Torneremo a vedere le chrome nails e sì: vanno sfoggiate proprio così

L e chrome nails sono tornate di moda e nei prossimi mesi non potrai fare a meno di sfoggiarle in ogni occasione

Effetto a specchio e i colori dell’arcobaleno: le chrome nails sono tornate di moda e nella prossima stagione le sfoggeremo tutte. Dopo il successo della french manicure colorata e delle unghie sfumate, è arrivato il momento di rispolverare un vecchio trend che torna a bussare alla porta con l’arrivo dell’estate.

Eleganti e di grande effetto, le chrome nails sono quello che ti serviva per dare un twist alla tua manicure. Il risultato è a metà fra l’effetto a specchio (che abbiamo adorato!) e quello metallico. Su Instagram sono già tantissime le influencer e le beauty addicted che hanno scelto di sperimentare questa manicure con risultati stupefacenti.

Il bello della chrome nail art è che risulta molto brillante e luminosa, ottima per regalare un tocco di estrosità a un look semplice. Se la provi non passerai di certo inosservata, ma soprattutto non potrai più farne a meno!

Come si realizza la manicure più trendy del momento? I metodi sono diversi. Esistono prodotti che permettono di regalare il finish chrome a un semplice smalto, ma anche prodotti da stendere sulll’unghia direttamente per avere questo effetto. La regola più importante? Non sono ammessi errori, perché questa manicure è ben visibile e, per via delle sfumature, mette in risalto anche minuscole imperfezioni. Applicare il prodotto in modo impeccabile dunque è un imperativo.

Fra le ultime tendenze c’è anche quella di applicare degli adesivi sull’unghia al fine di ricreare l’effetto riflettente che ci piace tanto. Se hai voglia di sperimentare prova pure le polveri pigmentate, per divertirti a rendere più o meno intense le tue shade. L’applicazione è semplicissima: crea una base di smalto gel, poi strofina sull’unghia la polvere usando l’applicatore. Grazie allo sfregamento la polvere colorerà l’unghia, dando vita a una nuance che ti lascerà a bocca aperta.

Infine non ti resta che scegliere i colori. Le tonalità che si adattano meglio alle chrome nails sono l’oro e l’argento. Puoi però personalizzare la manicure come desideri, scegliendo nuance più estrose e particolari come il blu, il viola o l’azzurro, ma anche il rosa e – perché no – il rosso e il giallo. L’idea più trendy? Due tonalità da alternare sulle mani. Il bello delle chrome nalis sta proprio nella capacità di esaltare i colori e svelare sfumature inedite che ti piaceranno tantissimo!