S i chiamano Marble Nails e, probabilmente, saranno la tua prossima ossessione a tema nail art. D’altra parte, il fascino delle unghie effetto marmo è davvero innegabile: sulla manicure, infatti, l’effetto è lo stesso di una pietra preziosa, tanto in abbinamento allo smalto normale, quanto a unghie marmorizzate in gel o con il semipermanente.

L’ultima tendenza in fatto di nail art? Aggiungere dettagli lussuosi. Ecco perché le Marble Nails – o unghie effetto marmo – finiranno direttamente in cima alla tua lista dei desideri. Non solo gioielli, cristalli e dettagli dorati, dunque. L’ispirazione arriva anche dalle pietre e dai materiali più preziosi. Il risultato non potrebbe essere più realistico: l’effetto marmo sulle unghie, infatti, ricalca le stesse venature della pietra, ma con giochi cromatici molto particolari. Certo, perché l’effetto marmorizzato sulle unghie si abbina a tutti i colori e a tutte le forme di unghie. Indubbiamente, i risultati più naturali si ottengono con uno smalto effetto marmo nei toni del nero, del grigio o del bianco. D’altra parte, le unghie effetto marmo rosa, azzurro o verde possono aggiungere alla nail art un pizzico di originalità. La ciliegina sulla torta? Oltre a essere una manicure divertente e raffinata al tempo stesso, creare un effetto marmorizzato sulle unghie in gel è molto semplice.

Unghie effetto marmo: come si fanno?

La base giusta per creare una nail art effetto marmorizzato è una manicure perfetta, a partire dalla forma stessa delle unghie. A mandorla, a ballerina, a stiletto o squadrata, il dettaglio più importante per la nail art effetto marmorizzato è la lunghezza: per rendergli giustizia, infatti, occorrono unghie piuttosto lunghe. La tecnica, poi, varia in base alla tipologia di smalto, che può essere normale o semipermanente.

Smalto normale o semipermanente con effetto marmo

Il modo più semplice per replicare l’effetto marmo sulle unghie è utilizzare la tecnica del timbro. Per farlo, è sufficiente miscelare i colori su una palette o su un timbrino per stamping e, naturalmente, imprimerli sull’unghia. In alternativa, si può utilizzare della semplice pellicola da cucina. La prima cosa da fare è accartocciarla per creare delle venature e, successivamente, far cadere qualche goccia di colore sulla pellicola. L’ideale è miscelare il colore della base e quello con cui vuoi creare la trama marmorizzata delle unghie. A questo punto, non resta che premere delicatamente la pellicola sull’unghia mentre la base è ancora fresca: in questo modo, il disegno risulterà sfumato e, ovviamente, effetto marmo.

Le unghie marmorizzate in gel

Per realizzare delle unghie effetto marmo su una ricostruzione in gel, oltre a due smalti di colori diversi, occorrono acqua e pennelli. Dopo aver steso la base, facendola asciugare perfettamente, sarà proprio l’unione tra acqua e smalto a creare l’effetto marmorizzato della nail art. A rendere la decorazione precisa, ma sfumata, penserà un pennellino sottile, perfetto per creare il giusto effetto marmo. L’ultimo dettaglio, ovviamente, dovrà essere il top coat, rigorosamente trasparente.

Unghie effetto marmo: nero, bordeaux, rosa o grigio?

Le unghie effetto marmo possono essere davvero variopinte. Non esistono limiti, infatti, alle combinazioni che possono essere create con i colori. Le Marble Nails, infatti, si abbinano tanto a giochi cromatici multicolor, quanto a un raffinatissimo black&white. Il dettaglio da aggiungere per rendere le unghie marmorizzate davvero uniche? Un tocco dorato.

Le Marble Nails nere e opache

L’effetto più naturale e 100% marmorizzato, ovviamente, si ottiene in abbinamento a uno smalto nero o bianco. Lo scopo, in questo caso, è rendere la nail art effetto marmo davvero realistica.

Unghie effetto marmo rosso o bordeaux

Le combinazioni per rendere giustizia alle unghie marmorizzate sono quasi infinite. Un’idea, ad esempio, è scegliere colori particolari come il rosso o il bordeaux e utilizzarli per una manicure in cui l’effetto marmo diventi un dettaglio da abbinare ad accenti dorati, smalto nude e finish lattiginosi.

Nail art marmorizzate: l'effetto marmo rosa

Le unghie effetto marmo rosa sono senza mezze misure: nude o shocking. Da provare, naturalmente, per creare un total look o per una singola accent nail. Il risultato è, in ogni caso, una nail art effetto marmo originale, da sperimentare anche in versione french manicure.

Il verde per le unghie gel effetto marmo

Non esistono smalti incapaci di valorizzare l’effetto marmo. Uno dei più particolari, però, è sicuramente il verde, in qualsiasi sfumatura. Dal verde foresta al verde oliva, fino alle sfumature dell’acquamarina, questa nuance merita di essere la vera protagonista delle Marble Nails: il total look è irrinunciabile.