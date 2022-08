Inedita e coloratissima: la sharpie nail art è un trend da provare, adesso

L a sharpie nail art è la risposta a tutti i problemi di chi sogna una manicure colorata, ma non sa come crearla!

In cerca di una manicure facilissima da realizzare? La risposta è la sharpie nail art, perfetta per unghie decorate in pochi minuti e risultati top! Questa tendenza deve il suo nome ai pennarelli Sharpie, alleati di tanti lavoretti fai da te, ma anche della…manicure!

Sono infatti il perfetto asso nella manica per decorare alla perfezione le unghie e sono adatti anche a chi ha una mano non proprio ferma e spesso ha difficoltà a realizzare dei disegni con lo smalto. Come funziona la sharpie nail art? Il metodo è semplicissimo: stappa il pennarello, scegliendo quello del colore che preferisci, e disegna sull’unghia dopo aver creato uno strato protettivo con lo smalto.

In questo modo non si rovineranno e potrai dare sfogo alla tua fantasia. Il segreto in più? Se farai qualche errore potrai rimediare subito. Ti basterà pulire il segno del pennarello con un batuffolo imbevuto con l’alcol e ricominciare! A questo punto non ti resta che provare le nail art di tendenza, sfruttando il potere dei tuoi pennarelli.

Se vuoi osare, ma senza esagerare, prova la manicure nude arricchita con qualche tocco di colore, creando delle lunette colorate con i pennarelli nella base e sulla punta delle unghie. Scegli le nuance che ti piacciono di più lasciandoti ispirare dall’arcobaleno: dal verde lime al lilla sino all’arancio e al giallo.

Adori i fiori? Allora prova la manicure lanciata da Kourtney Kardashian. Crea una base rosata, poi realizza dei piccoli fiorellini con i pennarelli e il gioco è fatto! In alternativa ai fiori puoi disegnare ciò che preferisci, lasciando spazio alla fantasia, fra farfalline, lunette, soli o piccole caramelle. Ciò che rende speciale la sharpie nail art è la possibilità di creare anche ciò che sembra impossibile.

Adori la french manicure colorata come quella scelta da Belen Rodriguez, ma hai una mano tutt’altro che ferma? I pennarelli sono i tuoi perfetti alleati! Scegli una forma dell’unghia affusolata e a mandorla, leggermente lunga. Crea una base con un leggerissimo smalto nude, poi realizza la french optando per un colore diverso per ogni unghia.

In ogni caso ricordati che per ottenere un risultato top le regole da seguire sono poche, ma semplici. Prenditi cura delle tue unghie, partendo dall’alimentazione e l’idratazione, scegliendo sempre prodotti che siano di qualità e che non le danneggino. Parti con un’idea ben precisa per evitare troppi errori e scatena al massimo la tua voglia di creare!