D al latte al cioccolato, questo autunno-inverno 2021/22 saranno le unghie "fondenti" a dettare il trend della stagione. Golose e ludicissime, sono le versione più intensa degli smalti nude... ideali per ogni carnagione.

Unghie color cioccolato, dal latte al fondente

Si chiamano Dark Chocolate Nails e sono l'ultima tendenza in fatto di nail art. Le unghie color cioccolato stanno spopolando sui social grazie alla loro colorazione marrone scuro che ricorda una tavoletta di cioccolato.

Intense e luminose - sono così dark che ricordano quasi lo smalto nero - ma con una sfumatura più calda e vibrante. Ideali per la stagione fredda, strizzano l'occhio ad uno degli smalti per unghie più famosi e acclamati di sempre: il Rouge Noir di Chanel.

Se con due passate possono sembrare subito scurissime e quasi nere, è sotto la luce che rivelano le loro intense sfumature, mostrando i colori del cioccolato.

A chi stanno bene le unghie cioccolato?

Rispetto al bordeaux e al nero, le unghie cioccolato, risultano più naturali sulle carnagioni più intense, da quelle mediterranee alle dark skin, senza però escludere nemmeno quelle chiare con cui si crea un contrasto elevato.

Anche per quanto riguarda il sottotono, nessun limite: le unghie color cioccolato possono essere scelte sia da chi ha un sottotono caldo che freddo. La loro forza sta appunto nella incredibile luminosità che rendere questo colore un vero passepartout anche per quanto riguarda le scelte di stile.

Eleganti e raffinate, ma allo stesso tempo anche rock e non convenzionali, questo tipo di smalto si adatta ad ogni tipo di look, sia per le occasioni formali, con blazer e camicia, sia quelle più disinvolte in jeans e maglietta. Questo perché il color cioccolato non ha una forza cromatica paragonabile ad esempio al rosso, che talvolta può "scontrarsi" con scelte di look o di makeup.

Dark Chocolate Nails: le forme su cui stanno meglio

Per quanto riguarda la forma delle unghie invece, la forma più adatta è quella allungata a punta o a mandorla, senza però escludere le unghie corte e rotonde.

Le Dark Chocolate Nails sono perfette per ogni tipo di stile, proprio perché non accorciano otticamente le mani e le fanno comunque sembrare lunghe e magre. Per scongiurare però qualsiasi rischio "effetto tozzo" è possibile utilizzare qualche trucchetto, come ad esempio, includere dei dettagli luminosi all'interno della manicure, che siano mini diamantini oppure glitter.