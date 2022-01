D ire di no allo smalto nero è impossibile ed è ancora più difficile farlo davanti al finish perfetto delle unghie gel nere. Da quelle bicolor alle più particolari passando per quelle eleganti o scintillanti in combinazione con l’oro e l’argento.



Le unghie gel nere sono una certezza. Eleganti e mai banali, le manicure e le nail art semplici total black si sposano con tantissimi stili e disegni e, soprattutto, possono essere indossate in qualsiasi occasione.

In contrapposizione con le manicure rosa e le nail art total white, le unghie gel nere sono decise e dall’animo rock e si possono declinare in mille e più modi: con oro e argento per chi vuole dare luce e scintillio alla propria nail art, bianche e nere per chi ama i grandi classici fino ai disegni più particolari che non faranno passare niente e nessuno inosservato.

Ora manca solo l’ispirazione giusta e, per aiutarti, abbiamo selezionato 7 manicure da provare assolutamente.

Unghie gel nero e oro, per un tocco di luce

Il finish glossy delle unghie gel nero e l'oro si sposano perfettamente insieme. Questa combo di colori, ma anche di finish, permette di realizzare nail art perfette per chi vuole sperimentare ma senza esagerare. Qui l'oro diventa protagonista con un accent manicure che porta luce su tutta la mano. Da non sottovalutare, poi, le applicazione glitter in degradè che permettono di creare un fil rouge su tutte le unghie.

Gel nero e fucsia: la combo audace per le unghie

Quando si parla di colori accesi come il fucsia in abbinamento alle unghie gel nere non bisogna pensare solo e solamente a nail art accese dove i colori si incontrano e scontrano. In realtà questi due colori si sposano perfettamente specialmente quando diventano complementari tra loro grazie all'uso di texture e finish differenti. Un esempio? I glitter, l'ideale per unghie corte e leggermente squadrate.

Nail art e unghie gel nere: i disegni da provare

Non c'è nail art senza disegni e sulle unghie gel nere è possibile dare sfogo alla propria fantasia, ma provare un ton sur ton potrebbe essere il primo passo per cambiare totalmente stile. Merito dei finish, gel opaco e gel lucido, che insieme permettono di creare disegni a contrasto rimanendo fini ed eleganti. Un'idea perfetta da provare con lo smalto gel visto che questo permette una vita più lunga della manicure, anche se con un finish matte.

Nere e argento? Unghie gel d'effetto!

Un'idea semplice ma non scontata: una reverse french manicure dove le unghie gel nere si sposano con una lunetta argento. Anche in questo caso il colore metallico permetterà di dare luce alla manicure scura, alleggerendola e rendendola perfetta anche per le stagioni più calde come la primavera e l'estate. Perché alla fine, il nero non è un colore ma uno stile di vita.

Manicure eleganti: l'idea per le unghie gel nere

Proprio come il little black dress, le unghie gel nere possono essere molto eleganti. La scelta giusta da fare, in questo caso, è quella di applicare lo smalto scuro su unghie corte e ben curate, dove le cuticole sono state attentamente eliminate. Il plus, oltre al finish super lucido caratteristico del gel, è quello di aggiungere un tocco di luminosità. Magari un leggero filo oro, quasi impercettibile, che si fonde alla perfezione mimetizzandosi con i riflessi della luce.

Swirl nail art, per unghie gel nere particolari

Si chiama swirl nail art ed è uno dei trend dell'ultimo anno per chi vuole unghie eleganti anche con il gel nero: le mani si arricchiscono di onde, più o meno sottili, andando a impreziosire una base neutra o lattiginosa. Qui, per dare maggiore risalto al nero, la base ha un finish opaco mentre le curve nere hanno il classico finish lucido, diventando così protagoniste dell'intera manicure

Bianche e nere: l'idea per le tue unghie gel (eleganti)

I grandi classici non annoiano mai e questo vale anche per le unghie gel nere e bianche. Per un risultato ottimale, però, non limitarti a colori alternati ma cerca nail art particolari, ricche ed eleganti. Qui i due colori si alternano in modo bilanciato su unghie dalla forma a mandorla: un'idea da non sottovalutare per provare qualcosa di nuovo.