C erchi ispirazione in vista del 14 febbraio? Le unghie di San Valentino prendono ispirazione dall'amore e si colorano di sfumature a tema e nail art che faranno scattare il colpo di fulmine al primo sguardo (e qui troverai le più belle).

I fiori, la cena, un biglietto romantico, il rossetto rosso e... le unghie di San Valentino, ovviamente! Per festeggiare al meglio il 14 febbraio, il giorno più importante dell'anno per gli innamorati, è fondamentale pensare a ogni minimo dettaglio comprese le nail art e le manicure più belle.

Dalle unghie con i cuoricini, spesso sfoggiate dalle influencer, alle classiche rosse: le idee dedicate a questa giornata sono davvero tantissimi. Non importa se si è fidanzati o meno, la cosa più importante è l'amore compreso quello per noi stesse. E quindi il momento perfetto per trovare e poi realizzare le unghie dedicate a San Valentino? Ecco la nostra selezione dedicata all'amore.

Unghie di San Valentino e cuoricini

Cuori e cuoricini sono immancabili sulle unghie di San Valentino: bianco, rosa e rosso, tre colori che si sposano perfettamente con il tema dell'amore.

Unghie neon per San Valentino

Non solo classici colori e stili per le unghie del 14 febbraio, a volte serve giocare con finish e colori. Mai pensato ai colori neon e alle nails opache? Un duo ideale non solo per San Valentino ma per tutto l'anno.

Lilac Valentine

Il lilla è sempre di tendenza e si può declinare facilmente anche per le unghie di San Valentino. Colore pieno sulle unghie ovali e un dettaglio sull'anulare come accent nails.

Unghie di San Valentino con dettagli 3D

Immancabili sono i dettagli tridimensionali sulle unghie per la giornata dedicata all'amore. Questa manicure rappresenta qualcosa di nuovo e di diverso da indossare 365 giorni l'anno. Immancabili le sfumature sul toni del viola, fucsia e rosa.

L'idea fashion

Anche le unghie di San Valentino possono essere minimal e, soprattutto, abbracciare il mondo fashion. Questa french manicure su unghie squadrate è un'idea da non sottovalutare.

Heart manicure

Questa volta l'ispirazione viene da Valentina Ferragni che ha scelto una base lattiginosa con cuori in punta, il tutto su unghie dalla forma a mandorla. Super chic.

Red e minimal

Un'idea per le unghie corte e per chi cerca unghie per San Valentino dal carattere minimale e super chic.

Unghie a mandorla e lettere d'amore

Le unghie a mandorla sono eleganti e sempre chic, un'idea perfetta per le unghie di San Valentino. La base opaca rosa si arricchisce di piccoli dettagli comprese lettere d'amore, il regalo più bello che si possa ricevere.

Unghie nere per San Valentino

Chi lo dice che il nero non può essere utilizzato per il 14 febbraio. Se il tuo mood è total black puoi sempre optare per piccoli cuoricini neri su una base neutra.

Amore a parole

Festeggiare l'amore, qualsiasi sia l'amore, perché love is love e questa nail art lo rappresenta al massimo sia per colori sia per messaggio. Sia per lui che per lei.

Swirl nails per San Valentino

Decori a onde nei colori classici dell'amore, la swirl nail è la tendenza delle ultime stagioni e in questa versione è un must have per festeggiare San Valentino.

Rosa confetto

Semplice, ma mai scontata. Il colore pieno è la perfetta soluzione quando non sai deciderti o quando non vuoi rischiare di esagerare. Aggiungi una base bianca per rendere il colore ancora più pieno.

French manicure in rosso

Lo smalto rosso è il colore d'eccellenza per celebrare l'amore e questa versione colorata della french manicure è da non sottovalutare.