le perfette unghie da cerimonia, infatti, devono essere belle, sane e robuste e studiare una maniroutine qualche mese prima è l’ideale per assicurarsi una nail art che renda giustizia allo scambio degli anelli.

Unghie sposa particolari: il bianco prezioso

Un grande classico, quando si tratta di unghie da matrimonio, è il bianco. Come trasformarlo in uno smalto adatto a unghie particolari? La prima cosa da considerare, naturalmente, è la sfumatura. Un bianco gesso, infatti, può aggiungere alla manicure una luminosità inusuale, almeno per una cerimonia. Il risultato sono delle unghie da sposa particolari, da abbinare a glitter e stickers luminosi. Un modo semplice per togliere al bianco il suo lato più etereo e sfoggiarlo in una versione più psichedelica. Per osare davvero con una nail art da cerimonia contemporanea, una scelta interessante sono i dettagli in 3D: con glitter e strass, infatti, le unghie da sposa non saranno solo particolari, ma un vero gioiello.

Un tocco di colore per le unghie da matrimonio

Tra le tendenze unghie sposa 2021 c’è un’attenzione speciale al colore e, in particolare, alle nuance pastello. Il tocco di colore ideale per dare una svolta alla manicure con delle unghie da sposa particolari. Una soluzione delicata, da portare in total look su tutte le dita e, magari, abbinare a qualche glitter sfumato. Per rendere il colore ancora più tenue, un’idea da considerare è creare uno stile Baby Boomer con le sfumature dell’azzurro, del lilla o del verde, purché in versione pastello. Il risultato sarà una pennellata di colore delicatissima, oltre che una valida alternativa al nude per delle unghie particolari da sposa.

Unghie da sposa particolari e rosate: dettagli stellari per unghie da sposa semplici

Addio decorazioni floreali. Le unghie da sposa particolari per il 2021 saranno punteggiate di stelle. Un modo semplice per creare delle unghie decorate da sposa che siano uniche e, al contempo, romantiche quanto basta. Su una base lattiginosa, infatti, sarà sufficiente disegnare tante piccole stelle rosa per dare vita a una nail art da cerimonia assolutamente particolare. Il risultato è minimal e originale, da abbinare rigorosamente a una forma inusuale: se le unghie da sposa per eccellenza sono a mandorla, optare per una forma squadrata è l’ideale per sorprendere tutti gli invitati. Il tocco romantico? Scegliere uno smalto rosa baby per le decorazioni.

Unghie da cerimonia decorate: la French per la sposa

Perché non rivisitare un classico delle unghie da sposa e trasformare la French in qualcosa di inaspettato? L’abbinamento perfetto, in questo caso, è tra unghie lunghe - a ballerina, magari - una French bianchissima e qualche strass. In questo modo, le unghie della sposa risulteranno particolari, ma non eccessive. La chiave per interpretare al meglio questo stile è l’equilibrio: le proporzioni tra tutti gli elementi della manicure, infatti, devono essere armoniose. Per aggiungere un tocco di classe, invece, il segreto è abbinare gli strass ai gioielli, creando un insieme di bagliori preziosi. Da provare, la French abbinata a piccole perle per le unghie della sposa e, magari, anche delle damigelle.

Unghie da matrimonio rosse, perché no?

L’incarnazione delle unghie particolari per una sposa? Il rosso. Nonostante sia il “colore dell’amore”, questa nuance viene spesso scartata per makeup e accessori, in favore di sfumature più chiare e luminose. Eppure, non esiste colore migliore per delle unghie da matrimonio 100% originali. Il segreto è valorizzare solo il colore, evitando di aggiungere e accumulare troppi dettagli e, magari, utilizzare il rosso solo per alcune unghie, abbinandolo al nude per smorzarne la forza. Il dettaglio romantico che renderà le unghie della sposa ancora più particolari? Qualche cuore, ovviamente!