F ermi tutti! Le square nails sono tornate di moda e sono pronte a conquistare tutti, partendo da Elisa Maino (e dalle sue unghie favolose!)

Dimenticate lo stiletto e la forma a mandorla, le square nails sono tornate di moda! A svelarcelo è Elisa Maino che su Instagram sfoggia una manicure da favola. Le unghie squadrate sono un trend che ciclicamente ritorna e sembra che questa volta sia pronto a restare. Ci accompagnerà infatti per tutta l’estate e sarà un must nella manicure.

Per salutare l’inverno e inaugurare le sue square nails, Elisa Maino ha scelto uno smalto black con un effetto smoothie. Una nuance perfetta per traghettarci verso la bella stagione quando le unghie, complici le vacanze e le giornate al mare, si accenderanno di nuovi colori.

I prossimi mesi saranno infatti ricchi di sorprese per quanto riguarda il mondo nails. Accanto alle tonalità vivide e accese, tipiche della stagione, arriveranno effetti luminosi, nail art divertenti e revival di grandi classici. La prima tendenza che si registra è senza dubbio quella minimal, con un back to basic caratterizzato da monocolori, nail art essenziali e pulite, nuance eleganti.

Il must have da provare? Quello sfoggiato anche da Elisa Maino che per le sue square nails ha scelto il finish lipgloss. Si tratta di unghie effetto lucidalabbra, super luminose e plumping. Ma questo non sarà l’unico trend della prossima stagione in fatto di unghie. Dopo qualche stagione di silenzio, ad esempio, tornano alla ribalta le chrome nails con un effetto metallizzato e cangiante, perfetto per dare luce le giornate estive.

Favolose pure le barbiecore nails, rigorosamente rosa acceso per celebrare l’iconica bambola che adora il pink energico e shocking. Ottime notizie pure per chi adora la french manicure, da abbinare alle square nails, ma anche alle half moon, la manicure vintage a mezza luna lanciata da Olivia Wild nella pellicola Don’t Worry Darling e ispirata agli anni Cinquanta.

Ma la domanda resta: come scegliere la forma delle unghie? Le square nails, ad esempio, sono l’ideale per chi vuole puntare sulla creatività. Sono ottime per chi adora il french, ma anche per chi vorrebbe una manicure fuori dal comune. Si tratta infatti di una forma ottima per regalare dita affusolate e lunghe, adatta a qualsiasi tipologia di mano, per renderla elegante e armonica. La forma squadrata è particolarmente versatile, ottima su unghie effetto naturale e corte, ma anche per una manicure con unghie lunghe, con copertura in gel oppure allungamento. L’alternativa per chi volesse provare le square nails? Le squoval, un perfetto mix tra la forma quadrata e quella ovale.