Smalto blu: tante idee per manicure e nail art tutte da copiare

S e ancora non l’hai fatto, nei prossimi mesi cercherai ispirazioni per unghie blu e non solo. Lo dice Pinterest. Noi ci portiamo avanti e ti aiutiamo con una selezione di nail art che amerai.

Se pensi che sia solo il Pantone Color Institute a fare previsioni sul colore di tendenza dell’anno ti sbagli di grosso. Con una modalità un po’ diversa, anche Pinterest Predicts fa le sue previsioni, basandosi però sulle ricerche fatti dagli utenti. E Secondo Pinterest le unghie blu (e non solo) saranno tra le ricerche più calde dei prossimi mesi, anche se la frase unghie blu divertenti ha visto un’impennata nelle ricerche del 260% nei mesi scorsi.

Secondo Pinterest non sarà solo lo smalto blu a farci impazzire, ma anche il make-up azzurro e l’ombretto acquamarina solleticheranno la nostra curiosità e soddisferanno la sete di trovare tendenze nuove.

È il momento dello smalto blu

Dopo un 2023 all’insegna di latte nails, american manicure, o unghie cioccolato (solo per citarne alcuni), inaugureremo il 2024 con tanta voglia di colore. E più precisamente il blu, declinato in tutte le sue sfumature e finish per creare una manicure iper femminile, ma anche divertente e, perché no, chic. Non è obbligatorio aderire alla quiet luxury aesthetic e per fortuna siamo ancora libere di esprimere il nostro stile senza per forza essere mainstream. Non ci credi ancora? Pensa a quante sfumature di smalto blu e azzurro esistono: non solo ce ne sono da abbinare ad ogni sottotono di pelle, ma ogni colore si presta a creare tantissimi look che potrai sfoggiare tutta la primavera e anche oltre fino all’estate.

Unghie blu smalto semipermanente o classico

Lo sappiamo che le unghie con ricostruzione e smalto semipermanente sono quelle che meglio si prestano per le nail art più estrose, ma non sottovalutare il potere di una bella manicure di questo colore anche su unghie corte e con smalto classico.

Nail art smalto blu

Unghie blue moon

Smalto blu unghie corte

Water nails

Unghie blu divertenti