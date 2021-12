E se le unghie gel bianche quest'anno non fossero solo sinonimo d'estate ma anche la manicure per la stagione fredda? Ecco qualche ispirazione da copiare!

Unghie gel bianche, l'idea per la manicure natalizia

Da sempre relegate alla stagione estiva, le unghie gel bianche o in semipermanente sono un'ispirazione natalizia fantastica per quanto riguarda le nail art a tema inverno. Bellissime sull'abbronzatura, queste unghie sono ideali anche per il periodo invernale, perché ricordano la neve e si sposano alla perfezione con gli outfit scintillanti in oro e argento.

Facili da portare, si prestano benissimo a varie interpretazioni, ad esempio con glitter, decorazioni in oro o argento e anche micro disegni. Eleganti e chic, non esiste un solo tipo di bianco, possono essere più perlate oppure lattiginose e naturali. Stadi fatto che le unghie bianche sono il trend della stagione invernale.

Unghie gel bianche: come prendersene cura alla perfezione

Infine è innegabile che le unghie gel bianche richiedono qualche attenzione in più rispetto ai colori più scuri sia in fare di mantenimento che di stesure. Come prima cosa, la manicure bianca pretende una limatura perfetta, per evitare di mettere in evidenza imprecisioni data la difficoltà di stesura di questo smalto.

Il consiglio è quindi quello di preparare bene prima l'unghia, avendo cura di limare anche la parte superiore e rimuovere ogni tipo di polverina. Successivamente stendere una base lisciante sull'unghia e lasciar asciugare. Se si stende uno smalto normale sappiate che saranno necessarie anche più di due passate mentre per quanto riguarda il semipermanente nel basteranno 2. Alla fine della manicure stendente un top coat (che farà durare anche di più lo smalto) e lascerà le vostre unghie lucide e belle.

Unghie in gel bianco perlato, la scelta più elegante

Colore perfetto per la stagione invernale, il bianco perlato è la scelta più azzeccata se volete sfoggiare delle unghie in gel bianche per Natale ma mantenere allo stesso tempo un allure elegante e raffinato. Questo colore infatti si presta perfettamente agli outfit più eleganti ed è consigliato anche per le spose.

Ideale è scegliere un colore non troppo saturo, che lasci intravvedere l'unghia naturale e abbinarlo ad una manicure corta. Le unghie lunghe effetto stiletto sono infatti passate di moda, facendo spazio a nail art più minimali e meno eccessive.

Unghie bianche e rosa, il ritorno della French Manicure

Tra i grandi revival del 2021 c'è anche la French Manicure, assolutamente tra le più iconiche e storiche è questa tipologia di applicazione smalto ad essere tornata di moda anche per l'inverno 2021. Il motivo è semplicissimo: è elegante, non stufa e si abbina ad ogni look.

Perfetta con abiti eleganti oppure con look casual, la French Manicure mixa insieme le unghie bianche e rosa, che possono essere realizzate sia nella versione gel che semipermanente. Anche in questo caso è possibile impreziosire la nail art realizzando la lunetta in glitter e non nel classico bianco.