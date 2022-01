Unghie sposa naturali: tutti i colori, le ispirazioni e le tecniche che ti faranno dire si!

S ogni unghie da sposa naturali e romantiche? Dai colori più amati alle forme da scegliere, passando per le celebrities da copiare, ecco tutti i look che ti faranno dire “lo voglio!

Abito, scarpe, capelli, e un bel set di unghie sposa naturali: quando si organizza il grande giorno tutto deve essere studiato alla perfezione, manicure inclusa.

Dal colore alla forma passando per le decorazioni, le unghie sposa dovranno essere semplicemente impeccabili dal vivo, in foto, e ogni volta che qualcuno vi chiederà di vedere l’anello!

Ma come scegliere le unghie sposa più adatte al grande giorno? Il nostro consiglio è quello di lasciarti ispirare dall’atmosfera dell’abito e della cerimonia, senza stravolgere troppo i propri gusti. Il segreto per essere delle spose radiose infatti, è sentirsi a proprio agio, dalla testa ai piedi - mani incluse.

Unghie sposa naturali a mandorla: la forma più chic per il grande giorno

Non solo colore: anche la forma della manicure è importante e va scelta con cura per il tuo grande giorno. La tendenza del momento? Le unghie a mandorla. Si tratta di una forma ovale allungata e affusolata, perfetta per slanciare le mani facendole apparire più lunghe e snelle. Le unghie sposano a mandorla sono valorizzate al meglio da nail art minimal e sfumature neutre.

Il look più gettonato sono ovviamente le unghie sposa naturali, in nuance nude, rosate, lattiginose e delicate. Vediamo insieme le più belle!

Unghie sposa naturali rosa cipria: scegli il colore più romantico

Se vuoi un tocco di colore, ma senza osare troppo, per le tue unghie da sposa scegli il rosa cipria. Questa sfumatura nude è elegante e davvero romantica e sarà perfetta abbinata ad un abito principesco o dallo stile bohémien.

Unghie Sposa: baby boomer che passione!

Il babyboomer è uno stile amatissimo, davvero elegante e perfetto per il tuo giorno più bello. Si tratta di una variazione sfumata del french che va dal rosa nude al bianco, e che valorizza alla perfezione unghie di media lunghezza, sia a mandorla che squadrate.

Unghie sposa naturali latte: un grande classico per il giorno del si

Lo smalto latte è una scelta vincente per le tue unghie da sposa: l’effetto è aggraziato e naturale, e farà sembrare le tue mani più affusolate, curate e luminose. In poche parole? Your nails, but better.

Unghie sposa naturali con french: la manicure più amata dalle spose

La french manicure è uno di quei grandi classici della nail art che sembra non tramontare mai. Questa nail art realizzata con base latte o rosata e una mezzaluna bianca sull’estremità delle unghie saprà valorizzare ogni look e non passerà inosservata.

Unghie sposa semplici: tutte le idee da copiare alle celebrities: la manicure di Meghan Markle

È stato uno dei look da matrimonio più chiacchierati, dall’abito al velo, passando oviamente per lo smalto. Per le sue unghie da sposa naturali Meghan ha scelto un color rosa molto chiaro, dal finish lattiginoso. Fonti certe dicono si tratti del celebre Ballet Slippers di Essie…

Le unghie sposa naturali di Chiara Ferragni

Per il giorno del sì Chiara Ferragni ha scelto una manicure semplice e raffinata, con unghie dalla forma “squoval” ottenute realizzando una forma quadrata e poi arrotondandone gli angoli. Il colore? Un bianco latte neutro e luminoso.

Unghie sposa Naturali: Il look di Paola Turani

Per il giorno del sì Paola Turani ha scelto una manicure davvero semplice, naturale ed elegante. Le unghie corte sono limate alla perfezione, e illuminate da una passata di color rosa lattiginoso luminosissimo.

Unghie Sposa Naturali: tutti gli smalti must-have per il grande giorno 1/4 Essie Ballet Slippers 2/4 Sally Hansen Miracle Gel Color Nudes Collection 3/4 Le Mini Macaron Coconut Yoghurt 4/4 Chanel Beauty Ballerina PREV NEXT